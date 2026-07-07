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Gegen die Burnout-Falle: Wie Unternehmen mit einer betrieblichen Krankenversicherung psychische Belastungen aktiv abfedern

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Straubing (ots)

Psychische Erkrankungen gehören inzwischen zu den häufigsten Ursachen für lange Krankheitsausfälle in deutschen Unternehmen. Stress, Überlastung, Erschöpfung und mentale Probleme führen zu immer mehr Fehltagen – und stellen Personalabteilungen vor enorme Herausforderungen. Gleichzeitig verschärfen neue Arbeitsschutzvorgaben den Druck auf Arbeitgeber, psychische Gesundheit stärker in den Fokus zu rücken.

Burnout beginnt nicht mit dem Zusammenbruch, sondern oft Monate vorher. Unternehmen, die psychische Belastungen früh abfangen, schützen nicht nur ihre Mitarbeiter, sondern auch ihre Leistungsfähigkeit. Hier erfahren Sie, wie die betriebliche Krankenversicherung bei psychischer Gesundheit unterstützen kann, welche Leistungen besonders gefragt sind – und warum Prävention für Unternehmen zunehmend zum wirtschaftlichen Faktor wird.

Psychische Belastungen werden im Alltag oft zu spät erkannt

In der Beratungspraxis zeigt sich das Thema inzwischen sehr konkret. Was vor zehn Jahren in Gesprächen mit Geschäftsführern kaum präsent war, kommt heute in fast jedem zweiten Erstgespräch auf – häufig nicht unter dem Begriff Burnout, aber über seine Symptome: Mitarbeiter, die plötzlich lange ausfallen, Führungskräfte, die innerlich längst gekündigt haben, Teams, die unter chronischer Überlastung arbeiten, ohne dass es jemand offen ausspricht.

Die Zahlen bestätigen diesen Eindruck. Psychische Erkrankungen sind nach Muskel-Skelett-Erkrankungen die zweithäufigste Ursache für Krankmeldungen – und verursachen mit Abstand die längsten Ausfallzeiten. Burnout-Fälle ziehen sich häufig deutlich länger hin als viele körperliche Erkrankungen und werden damit auch zu einem erheblichen Kostenfaktor für Unternehmen.

Entscheidend dabei: Psychische Überlastung entsteht schleichend. Über Wochen oder Monate befinden sich Betroffene bereits in einer Erschöpfungsspirale, funktionieren aber noch. Genau diese Frühphase wird im betrieblichen Alltag systematisch übersehen, weil Strukturen fehlen, die eine frühe Intervention ermöglichen.

Die betriebliche Krankenversicherung schafft schnelleren Zugang zu Hilfe

An diesem Punkt kann die betriebliche Krankenversicherung eine konkrete Rolle spielen. Moderne bKV-Tarife decken psychische Gesundheit heute deutlich breiter ab als noch vor wenigen Jahren: psychologische Beratungen und Coachings ohne lange Wartezeiten, die Erstattung psychotherapeutischer Leistungen über das gesetzliche Maß hinaus sowie integrierte digitale Mental-Health-Angebote – von Stressbewältigungsprogrammen über Schlaf-Coachings bis hin zu Achtsamkeitstrainings.

Der entscheidende Unterschied zur gesetzlichen Krankenversicherung liegt im Zugang und in der Geschwindigkeit. Wer über die gesetzliche Kasse einen Therapieplatz sucht, wartet in vielen Regionen sechs bis zwölf Monate – in dieser Zeit verschlechtert sich der Zustand oft erheblich. Mit Privatpatientenstatus ist ein Erstgespräch beim Psychotherapeuten in der Regel innerhalb weniger Wochen möglich. Gerade in einer Phase, in der sich ein Zustand noch beeinflussen lässt, wird dieser Zeitvorteil zum entscheidenden Hebel. Prävention ist dabei nicht philanthropisch gemeint: Sie ist betriebswirtschaftlich die günstigere Variante gegenüber späteren Vollausfällen.

Arbeitsschutz, Akzeptanz und Arbeitgeberattraktivität greifen ineinander

Unternehmen müssen psychische Gesundheit heute nicht nur wegen steigender Fehlzeiten ernster nehmen, sondern auch wegen gesetzlicher Anforderungen. Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist seit Jahren verpflichtend, wird jedoch vielerorts gar nicht oder nur auf dem Papier umgesetzt. Das Arbeitsschutzgesetz schreibt vor, psychische Belastungsfaktoren systematisch zu erfassen und daraus Maßnahmen abzuleiten. Wer das ignoriert, riskiert Bußgelder und im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen.

Doch das ist nicht der einzige Grund zu handeln. Unternehmen, die nachweislich in psychische Gesundheit investieren, verzeichnen messbar niedrigere Fluktuation und kürzere Fehlzeiten. Auch die Nutzung entsprechender Angebote scheitert nicht grundsätzlich am Stigma – vorausgesetzt, der Zugang ist niedrigschwellig gestaltet. Vertrauliche Beratungen ohne internen Meldeprozess und digitale Angebote senken die Hemmschwelle deutlich. Hinzu kommt ein wachsendes Recruiting-Argument: Gefragt wird nicht mehr nur nach Work-Life-Balance, sondern danach, was konkret geschieht, wenn Hilfe gebraucht wird. Wer direkte, vertrauliche und schnelle psychologische Unterstützung bieten kann, sendet ein Signal – an Bewerber wie an die bestehende Belegschaft.

Jetzt handeln statt das Thema zu überplanen

Wer das Thema angehen will, sollte nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten. Die häufigste Falle ist die Überplanung: Man wartet auf die richtige Betriebsvereinbarung, das passende EAP-Programm (also ein externes Mitarbeiterunterstützungsprogramm) oder den nächsten Strategiezyklus – während in der Zwischenzeit Mitarbeiter ausfallen, die mit früher Unterstützung möglicherweise gehalten worden wären.

Eine betriebliche Krankenversicherung mit integrierten Mental-Health-Leistungen ist heute ohne Gesundheitsprüfung, ohne großen bürokratischen Aufwand und ab drei Mitarbeitern umsetzbar. Damit wird das Thema von einem vermeintlichen Mammutprojekt zu einer konkreten Entscheidung. In einer Arbeitswelt, in der psychische Belastungen in fast jedem Beratungsgespräch auftauchen, wird genau diese Entscheidung zum Faktor, der Ausfälle begrenzt, Bindung stärkt – und wirtschaftlich schneller wirksam wird, als viele Geschäftsführer erwarten.

Über Georg Soller:

Georg Soller ist Gründer und CEO der Georg Soller Unternehmensgruppe, die sich auf Unternehmensversicherungen, Beratung und Mitarbeiterbenefits spezialisiert hat. Sein Fokus liegt auf digitalen, transparenten und ganzheitlichen Absicherungskonzepten für Unternehmen. Mit strukturierten Lösungen und branchenspezifischen Modellen unterstützt er Firmen dabei, Risiken zu minimieren und Prozesse effizient zu steuern. Weitere Informationen unter: https://www.georgsoller.de/

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