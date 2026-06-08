CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern

Daniel Peters: Politik beginnt dort, wo man den Menschen zuhört

Schwerin (ots)

Die CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern begibt sich in der kommenden Woche auf ihre Sommertour durch das Land. In zahlreichen Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Vereinen, Behörden und Kommunen werden die Abgeordneten das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, Beschäftigten sowie Verantwortlichen vor Ort suchen. Interessierte, insbesondere Medienvertreterinnen und Medienvertreter, werden gebeten, sich bei Teilnahmewunsch an einzelnen Terminen vorab an die Pressestelle der CDU-Fraktion zu wenden. Für einige Termine sind Anmeldungen zwingend erforderlich, andere Programmpunkte finden nichtöffentlich statt, zudem sind kurzfristige organisatorische Änderungen möglich. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, wird bei ausgewählten Terminen persönlich zugegen sein. Daniel Peters erklärt:

"Die politische Lage ist spannend wie selten zuvor. Umso wichtiger ist es, nicht nur über die Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen. Deshalb verlassen wir vor den letzten Landtagswochen in dieser Wahlperiode ganz bewusst die Sitzungsräume und gehen dorthin, wo gearbeitet, investiert, gelernt, gepflegt und Verantwortung übernommen wird.

Mecklenburg-Vorpommern lebt von den vielen Menschen, die jeden Tag anpacken und unser Land voranbringen. Ihre Erfahrungen, Sorgen und Ideen sind für unsere parlamentarische Arbeit unverzichtbar. Wir wollen zuhören, diskutieren und konkrete Anregungen mit nach Schwerin nehmen. Politik gewinnt Vertrauen nicht durch Verlautbarungen, sondern durch Präsenz, Interesse und ehrliche Gespräche. Ich freue mich auf die Sommertour!"

Termine der Sommertour:

Montag, 08.06.2026

10:00-12:00 Uhr - Zuckerfabrik Anklam (Cosun Beet Company), Anklam

10:30-12:00 Uhr - Verein de DROM, Tribsees

12:30-14:00 Uhr - Arztpraxis Tribsees

14:00-15:30 Uhr - Gespräch mit Bürgermeisterin Doris Schmutzer, Bad Sülze

14:00-15:30 Uhr - Kirchgemeinde Tribsees

16:00-18:00 Uhr - ScanHaus Marlow

Dienstag, 09.06.2026

10:00-11:30 Uhr - Peene-Werft, Wolgast

10:00-12:00 Uhr - Grenztalmoor Tribsees

11:00-12:30 Uhr - Schulbesuch Zinnowitz

13:00-15:00 Uhr - Bauprojekt Peenebrücke Wolgast

13:30-15:00 Uhr - Kreiskrankenhaus Wolgast

16:30-18:30 Uhr - Freiwillige Feuerwehr Züssow

anschließend - Kommunalpolitischer Abend, Züssow

Mittwoch, 10.06.2026

08:30-09:30 Uhr - Kindertagesstätte Ducherow

09:00-11:00 Uhr - Landeswasserschutzpolizeiinspektion Wolgast

10:30-12:30 Uhr - InGe, Neubrandenburg

13:45-15:15 Uhr - Kloster Malchow

16:00-18:00 Uhr - CJD Produktionsschule Waren

18:30 Uhr - Kommunalpolitischer Abend Fleesensee

Donnerstag, 11.06.2026

09:30-11:00 Uhr - Kirchengemeinde Bad Doberan

12:00-13:30 Uhr - Arztpraxis Güstrow

12:30-14:30 Uhr - Jugendhilfezentrum "Käthe Kollwitz", Rehna

14:00-15:30 Uhr - Neurokliniken Waldeck

14:15-15:45 Uhr - Finanzamt Güstrow

18:30 Uhr - Kommunalpolitischer Abend im Kloster Rühn

Freitag, 12.06.2026

09:00-11:00 Uhr - Justizvollzugsanstalt Bützow

09:00-11:00 Uhr - 21. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft, Rostock

11:00-14:00 Uhr - Eröffnung neues Schulgebäude Sellin

13:00-15:00 Uhr - Landgestüt Redefin

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