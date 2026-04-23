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CUBOS Holding übernimmt ChargeOne und sichert 3.500 Ladepunkte sowie alle Arbeitsplätze

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Wolfsburg (ots)

Der Ladeinfrastruktur- und Photovoltaikanbieter CUBOS übernimmt die Elektromobilitätsmarke ChargeOne von der heinemann Gruppe aus München. Damit sichert das Wolfsburger Unternehmen alle Arbeitsplätze und verdoppelt sein Portfolio auf über 7.000 Ladepunkte. CUBOS baut so seine Position als führender Anbieter flächendeckender Ladeinfrastruktur in Deutschland aus und stärkt gezielt seine Präsenz in Süddeutschland.

Sicherung aller Arbeitsplätze und nahtlose Integration

Im Zuge der Integration übernimmt CUBOS sämtliche Mitarbeitende und setzt auf ihre tiefe Expertise in der Planung, Installation und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur. Alle bestehenden Kundenverträge bleiben vollumfänglich erhalten. ChargeOne-Kunden können den gewohnten Betrieb ihrer Ladeinfrastruktur ohne Unterbrechung fortsetzen und profitieren zusätzlich vom erweiterten Leistungsportfolio, automatisierter Abrechnung und optimierten Betriebsprozessen über die CUBOS-Plattform. Die Integration erfolgt schrittweise und beginnt ab sofort.

"Mit der Übernahme von ChargeOne bauen wir gezielt unsere bundesweite Servicepräsenz aus und schaffen durch die Bündelung unserer Stärken echten Mehrwert. Wir sichern nicht nur ein etabliertes Unternehmen und seine Arbeitsplätze, wir gewinnen auch ein starkes Team und ein gewachsenes Kundennetz. Unsere Kunden profitieren sofort von erweiterten Services, digitalen Prozessen und einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur. Gemeinsam treiben wir den Ausbau nachhaltiger Mobilität in Deutschland voran - mit dem Ziel, der führende Anbieter flächendeckender Ladeinfrastruktur in Deutschland zu werden", sagt Marc Wille, CEO von CUBOS.

CUBOS setzt Wachstumskurs fort

Mit dem Zusammenschluss vereinen zwei mittelständische Unternehmen ihre komplementären Stärken: Gewachsene Kundenbeziehungen, tiefes technisches Know-how sowie etablierte Prozesse im Betrieb und in der Abrechnung von Ladeinfrastruktur. CUBOS setzt dabei auf ein in Deutschland entwickeltes Hard- und Software-Portfolio, das Planung, Installation und Betrieb aus einer Hand ermöglicht. Die Qualität und Betriebssicherheit der bestehenden Ladeinfrastruktur werden erhöht, digitale Prozesse und Automatisierungen weiter ausgebaut und das Geschäft rund um Betrieb und Service von Ladeinfrastruktur skaliert. Mit der Übernahme wird Süddeutschland zum strategischen Standbein für CUBOS' deutschlandweite Expansion. Mehr als 7.000 Ladepunkte bundesweit unterstreichen den Anspruch des Wolfsburger Unternehmens, ein führender Anbieter flächendeckender Ladeinfrastruktur zu werden.

Vorteile und Synergien für Kundinnen und Kunden auf einen Blick:

Erweiterte Service- und Wartungskapazitäten: Kunden von ChargeOne profitieren direkt von den erweiterten Serviceleistungen von CUBOS und einem stärkeren Support-Netzwerk.

Kunden von ChargeOne profitieren direkt von den erweiterten Serviceleistungen von CUBOS und einem stärkeren Support-Netzwerk. Made in Germany: CUBOS entwickelt und produziert ein hochwertiges Hard- und Software- Portfolio in Deutschland.

CUBOS entwickelt und produziert ein hochwertiges Hard- und Software- Portfolio in Deutschland. Nahtlose Integration: Kundenverträge bleiben bestehen. Die Integration erfolgt Schritt für Schritt, um eine bestmögliche Kontinuität zu gewährleisten.

Kundenverträge bleiben bestehen. Die Integration erfolgt Schritt für Schritt, um eine bestmögliche Kontinuität zu gewährleisten. Digitale Prozesse und Automatisierung: Optimierte Betriebsführung, digitale Abrechnung und Backend-Integration über die CUBOS-Plattform sorgen für mehr Transparenz, Effizienz und Betriebssicherheit.

Optimierte Betriebsführung, digitale Abrechnung und Backend-Integration über die CUBOS-Plattform sorgen für mehr Transparenz, Effizienz und Betriebssicherheit. Flächendeckende Präsenz: Mit der Integration von ChargeOne stärkt CUBOS seine Position in Süddeutschland und bietet gleichzeitig deutschlandweit ein flächendeckendes, zuverlässiges Ladeinfrastruktur-Angebot.

Mit der Integration von ChargeOne stärkt CUBOS seine Position in Süddeutschland und bietet gleichzeitig deutschlandweit ein flächendeckendes, zuverlässiges Ladeinfrastruktur-Angebot. Mittelstand trifft Mittelstand: Zwei erfahrene, mittelständische Unternehmen vereinen ihre Kompetenzen und bringen gewachsene Kundenbeziehungen, fundiertes technisches Know-how und etablierte Prozesse zusammen.

Zwei erfahrene, mittelständische Unternehmen vereinen ihre Kompetenzen und bringen gewachsene Kundenbeziehungen, fundiertes technisches Know-how und etablierte Prozesse zusammen. Nachhaltige Ladeinfrastruktur: Die Bündelung von Kompetenzen schafft die Grundlage für den Ausbau klimafreundlicher Ladeinfrastruktur aus einer Hand - von der Planung über die Installation bis zum Betrieb.

Über CUBOS

CUBOS ermöglicht bundesweit Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern, ihre Energieversorgung effizienter, nachhaltiger und unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz zu gestalten. Das 2018 in Wolfsburg gegründete Unternehmen entwickelt und produziert ganzheitliche Energielösungen mit Fokus auf intelligente Ladeinfrastruktur, Batteriespeicher und Photovoltaik. Mehr als 130 Mitarbeitende sorgen mit eigener Hardware, intelligenter Software und integrierter Sicherheits- und Schutztechnologie für volle Transparenz über Energieflüsse, optimiertes Lastmanagement und messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung.

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