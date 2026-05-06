Uber Eats Deutschland

Marteria & Pfeiler Grill launchen neues Kultgericht

Inspiriert vom Taxi Teller: Uber Pfanne exklusiv über Uber Eats erhältlich

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Köln (ots)

Mit dem großen Hype um den legendären "Taxi Teller" legen Rapper Marten Laciny, besser bekannt als Marteria, und der Kölner Pfeiler Grill nach: Gemeinsam stellen sie die "Uber Pfanne" vor - ein neues, deftiges Kultgericht mit krossem Schnitzel und cremiger Sauce Hollandaise, würzigem Gyros mit frischem Tzatziki sowie knusprigen Pommes mit herzhaftem Feta-Topping.

Die Idee hatte der Rapper, der gerade sein neues Album "Zum Glück in die Zukunft III" herausgebracht hat, vor einigen Wochen: Inspiriert vom berühmten "Taxi Teller" - einem Fast-Food-Klassiker aus dem Ruhrgebiet, der sich als schnelle Mahlzeit für Taxifahrer etabliert hat - fragte sich Marteria, ob es nicht auch eine "Uber Pfanne" gebe.

"Als ich neulich in Bochum war und mir einen 'Taxi Teller' bestellt habe, ließ mich die Frage nicht mehr los, ob es auch eine 'Uber Pfanne' gibt", sagt Marten Laciny. "Essen ist für mich wie Musik: Es muss knallen, es muss echt sein und eine Geschichte erzählen. Unterwegs bin ich immer auf der Suche nach ehrlichem, gutem Essen - und freue mich, gemeinsam mit dem Pfeiler Grill und Uber Eats ein neues Kultgericht an den Start zu bringen."

Seine Community ließ Marteria direkt an der Entwicklung teilhaben: Per Abstimmung auf Instagram entschieden Fans, welche Zutaten in die "Uber Pfanne" gehören. Das Ergebnis ist eine herzhafte Kombination aus krossem Schnitzel und cremiger Sauce Hollandaise, würzigem Gyros mit frischem Tzatziki sowie knusprigen Pommes mit herzhaftem Feta-Topping.

Die "Uber Pfanne" ist ab sofort über die Uber Eats App erhältlich.

Zubereitet wird das neue Gericht im traditionsreichen Pfeiler Grill in Köln-Ehrenfeld. Seit 1979 steht der Imbiss an der Ecke Körnerstraße/Subbelrather Straße für deftige griechische Spezialitäten und deutsche Klassiker. Zuletzt sorgte der Pfeiler Grill mit seinem "Taxi Teller" für große Aufmerksamkeit in der Kölner Gastronomieszene.

Der anhaltende Trend rund um den "Taxi Teller" spiegelt sich auch in aktuellen Daten von Uber Eats wider:

Die Bestellungen des "Taxi Tellers" haben sich deutschlandweit im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt (+116 Prozent)

Die Anzahl der Restaurants auf Uber Eats, die einen "Taxi Teller" anbieten, ist im gleichen Zeitraum um 142 Prozent gestiegen

Mehr als 96 Prozent dieser Restaurants befinden sich in Nordrhein-Westfalen - insbesondere im Ruhrgebiet (u. a. Essen, Bochum) sowie im Rheinland (u. a. Köln, Düsseldorf)

Die Verbindung zum Taxi ist kein Zufall: Uber arbeitet seit Jahren eng mit dem Taxigewerbe in Deutschland zusammen und vermittelt Fahrten an mehr als 10.000 Taxifahrer in zahlreichen Städten. Die "Uber Pfanne" versteht sich daher nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zum "Taxi Teller".

Passend dazu profitieren Uber Eats Nutzer*innen zudem von einer besonderen Aktion: Beim gemeinsamen Bestellen von "Taxi Teller" und "Uber Pfanne" gibt es 30 Prozent Rabatt auf das Bundle.*

*Nutzer*innen erhalten 30 % Rabatt auf ausgewählte Artikel, solange der Vorrat reicht. Gültig bis 23:55 Uhr am 16.05.2026 für Bestellungen über die Uber Eats App bei teilnehmenden Pfeiler Grill Restaurants in Deutschland (Verfügbarkeit von Lieferungen und Restaurants in der Uber Eats App muss überprüft werden). Es können Liefer- und Servicegebühren anfallen. Das Angebot gilt nicht für Bestellungen, die Alkohol enthalten. Um das Angebot wahrzunehmen, muss das Produkt in den Warenkorb gelegt werden - der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. Das Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

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