CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern

Torsten Renz: Bildungsmonitor des Landeselternrates bestätigt: Eltern stellen Rot-Rot ein schlechtes Zeugnis aus

Schwerin (ots)

Zu den heute veröffentlichten Ergebnissen des Bildungsmonitors Elternperspektive 2026 des Landeselternrates, äußert sich der Bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Torsten Renz, wie folgt:

"Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern kämpfen mit strukturellen Problemen. In dem heute veröffentlichten Bildungsmonitor benennen die Eltern klar, wo aus ihrer Sicht der größte Handlungsbedarf besteht: bei der individuellen Förderung, beim Lehrkräftemangel, bei der Schulsozialarbeit, der psychischen Gesundheit von Kindern und der Vorbereitung auf das Leben nach der Schule.

Die Landesregierung kann die Ergebnisse dieser Umfrage nicht länger ignorieren. Fast 5.000 Eltern haben ihre Erfahrungen geschildert. Sie bestätigen genau das, worauf wir als CDU seit Jahren hinweisen. Es fehlt an Lehrkräften. Es fehlt an individueller Förderung. Es fehlt an sonderpädagogischer Unterstützung. Es fehlt an Schulsozialarbeit. Die Probleme sind seit Jahren bekannt. Gelöst wurden sie von Rot-Rot bis heute nicht.

Während die CDU-Fraktion wiederholt konkrete Vorschläge für mehr Lehrkräfte, eine bessere Unterrichtsversorgung, den Ausbau der Schulsozialarbeit und eine stärkere individuelle Förderung eingebracht hat, blieb die Landesregierung bei Ankündigungen und Arbeitskreisen. Statt spürbarer Verbesserungen erleben Eltern weiter Unterrichtsausfall, überlastete Schulen und fehlende Unterstützung für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Wenn ich der Bildungsministerin heute ein Zeugnis ausstellen müsste, stünde dort wohl: Sie war stets bemüht. Sie war stets bemüht, die Probleme schönzureden. Sie war stets bemüht, neue Konzepte anzukündigen. Sie war stets bemüht, weitere Gesprächsrunden einzuberufen. Was sie schuldig geblieben ist, sind messbare Verbesserungen für Schülerinnen und Schüler.

Wer den Teufelskreis aus Lehrkräftemangel, Unterrichtsausfall und sinkender Bildungsqualität durchbrechen will, muss den Lehrerberuf wieder attraktiver machen. Deshalb wollen wir die Unterrichtsverpflichtung absenken. Das wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich. Tatsächlich entlastet es die Lehrkräfte, erhöht die Attraktivität des Berufs und hilft dabei, neue Lehrkräfte für Mecklenburg-Vorpommern zu gewinnen. Gleichzeitig braucht die Regionale Schule endlich die Wertschätzung, die sie verdient, beispielsweise durch eine gezielte Förderung, z.B. durch kleinere Klassen. Die Mittlere Reife ist der wichtigste Abschluss für Handwerk, Mittelstand und viele Ausbildungsberufe. Wer Fachkräfte sichern will, muss gerade diese Schulform stärken. Auch hier hat die Landesregierung jede Initiative vermissen lassen.

Der Bildungsmonitor des Landeselternrates reiht sich ein in eine Vielzahl von Warnsignalen. Er ist die Bestätigung dafür, dass die Bildungspolitik der vergangenen Jahre ihre Ziele verfehlt hat. Jetzt braucht unser Land einen Kurswechsel und eine Regierung, die wirkliche Bildungspolitik für unsere Kinder machen will."

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