CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern

Daniel Peters: Freie Schulen fair finanzieren

Schwerin (ots)

An der CJD Christophorusschule in Sellin auf Rügen wurde heute ein mehrgeschossiger Erweiterungsbau offiziell eingeweiht. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, erklärte dazu:

"Mit dem neuen Erweiterungsbau entstehen auf mehr als 1.350 Quadratmetern moderne Lern- und Arbeitsräume für die rund 400 Schülerinnen und Schüler der CJD Christophorusschule. Zu diesem zukunftsweisenden Projekt gratuliere ich der Schule herzlich.

Freie Schulen sind aus unserem Bildungssystem nicht mehr wegzudenken. Sie schaffen zusätzliche Schulplätze und entlasten das Land erheblich. Sie stehen zugleich für pädagogische Vielfalt und bieten vielen Familien eine wichtige Alternative innerhalb unseres Bildungssystems.

Sellin ist darüber hinaus ein gutes Beispiel dafür, dass dort, wo öffentliche Schulen geschlossen wurden, Schulen in freier Trägerschaft Bildungsstandorte erhalten und wieder mit Leben füllen. Die heutige Einweihung zeigt zudem, mit welchem Engagement freie Schulträger in die Bildung unserer Kinder investieren.

Während öffentliche Schulen vollständig aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, müssen freie Schulen einen Teil ihrer Kosten und Investitionen selbst tragen. Daraus ergibt sich ein Ungleichgewicht, das dringend verändert werden muss. Eine mittelfristig bessere Finanzierung ist erforderlich, um der Bedeutung der freien Schulen gerecht zu werden.

Die Landesregierung ist deshalb gefordert, die Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft spürbar anzuheben und an die tatsächlichen Kostenentwicklungen anzupassen."

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