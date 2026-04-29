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Neueröffnung in Hanau: Europlasma eröffnet neues Spendezentrum in der Brüder-Grimm-Stadt

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Hanau (ots)

Am 16. März 2026 eröffnete Europlasma sein neues Spendezentrum in Hanau. In moderner Umgebung entsteht ein Ort, an dem freiwilliges Engagement Leben retten kann. Jede Plasmaspende hilft, lebenswichtige Medikamente herzustellen - für Menschen, die dringend darauf angewiesen sind. Spender:innen erhalten eine Aufwandsentschädigung. Denn gerade in Hanau gilt: Weil Helfen kein Märchen ist.

Hanau bekommt Zuwachs: Europlasma eröffnet ein neues Plasmaspendezentrum und bringt damit eine Möglichkeit in die Region, aktiv Gutes zu tun. Direkt in der Stadt gelegen, entsteht ein moderner Ort, an dem Engagement auf Wirkung trifft.

Passend zur Heimatstadt der Brüder Grimm zeigt Hanau, dass wahre Heldengeschichten nicht nur in Märchen stattfinden. Sie beginnen mitten im Alltag - wenn Menschen bereit sind, mit einer Plasmaspende anderen zu helfen. Plasma spenden muss kein Märchen sein, sondern kann ganz einfach Teil des echten Lebens werden.

"Ich freue mich sehr über die Eröffnung von Europlasma in Hanau. Die Bedeutung dieses neuen Standorts geht weit über die Stadtgrenzen hinaus, denn Plasma ist ein unbekannter Lebensretter, auf den viele Menschen angewiesen sind", hebt Claus Kaminsky, Oberbürgermeister von Hanau, bei der Eröffnungsfeier am 14. April hervor.

Das moderne Zentrum bietet eine angenehme Atmosphäre und ein erfahrenes medizinisches Team. Ziel ist es, Menschen aus Hanau und Umgebung für die Bedeutung von Plasmaspenden zu sensibilisieren - denn Plasma ist ein lebenswichtiger Bestandteil für die Herstellung von Medikamenten, die vielen Patient:innen das Leben retten oder erleichtern.

"Hanau steht für Geschichte, Zusammenhalt und Zukunft. Wir freuen uns, hier einen Ort zu schaffen, an dem gesellschaftliches Engagement ganz konkret gelebt werden kann", so Jürgen Hahn, Acting Country Manager Europlasma Deutschland.

Warum Plasmaspenden so wichtig sind

Blutplasma ist ein unverzichtbarer Rohstoff für die Herstellung von Medikamenten - etwa für Menschen mit Immunschwächen, Blutgerinnungsstörungen oder seltenen Erkrankungen. Diese Präparate können nicht künstlich hergestellt werden und sind auf freiwillige Spenden angewiesen. Auch Immunglobuline werden aus Plasma gewonnen und sind für viele Betroffene unverzichtbar. "Ich möchte mich bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken. Sie machen es möglich, dass viele erkrankte Menschen ein normales Leben führen können.", betont Gabi Faust, Bundesvorsitzende der GBS Selbsthilfe.

Mit dem neuen Zentrum in Hanau entsteht nicht nur ein moderner Spendeort, sondern auch ein Symbol für Verantwortung, Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit - mitten in einer Stadt, in der Geschichten seit Jahrhunderten erzählt werden. Heute schreibt Hanau eine neue Geschichte: die des Helfens.

Wie funktioniert die Plasmaspende

Bei der Spende wird ausschließlich das Plasma entnommen, die restlichen Blutbestandteile fließen direkt zurück in den Körper. Die Spende ist sicher, gut verträglich und dauert rund 45 Minuten. Als Zeichen der Wertschätzung erhalten Spender:innen eine Aufwandsentschädigung.

Über Europlasma

Europlasma ist ein Unternehmen, das seit 40 Jahren auf die Gewinnung von Blutplasma spezialisiert ist. In modernen Spendezentren in Österreich, Deutschland und Tschechien bietet Europlasma freiwilligen Spender:innen die Möglichkeit, unter höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards Plasma zu spenden - einen lebenswichtigen Rohstoff für die Herstellung von Medikamenten, die Patient:innen mit schweren oder seltenen Erkrankungen helfen. Das neue Spendezentrum in Hanau ist der dritte Europlasma Standort in Deutschland.

Das gespendete Plasma wird der pharmazeutischen Industrie zur Verfügung gestellt und dient als Grundlage für hochwertige biologische Arzneimittel. Europlasma ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des französischen Staatskonzerns LFB.

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