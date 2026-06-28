FILMFEST MÜNCHEN

43. FILMFEST MÜNCHEN eröffnet

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München (ots)

Mit einem festlichen Auftakt im Gasteig HP8 wurde am Abend des 27. Juni das 43. FILMFEST MÜNCHEN offiziell eröffnet. Rund 1.600 geladene Gäste feierten den Start des renommierten Festivals.

Eröffnet wurde das Filmfest mit der Deutschlandpremiere von "Vaterland", der dem Münchner Publikum in Anwesenheit von Sandra Hüller, Hanns Zischler und Devid Striesow sowie Regisseur Pawel Pawlikowski präsentiert wurde. Der in Cannes ausgezeichnete Film über den monumentalen Künstler Thomas Mann begeisterte das Publikum im vollbesetzten Kinosaal und sorgte für einen inspirierenden Beginn des Festivals.

"Unser Eröffnungsfilm blickt auf Vergangenheit und Gegenwart, auf private Schicksale und die großen Fragen unserer Zeit. Wahrlich europäisches Kino, das bereits in Cannes groß gefeiert und mit dem Regie-Preis ausgezeichnet wurde. 'Vaterland' passt perfekt zum FILMFEST MÜNCHEN: großes internationales Autorenkino mit deutscher Beteiligung. Zeitgenössisches Kino, das einen Blick auf unsere die komplexe Geschichte Deutschlands wirft. Wir freuen uns, diese Festivalwoche mit weiteren großartigen Filmen und Gästen, mit spannenden Begegnungen an allen Orten der Stadt zu erleben, um gemeinsam die Vielfalt und Kraft des Films zu feiern."

Christoph Gröner und Julia Weigl, Künstlerisches Leitungsduo des FILMFEST MÜNCHEN

Neben den Festivalgästen aus den verschiedenen Sektionen, darunter Jutta Brückner, Louis Hofmann, Magdalena Laubisch, Maximilian Mundt, Sabrina Setlur, Katharina Stark und Katharina Thalbach, war auch die Filmprominenz zahlreich vertreten. Mit dabei waren Kya-Celina Barucki, Rufus Beck, Oliver Berben, Gaby Dohm, Veronica Ferres, Maria Furtwängler, Sunnyi Melles, Josefine Preuß, Jessica Schwarz, Max von Thun und Udo Wachtveitl.

Auch die prominent besetzten Festivaljurys, in diesem Jahr unter ihnen Haley Louise Jones, Visar Morina und Ella Rumpf, waren vertreten, ebenso wie Politikprominenz mit der ehemaligen Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Oberbürgermeister Dominik Krause und der Kulturbürgermeisterin Mona Fuchs.

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause: "130 Filme aus aller Welt und ein breites Angebot an weiteren Veranstaltungen mit vielen Kulturpartnern Münchens zusammen machen das FILMFEST MÜNCHEN zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs für alle Münchner:innen und Gäste aus der ganzen Welt. Wir freuen uns, dass München damit für 10 Tage zum internationalen Treffpunkt für Film- und Kulturbegeisterte wird."

Medienminister Dr. Florian Herrmann, MdL: "Das FILMFEST MÜNCHEN spielt in der Liga der wichtigsten europäischen Sommerfilmfestivals und bringt die ganze Bandbreite des nationalen und internationalen Filmschaffens in die Landeshauptstadt. Das ist nicht nur großes Kino im Herzen Bayerns, sondern mit den Industry Days auch ein zentraler Impuls für die Vernetzung und die Stärkung internationaler Koproduktionen am Filmstandort Bayern."

Bereits vor der offiziellen Eröffnungsgala bot das FILMFEST MÜNCHEN ein vielfältiges Programm. Den Auftakt machte am Freitag die Produktionsallianz mit der Creators Conference, die sich der Zukunft des Filmemachens widmete. Am Abend folgte ein stimmungsvolles Warm-Up bei der Jungen Nacht im Kunstareal, bevor der erste Fall des neuen Münchner Ermittler-Duos in "Tatort: Zwischenwelten" als erste Publikumsvorstellung ein breites Auditorium begeisterte.

Am Samstag wurde dann die CineKindl-Reihe feierlich eröffnet, mit der Deutschlandpremiere des Animationsfilms "Dante" von Regisseurin Linda Hambäck. Für besondere Kinoerlebnisse sorgte zudem der CineKindl-Film "Plitsch Platsch Forever!", während im Amerikahaus das amerikanische Indie-Highlight "Chasing Summer" seine Europapremiere feierte und das Publikum mit Herz und Humor verzauberte. Zudem fand an der Hochschule für Fernsehen und Film der erste FilmTalk statt, der sich Rada Chahouds Film "Identitti" widmete.

Das Münchner Publikum darf sich in den kommenden Tagen auf zahlreiche filmische Entdeckungen und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm in der ganzen Stadt freuen. Mit über 130 Filmen, die in den internationalen und nationalen Wettbewerben sowie weiteren Sektionen gezeigt werden, heißt es nun offiziell Vorhang auf für das 43. FILMFEST MÜNCHEN und eine Woche Kino für alle.

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