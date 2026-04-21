SIBB Digitalverband Berlin Brandenburg e.V.

Berlin stärkt Startups für vertrauenswürdige KI und Cybersecurity

Neuer Inkubator des SIBB e.V. fördert Innovationen in sicherheitsrelevanten Schlüsseltechnologien

Berlin (ots)

Berlin gilt als Stadt der Freiheit und Innovation - doch im digitalen Raum wird diese Freiheit zunehmend von sicheren und vertrauenswürdigen Technologien abhängig.

Mit der rasanten Verbreitung Künstlicher Intelligenz verschärft sich zugleich die Frage, wie technologische Leistungsfähigkeit mit Transparenz, Sicherheit und gesellschaftlicher Verantwortung in Einklang gebracht werden kann. Gleichzeitig wächst in Europa der Anspruch, digitale Schlüsseltechnologien stärker entlang eigener Werte und regulatorischer Anforderungen zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund startet der Digitalverband SIBB e.V. einen neuen Inkubator für Startups aus den Bereichen Cybersecurity und Trustworthy AI.

Das Programm ist Teil des von der EU (ESF+) und dem Berliner Senat geförderten Berlin Startup Stipendiums und richtet sich an Startups in einem frühen Stadium. Über zehn Monate unterstützt der Inkubator Startups beim Aufbau marktfähiger Geschäftsmodelle - mit Mentoring, Coaching, Zugang zum SIBB-Netzwerk und einer Förderung von bis zu 100.000 Euro pro Team.

"In Berlin gibt es enorm viele Frühphasen-Startups. Das ist eine echte Stärke, auch wenn nicht alle Startups überleben werden", sagt Sinan Arslan, Geschäftsführer des SIBB, "aber genau in dieser kleinteiligen Startup-Landschaft steckt das Potenzial für Innovationen. Dafür braucht es Gründergeist, Mut und gute Inkubatoren-Programme - und deshalb ist das Berlin Startup Stipendium für den SIBB kein Nice-to-have, sondern ein entscheidender Hebel für die regionale Innovationsförderung."

Der Fokus spiegelt eine wachsende Debatte über sichere digitale Infrastrukturen, resiliente Systeme und verantwortungsvoll entwickelte KI wider. Mit dem Inkubator will der SIBB zugleich das Innovationsökosystem in Berlin-Brandenburg stärken und Gründerinnen und Gründer frühzeitig beim Aufbau skalierbarer Unternehmen unterstützen, Ziel ist dabei ein erfolgreicher Markteintritt. Der nächste Programmstart ist für 1. Juni 2026 geplant. Bewerbungen sind bis 4. Mai 2026 möglich.

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