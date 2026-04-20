Elvira Rest

Warum Unsicherheit der Schlüssel zu Erfolg und Selbstvertrauen von Frauen ist

Elvira Rest über Selbstzweifel und innere Blockaden und ihren Einfluss auf Entscheidungen und Selbstvertrauen

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Heidelberg (ots)

Selbstzweifel, Unsicherheit und das Gefühl, den eigenen Anforderungen nicht vollständig zu genügen, sind für viele Frauen in Führungspositionen und selbstständigen Tätigkeiten Teil des beruflichen Alltags. Obwohl fachliche Kompetenz und Verantwortung gegeben sind, beeinflussen diese inneren Faktoren häufig Entscheidungen, Sichtbarkeit und berufliche Entwicklung.

Die Expertin für finanzielle Entscheidungsprozesse und persönliche Entwicklung sowie ehemalige Anlageberaterin Elvira Rest ordnet diese Dynamiken nicht als individuelles Defizit ein, sondern als verbreitetes Phänomen mit strukturellen und biografischen Ursachen.

Wenn Erfolg sich nicht wie Erfolg anfühlt

Ein zentrales Beispiel ist das sogenannte Impostor-Phänomen. Betroffene schreiben ihre Erfolge eher äußeren Umständen zu und zweifeln an der eigenen Kompetenz - trotz nachweisbarer Leistungen. Untersuchungen zeigen, dass viele Frauen in verantwortungsvollen Positionen solche Selbstzweifel kennen. Im beruflichen Alltag kann dies dazu führen, dass Chancen zurückhaltender genutzt, Entscheidungen verzögert getroffen oder eigene Leistungen weniger sichtbar gemacht werden.

Zwischen Sozialisation und Struktur

Neben individuellen Faktoren spielen auch strukturelle Rahmenbedingungen eine Rolle. Dazu zählen stereotype Erwartungen, unterschiedliche Bewertung von Durchsetzungsfähigkeit sowie eingeschränkte Sichtbarkeit in Entscheidungsprozessen.

Hinzu kommen frühe Prägungen: Viele Frauen lernen, Leistung mit Anpassung, Verantwortungsbewusstsein und Perfektion zu verbinden, während Selbstbehauptung und das aktive Vertreten eigener Interessen weniger gefördert werden.Diese Muster wirken häufig bis in Führungsrollen hinein.

Unsicherheit als Orientierungsfaktor

Elvira Rest beschreibt Unsicherheit, Schuld und Scham als emotionale Signale mit funktionaler Bedeutung im beruflichen Kontext. Unsicherheit kann auf offene Entwicklungs- und Entscheidungsräume hinweisen. Schuldgefühle stehen häufig im Zusammenhang mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein. Scham tritt oft dort auf, wo Fragen von Sichtbarkeit, Abgrenzung und sozialer Bewertung berührt werden. Entscheidend ist nicht das Auftreten dieser Emotionen, sondern der bewusste Umgang mit ihnen.

Von innerer Klärung zu beruflicher Wirksamkeit

In der praktischen Arbeit mit Frauen in Verantwortung zeigt sich, dass Entwicklung häufig entlang wiederkehrender Prozesse verläuft: von der Klärung eigener Werte über einen bewussteren Umgang mit Sichtbarkeit und Unsicherheit bis hin zu klareren Entscheidungen, stabilerer Selbstwahrnehmung und strukturierterem Handeln. Auch wirtschaftliche Aspekte spielen dabei eine Rolle. Finanzielle Entscheidungen, strategische Ausrichtung und persönliche Haltung greifen ineinander und beeinflussen die berufliche Wirksamkeit.

Relevanz für Führung und Selbstständigkeit

Gerade in Führungspositionen und unternehmerischen Kontexten wirken sich innere Dynamiken unmittelbar auf Kommunikation, Entscheidungsqualität und strategische Entwicklung aus.Wer diese Muster erkennt und reflektiert, kann Handlungsspielräume bewusster nutzen, Entscheidungen klarer treffen und die eigene Wirkung im beruflichen Umfeld stabilisieren.

Ein veränderter Blick auf innere Prozesse

Unsicherheit, Schuld und Scham werden im beruflichen Kontext häufig als hinderlich bewertet. Gleichzeitig können sie - im richtigen Umgang - auch Hinweise auf Verantwortung, Anspruch und Entwicklungspotenzial geben. Der Unterschied liegt weniger im Vorhandensein dieser Emotionen als in der Fähigkeit, sie einzuordnen und in das eigene Handeln zu integrieren. Für viele Frauen in Führung kann genau dieser Perspektivwechsel entscheidend sein: weg von innerer Blockade - hin zu Klarheit, Wirksamkeit und nachhaltigem beruflichen Erfolg.

Über Elvira Rest

Elvira Rest ist ehemalige Anlageberaterin und heute Expertin für finanzielle Entscheidungsprozesse und persönliche Entwicklung. Sie arbeitet mit selbstständigen Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen. Im Zentrum ihrer Arbeit steht, wie innere Muster berufliche Entscheidungen, Sichtbarkeit und wirtschaftlichen Erfolg beeinflussen - und wie daraus Klarheit, Handlungsstärke und unternehmerische Wirksamkeit entstehen. Elvira Rest lebt in Heidelberg.

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