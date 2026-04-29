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L'équipe de France aux Championnats du monde de Division I A en direct et en exclusivité sur Sporteurope.TV - tous les matchs des Championnats du monde sur une seule plateforme

Munich (ots)

Sporteurope.TV poursuit sa stratégie d'internationalisation et célèbre sa première grande entrée sur le marché français avec une offre qui comble tous les fans de hockey sur glace du pays : l'intégralité du Championnat du monde sur une seule plateforme.

L'équipe de France est au centre de l'attention, alors qu'elle se bat pour la promotion en Division I A lors du Championnat du monde. Tous les matchs de l'équipe de France sont diffusés en direct et en exclusivité sur Sporteurope.TV, complétés par l'intégralité des matchs du Championnat du monde principal.

Tous les matchs réunis dans un seul pass, sans abonnement ni frais supplémentaires

Sporteurope.TV regroupe l'intégralité de l'actualité des Championnats du monde en un seul endroit : tous les matchs de la Division I, Groupe A, et du Championnat du monde principal sont disponibles en direct et à la demande. Pour les fans en France, cela signifie ne manquer aucun match de leur équipe nationale tout en suivant l'élite mondiale. Les matchs de l'équipe de France sont tous commentés en français, offrant ainsi une expérience immersive et authentique.

L'accès reste volontairement simple, conformément à la devise de Sporteurope.TV : « Payez une fois, regardez tout ». Un pass pour les deux compétitions coûte seulement 12,00 € en prévente jusqu'au 1er mai, puis 15,00 € – sans abonnement, sans engagement et sans frais cachés. Un seul paiement suffit pour suivre tous les matchs. C'est ça, le streaming moderne.

Un nouveau marché, une stratégie claire

Avec son lancement en France, Sporteurope.TV met en œuvre de manière cohérente sa vision : rendre le sport européen accessible aux fans de toute l’Europe.

« Avec la France, nous conquérons un autre marché important. La combinaison de l’équipe nationale en course pour la qualification et de l’intégralité de la Coupe du monde sur une seule plateforme constitue une offre attractive pour les fans », déclare Björn Beinhauer, directeur général de DOSB New Media GmbH. « Nous voulons montrer à quel point le streaming sportif moderne peut être simple et flexible. »

Plus de hockey sur glace pour la France : la Champions Hockey League arrive

La Coupe du monde n’est pas la seule nouveauté : dès la saison prochaine, la Champions Hockey League sera également diffusée en France sur Sporteurope.TV. La plateforme s’impose ainsi progressivement comme la référence incontournable pour le hockey sur glace international sur le marché français.

Le Championnat du monde de hockey sur glace sur Sporteurope.TV est ainsi synonyme de disponibilité maximale, d’événements internationaux de premier plan et d’une expérience de streaming sans obstacle – désormais également en France.

À propos de Sporteurope.TV :

Sporteurope.TV est la plateforme européenne de streaming sportif dédiée au sport loisir, au sport amateur et au sport de haut niveau international. Fondée en 2014 sous le nom de Sportdeutschland.TV en collaboration avec la Confédération olympique allemande (DOSB), la plateforme est devenue un espace numérique central pour plus de 70 disciplines sportives et 33 fédérations sportives de haut niveau. Avec des retransmissions en direct, des contenus à la demande, des événements internationaux majeurs et des formats innovants, Sporteurope.TV est synonyme de diversité, d’innovation et de participation – désormais dans toute l’Europe.

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