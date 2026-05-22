Cosmedica Clinic

Neue Wege bei Haarausfall: Cosmedica Clinic in Istanbul kombiniert Haartransplantation und Regenera Activa

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Istanbul (ots)

Die Behandlung von Haarausfall entwickelt sich zunehmend von einzelnen Standardverfahren hin zu individuell kombinierten Behandlungskonzepten. Die Cosmedica Clinic in Istanbul setzt deshalb bei geeigneten Patienten verstärkt auf regenerative Zusatzverfahren wie Regenera Activa. Das Verfahren ist Bestandteil des VIP DHI Saphir Pakets und kann ergänzend zur Haartransplantation eingesetzt werden.

Im Mittelpunkt steht dabei ein ganzheitlicherer Blick auf Haarausfall. Während bei einer Haartransplantation eigene Haarfollikel in kahle oder stark ausgedünnte Bereiche eingesetzt werden, richtet sich Regenera Activa an Bereiche, in denen noch eigene Haarfollikel vorhanden sind. Ziel ist es, bestehendes Eigenhaar im Rahmen des Behandlungskonzepts zusätzlich zu unterstützen.

Haarausfall wird früher zum Thema

Viele Patienten beschäftigen sich heute deutlich früher mit Haarausfall als noch vor einigen Jahren. Sichtbarkeit in Videocalls, Social Media und ein stärkeres Bewusstsein für ästhetisch-medizinische Möglichkeiten führen dazu, dass Betroffene nicht erst bei fortgeschrittenem Haarausfall nach Lösungen suchen.

Gerade in frühen Stadien geht es häufig nicht unmittelbar um eine Haartransplantation. Vielmehr steht zunächst die Frage im Vordergrund, ob vorhandenes Haar erhalten, stabilisiert oder ergänzend unterstützt werden kann.

"Der beste Zeitpunkt ist der Anfang des Haarverlusts", erklärt Dr. Levent Acar, Gründer und leitender Haartransplantationschirurg der Cosmedica Clinic, in einem ärztlichen Q&A zu Regenera Activa. "Wenn noch viele Haare vorhanden sind, diese aber dünner werden, kann Regenera Activa als ergänzendes Verfahren infrage kommen."

Ergänzung statt Ersatz

Regenera Activa zählt zu den autologen Verfahren der regenerativen Medizin. Im Unterschied zu PRP basiert es nicht auf aufbereitetem Eigenblut, sondern auf Mikrotransplantaten aus körpereigenem Gewebe.

"Bei Regenera Activa wird kein Blut verwendet", erklärt Dr. Acar. Das Gewebe werde stattdessen aus einem geeigneten Entnahmebereich gewonnen, speziell aufbereitet und anschließend in betroffene Kopfhautbereiche eingebracht.

Auch zur Haartransplantation besteht ein klarer Unterschied: Während bei einer Haartransplantation eigene Haarfollikel in kahle oder stark ausgedünnte Areale eingesetzt werden, zielt Regenera Activa auf Bereiche, in denen noch eigenes Haar vorhanden ist.

"Wenn bereits deutlich offene kahle Bereiche entstanden sind, kann man durch Regenera Activa keine dichte Rückbildung erwarten", ordnet Dr. Acar ein. "Dann kann eine Haartransplantation die passendere Option sein."

Kombinierte Behandlungskonzepte gewinnen an Bedeutung

Bei Cosmedica wird Regenera Activa im Rahmen des VIP DHI Saphir Pakets mit modernen Haartransplantationsmethoden kombiniert. Dadurch werden unterschiedliche Behandlungsziele miteinander verbunden: Die Haartransplantation dient dazu, kahle oder stark ausgedünnte Areale mit körpereigenen Haarfollikeln zu behandeln. Das regenerative Zusatzverfahren kann ergänzend in Bereichen eingesetzt werden, in denen noch eigene Haarfollikel vorhanden sind oder angrenzendes Eigenhaar unterstützt werden soll.

Ob eine solche Kombination sinnvoll ist, hängt vom individuellen Haarstatus ab. Entscheidend sind unter anderem das Stadium des Haarausfalls, die Haardichte, der Zustand des Spenderbereichs und die langfristige Behandlungsplanung.

Der Trend zu kombinierten Konzepten spiegelt auch eine veränderte Erwartungshaltung wider. Patienten informieren sich genauer, vergleichen unterschiedliche Methoden und wünschen sich häufig nicht nur eine einzelne Behandlung, sondern eine abgestimmte Strategie.

Kurze Behandlung, individuelle Entwicklung

Im Q&A beschreibt Dr. Acar Regenera Activa als kurze ambulante Behandlung unter lokaler Betäubung. Dabei wird körpereigenes Gewebe entnommen, aufbereitet und anschließend in die betroffenen Kopfhautbereiche eingebracht.

"Die Behandlung dauert ungefähr eine halbe Stunde", erklärt Dr. Acar. Erste Veränderungen können je nach Ausgangssituation nach einigen Monaten wahrgenommen werden. Wie lange das Ergebnis anhält, kann von Patient zu Patient unterschiedlich sein. Als Orientierung nennt Dr. Acar einen Zeitraum von ungefähr eineinhalb bis zwei Jahren.

Die Klinik betont, dass regenerative Verfahren nicht als garantierte Lösung für jede Form von Haarausfall verstanden werden sollten. Ergebnisse können individuell unterschiedlich ausfallen und hängen unter anderem vom Stadium des Haarverlusts und den persönlichen Voraussetzungen ab.

Weitere Informationen zu regenerativen Verfahren bei Haarausfall finden Interessierte auf der Website der Cosmedica Clinic.

Über Cosmedica Clinic

Auf Haartransplantationen und moderne Behandlungen bei Haarausfall spezialisiert, zählt die Cosmedica Clinic in Istanbul zu den Anlaufstellen für internationale Patientinnen und Patienten. Geleitet wird sie von Dr. Levent Acar, einem in Deutschland geborenen Mediziner, der Deutsch, Türkisch und Englisch spricht. Zum Behandlungsspektrum gehören Verfahren rund um Haarwiederherstellung, Haardichte und regenerative Ansätze bei Haarverlust.

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