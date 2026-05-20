Tennis-Point

Le 21 mai, un événement exclusif réunit toute la communauté internationale du tennis à Paris

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Paris (ots)

Paris, mai 2026 – le compte à rebours est lancé: le 21 mai, Tennis-Point célèbre, en collaboration avec Nike, l’ouverture de son nouveau flagship store à Paris, qui s’impose ainsi comme l’un des principaux magasins spécialisés dans le tennis et le padel en Europe.

Cette occasion spéciale réunira pour une soirée exceptionnelle des représentant.e.s des médias, des partenaires, des fans de tennis ainsi que des personnalités de renom issues du monde du tennis international.

Parmi les moments forts de la soirée, une table ronde réunira les stars de la WTA et participantes à Roland-Garros Hailey Baptiste et Mirra Andreeva. Elle sera suivie d’une séance de rencontre et d’échanges avec les invités ainsi que d’expériences interactives autour de la marque.

Cet événement est bien plus qu’une simple ouverture de boutique: il se veut un hommage à la culture moderne du tennis et un lieu de rencontre au plus haut niveau pour le sport, l’art de vivre et la communauté des sports de raquette.

Les représentant.e.s de la presse française sont cordialement invité.e.s à participer à cette soirée exceptionnelle et à couvrir l’inauguration ainsi que les temps forts du programme.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse et votre demande d’accréditation avant l’événement.

Informations sur l’événement

Date: 21 mai 2026

Lieu: Tennis-Point Paris

Format: soirée d’ouverture

Nombre d’invités attendus: environ 200

Contact Tennis‑Point/Padel-Point Paris 16 Bd Poissonnière, 75009 Paris E-Mail: paris-9@tennis-point.fr

Pour toute demande d’interview, d’accréditation ou de confirmation de participation, veuillez vous adresser au contact presse.

À propos de Tennis-Point

Tennis‑Point figure parmi les leaders‑omnicanaux des sports de raquette et de running en Europe. Sous les marques Tennis‑Point, Padel‑Point et Running‑Point, l’entreprise propose matériel, vêtements et accessoires pour tous les niveaux de pratique. Tennis‑Point gère des boutiques en ligne‑internationales ainsi qu’une trentaine de magasins physiques dans plusieurs pays européens. Le siège de l’entreprise est situé à Herzebrock‑Clarholz en Allemagne.

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