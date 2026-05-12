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À quelques jours de Roland-Garros, Tennis-Point ouvre une boutique à Paris

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Paris (ots)

Tennis-Point, l’un des leaders omnicanaux du tennis et des sports de raquette en Europe, inaugure aujourd’hui une boutique située en plein cœur de Paris au 16 boulevard Poissonnière. L’entreprise renforce ainsi sa présence sur un marché stratégique avec un concept store orienté sur l’expérience client et le service.

Le nouveau magasin, qui réunit Tennis-Point et Padel-Point, met l’accent sur le conseil, les tests et l’expérience de jeu individuelle.«Paris est un marché de croissance clé pour Tennis-Point. Avec ce nouveau lieu, nous proposons une offre haut de gamme à destination de la communauté française du tennis et du padel», déclare Andreas Otto, CEO de Tennis-Point.

Point fort de la boutique, le simulateur de tennis permet une expérience de jeu interactive et aide les clientes et clients à choisir la raquette et l’équipement les mieux adaptés à leurs besoins. L’offre est complétée par une prestation professionnelle de cordage directement en magasin, destinée aussi bien aux joueuses et joueurs ambitieux qu’à la pratique de haut niveau.

«Notre ambition est de créer un lieu à la hauteur du positionnement de notre marque. Rayonnement international, culture sportive et dynamisme urbain offrent pour cela un cadre idéal», explique Dirk Mörchen, vice-président exécutif de Tennis-Point.

Outre le segment clé du tennis, le nouveau magasin met également l’accent sur le padel dont la popularité ne cesse de croître en France, notamment dans les zones urbaines. Vaste et spécialisé, l’assortiment comprend des raquettes de padel, des chaussures et des vêtements techniques ainsi que des accessoires adaptés aux différents niveaux de pratique.

Afin que l’expérience produit soit la plus réaliste possible, le magasin dispose également de zones de test permettant de reproduire les conditions de jeu sur différents revêtements, notamment sur terre battue et surface dure. Un espace «touch & feel» permet de découvrir et comparer au toucher les différents matériaux de cordage. Le concept est complété par des conseils personnalisés sur le choix de raquette, avec des recommandations adaptées au style de jeu, au niveau et aux caractéristiques physiques de chaque joueur.

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h30 ainsi que le dimanche de 11h00 à 19h00, le magasin s’adresse à un public local et international de passionnés de tennis et de padel. À l’approche de Roland-Garros, Tennis-Point se positionne à Paris comme un lieu d’expérience et de rencontre axé sur le conseil, les tests et les échanges au sein de la communauté.

À propos de Tennis-Point

Tennis-Point figure parmi les leaders omnicanaux des sports de raquette et du running en Europe. Sous les marques Tennis-Point, Padel-Point et Running-Point, l’entreprise propose matériel, vêtements et accessoires pour tous les niveaux de pratique. Tennis-Point gère des boutiques en ligne internationales ainsi qu’une trentaine de magasins physiques dans plusieurs pays européens. Le siège de l’entreprise est situé à Herzebrock‑Clarholz en Allemagne.

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