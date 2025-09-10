Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland

Kasachstan will zur digitalen Vorreiternation werden und gründet KI-Ministerium

Bild-Infos

Download

Berlin/Astana (ots)

Ein neues Ministerium für Künstliche Intelligenz und digitale Entwicklung, ein umfassendes digitales Rahmengesetz (Digital Code) sowie Investitionen in FinTech und Bildung sollen das Land innerhalb von drei Jahren in eine vollständig digitale Nation transformieren, kündigte der Präsident Kassym-Schomart Tokajew in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation an.

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation die umfassendste Reformagenda der letzten Jahre vorgestellt - mit klarem Schwerpunkt auf Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Staatsmodernisierung. Unter dem Titel "Kasachstan im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz" präsentierte er einen Fahrplan, der das Land innerhalb von drei Jahren in eine "vollständig digitale Nation" transformieren soll.

Im Zentrum steht die Gründung eines neuen Ministeriums für Künstliche Intelligenz und digitale Entwicklung, das auf Vizepremier-Ebene angesiedelt wird. Dieses soll die Umsetzung einer Digitalstrategie verantworten, die unter anderem ein umfassendes digitales Rahmengesetz (Digital Code) zu KI, Big Data und Plattformökonomie umfasst. Tokajew kündigte an, dass künstliche Intelligenz in allen Wirtschaftssektoren zum Einsatz kommen müsse.

Darüber hinaus stellte der Präsident die Schaffung eines staatlichen Digital-Asset-Fonds für strategische Krypto-Reserven vor und forderte ein neues Bankengesetz bis Jahresende, um FinTech-Innovationen zu fördern und neue Marktteilnehmer zu gewinnen. Auch im Bereich Verwaltung und Investitionen kündigte Tokajew tiefgreifende Modernisierungen an: Weniger Bürokratie, mehr Transparenz sowie ein Regionaler Investitionsindex, der die Leistung lokaler Verwaltungen messbar machen soll. Zudem sollen zentrale Ressourcen wie der Nationale Fonds gezielter für zukunftsträchtige Digital- und Innovationsprojekte eingesetzt werden.

Mit Blick auf die Infrastruktur forderte der Präsident die Einführung einer digitalen "Smart Cargo"-Plattform für Zoll- und Logistikprozesse sowie die Entwicklung Alatau City zu einem neuen Innovationshub. Begleitet wird dies von Maßnahmen im Bildungsbereich - darunter die Integration von KI in Lehrpläne und die Förderung digitaler Lernangebote insbesondere für ländliche Regionen. "Künstliche Intelligenz ist keine abstrakte Vision, sondern bereits Realität - sie prägt Denken und Verhalten ganzer Generationen", betonte Tokajew. "Kasachstan hat keine Alternative, als diesen Wandel aktiv zu gestalten." Mit dieser Digitaloffensive positioniert sich Kasachstan als Vorreiterstaat für KI-gestützte Modernisierung in Eurasien - und als potenzieller Partner für internationale Kooperationen in den Bereichen Technologie, FinTech und digitale Verwaltung.

Original-Content von: Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland, übermittelt durch news aktuell