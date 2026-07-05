FILMFEST MÜNCHEN

95.000 Besuche und David Duchovny zum Abschluss beim 43. FILMFEST MÜNCHEN

Zehn Tage lang wurde die Stadt zum Treffpunkt für Filmbegeisterte und die internationale und nationale Branche.

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München (ots)

Das 43. FILMFEST MÜNCHEN geht enthusiastisch zu Ende: Zehn Tage lang wurde die Stadt zum Treffpunkt für Filmbegeisterte und die internationale und nationale Branche. Zuletzt erhielt David Duchovny den CineMerit Award. Davor kamen Weltstars wie Sandra Hüller, Pawel Pawlikowski, Pedro Almodóvar, Toni Servillo, Noga Erez oder Ira Sachs an den türkisblauen Isar Carpet.

Zwischen dem 26. Juni und dem 5. Juli 2026 verzeichnete das FILMFEST MÜNCHEN mehr als 95.000 Besuche bei rund 385 Filmvorführungen und rund 140 Veranstaltungen. 18.000 Besucher:innen bei externen Branchenveranstaltungen im zeitlichen Rahmen fließen erneut in diese Gesamtstatistik ein. Gerade auch sie verdeutlichen die Bedeutung des FILMFEST MÜNCHEN als zentrale Plattform für das deutsche und internationale Filmschaffen für Kino, TV und Streaming.

Das 43. FILMFEST MÜNCHEN brachte Filmschaffende, Branchenvertreter:innen und Publikum zusammen und bot zehn Tage lang überall in München Kino für alle. Filmgespräche, internationale Gäste und zahlreiche Begegnungen machten das Festival erneut zu einem Forum für künstlerischen Austausch und neue Perspektiven - auf der Leinwand ebenso wie darüber hinaus.

"Wir gehen überglücklich aus dieser Edition: Wieder mehr Publikumszuspruch, wieder mehr Vernetzung, Dialog und Begegnung - und am Ende Weltstar David Duchovny, der dafür eintrat, aktiv zu werden, zusammen die Zukunft zu gestalten. Diese zehn Tage haben gezeigt, was Kino sein kann, und was München für ein neugieriges, respektvolles und begeistertes Publikum hat. Und die ganze deutsche Filmbranche geht inspiriert aus dieser Woche."

Julia Weigl und Christoph Gröner, Künstlerisches Leitungsduo des FILMFEST MÜNCHEN

Als Plattform Nr.1 für deutsches Filmschaffen versammelte das FILMFEST MÜNCHEN mit mehr als 3.000 Akkreditierten erneut große Teile der Filmbranche in München: bei Panels, Workshops und Empfängen der Industry Days im Festivalzentrum in der Hochschule für Fernsehen und Film und im Amerikahaus sowie an zahlreichen weiteren Orten. Zu den externen Empfängen luden Institutionen wie der FFF Bayern, Bavaria Studios und Bavaria Fiction, ARD, ARTE, ZDF und RTL sowie weitere Förderinstitutionen von FFA, Hessen Film & Medien bis Filmstiftung NRW und Moin Filmförderung. Zu Branchenempfängen baten Constantin Film, Studiocanal, Netflix, Disney+, Amazon und viele weitere. Zu den zahlreichen Unterstützern der Indie Party des FILMFEST MÜNCHEN zählen Branchengrößen wie Leonine und Plaion.

Internationale Filmstars wie Sandra Hüller, Pawel Pawlikowski, Pedro Almodóvar, Toni Servillo, Ira Sachs, David Duchovny und viele weitere liefen über den türkisblauen Isar Carpet, es gab Standing Ovations im Deutschen Theater, das Who's Who der deutschen Filmbranche feierte bei den Premieren und unzähligen Partys gemeinsam mit allen, die Film lieben.

Die Preisverleihung in den fünf Wettbewerben CineCoPro, CineMasters, CineVision, CineRebels und CineKindl sowie die Vergabe des FIPRESCI-Preises, des Young Jury Awards und der drei Audience Awards markierten das Ende des Festivals - gekrönt von der CineMerit-Verleihung an David Duchovny und der Internationalen Premiere des Abschlussfilms "See You When I See You" von Regisseur Jay Duplass. Bereits am Freitagabend waren die Förderpreise Neues Deutsches Kino verliehen worden.

Eine Übersicht aller Preisträger:innen finden Sie hier.

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