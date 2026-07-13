CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern

Torsten Renz: Sonderausschuss zu hoher Durchfallquote bei Abiturprüfungen in Hagenow ist wichtiges Signal

Schwerin (ots)

Die außergewöhnlich hohe Durchfallquote von Abiturienten am Gymnasium Hagenow hat Konsequenzen. In einer Sondersitzung wird der Bildungsausschuss des Landtages die Hintergründe beleuchten. Dazu erklärt der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Torsten Renz:

"Wenn 17 von 52 Abiturienten ihre Prüfungen nicht bestehen und zugleich erhebliche Vorwürfe gegen Unterricht, Abiturvorbereitung und schulische Abläufe erhoben werden, dann ist das kein gewöhnlicher Vorgang. Es wirft berechtigte Fragen auf. Deshalb haben wir unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe Aufklärung durch das Bildungsministerium eingefordert. Jetzt wird das Thema aufgearbeitet.

Es ist richtig, dass sich der Bildungsausschuss des Landtages aufgrund unserer Initiative nun in einer Sondersitzung mit den Ereignissen am Robert-Stock-Gymnasium Hagenow befasst. Das Thema ist wichtig und gehört umgehend auf die politische Tagesordnung.

Es darf jedoch nicht bei allgemeinen Erklärungen bleiben. Entscheidend ist die Frage, wie es zu dieser außergewöhnlich hohen Durchfallquote kommen konnte. Deshalb wollen wir neben dem Schulleiter auch Vertreter des Schülerrates sowie Elternvertreter anhören. Nur wenn alle Beteiligten zu Wort kommen, lässt sich ein vollständiges Bild gewinnen.

Sollte sich bestätigen, dass häufige Lehrerwechsel, häufiger Unterrichtsausfall oder strukturelle Defizite bei den Prüfungsvorbereitungen zu dieser Entwicklung beigetragen haben, müssen daraus Konsequenzen gezogen werden.

Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Transparenz und eine ehrliche Aufarbeitung. Darauf haben die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern einen Anspruch."

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