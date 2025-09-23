Desenio

Desenio stellt exklusive Kollektionen mit den Wohndesignern Arvin Olvano, Reserve Home & Sareish vor

Desenio bringt die Stylist Collection auf den Markt, die in einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen dem Stockholmer Atelier und drei hochkarätigen amerikanischen Stylisten entstanden ist: Arvin @arvinolano, Mallory @reserve_home und Saraa @sareish. Die Kollektionen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Stockholmer Atelier von Desenio entwickelt und bringen die charakteristische Ästhetik der Stylisten von ihren Instagram-Feeds in die Wohnungen der Kunden auf der ganzen Welt.

Arvins Kollektion umfasst zehn Stücke und spiegelt die ausgewogene Eleganz des modernen Jahrhunderts wider, die ihn zu einer beliebten Stimme in der Innenarchitektur gemacht hat. Saraas Kollektion mit zehn einzigartigen Kunstwerken ist so energiegeladen wie ihr Flow und zeigt Kunstwerke, die kreative Freude und Ausdruckskraft ausstrahlen. Mallorys zehn Kunstwerke sind vielschichtig, anspruchsvoll und reichhaltig - inspiriert von Geschichte, Romantik und Skizzenbüchern von Künstlern.

Jeder Stylist hat über mehrere Monate mit Desenio zusammengearbeitet, um einzigartige Kollektionen zu entwerfen, die es Fans und Followern ermöglichen, ein kleines Stückchen von jedem Stylisten in ihrem Zuhause zu haben. Arvins Kollektion ist von Vintage-Kunst inspiriert, die von Mallory von Skizzenbüchern, während Saraas Kollektion Freude und Farbe versprüht.

Eine kreative Zusammenarbeit

Arvin, Mallory und Saraa brachten jeweils eine klare Vision in das Kreativteam im Stockholmer Atelier von Desenio ein. Es war ein faszinierender kreativer Prozess, die Kunst zum Leben zu erwecken. Dazu gehörten Moodboards, Farbpaletten und Skizzen - das Ergebnis sind drei zusammenhängende und unterschiedliche Kollektionen, die die persönliche Ästhetik der einzelnen Stylisten widerspiegeln.

Annica Wallin, Executive Creative Director bei Desenio, sagt:

"Diese Zusammenarbeit war eine inspirierende Möglichkeit, die Kunst unseres Ateliers mit den persönlichen Visionen von Arvin, Mallory und Saraa zu verbinden. Das Ergebnis sind drei Kollektionen, die sich frisch und persönlich anfühlen und einen starken Bezug zu den aktuellen Wohntrends haben."

Im Juni 2025 kamen die drei Stylisten zu Desenio nach Stockholm, um die Künstler zu treffen und zu sehen, wie ihre Kunstwerke zum Leben erweckt werden. In einem letzten kreativen Schritt gestaltete jeder von ihnen einen Raum mit seiner Kollektion und zeigte, wie die Stücke einen Raum verwandeln, wenn sie mit ihren unverwechselbaren Einrichtungsvorstellungen kombiniert werden.

