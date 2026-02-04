Next Lotto GmbH

LOTTO 6aus49: Millionen-Gewinn in Rostock. Glückspilz gewinnt über 2 Millionen Euro mit der Lotto Scanner App

Konstanz (ots)

Lotto Scanner meldet einen Hochgewinn in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Nutzer aus Rostock erzielte am Samstag, den 31. Januar, einen Gewinn in Höhe von 2.178.417,70 Euro. Es ist der bislang höchste Betrag, der über die Online-Spielfunktion der App gewonnen wurde. Der Spieler traf bei LOTTO 6aus49 alle sechs Gewinnzahlen, lediglich die Superzahl fehlte, und erreichte damit die höchste Gewinnklasse in dieser Ziehung.

"Wir gratulieren unserem Gewinner aus Rostock herzlich zu diesem Erfolg. Dass es sich dabei um den höchsten Betrag handelt, der jemals mit der Lotto Scanner App gewonnen wurde, macht diesen Gewinn auch für uns zu einem besonderen Meilenstein", sagte Philipp Loew-Albrecht, CEO von Next Lotto.

Der Millionengewinn unterstreicht die Bedeutung digitaler Angebote im Lotterieumfeld und zeigt, dass LOTTO 6aus49 nach wie vor zu den spannendsten Lotterien in Deutschland zählt.

Philipp Loew-Albrecht ergänzte: "Solche Meldungen sind für uns ein wichtiger Impuls, unsere Angebote konsequent weiterzuentwickeln. Unser Anspruch ist es, das Lottospiel für alle Nutzer so einfach und zugänglich wie möglich zu gestalten."

Über Next Lotto

Das Konstanzer Unternehmen Next Lotto entwickelt digitale Lösungen für das mobile Lottospiel. Die Apps Lotto Scanner und Clever Lotto ermöglichen die Teilnahme an staatlich lizenzierten Lotterien wie LOTTO 6aus49 und Eurojackpot und zählen über eine halbe Million Nutzerinnen und Nutzer.

