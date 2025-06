Lufthansa Industry Solutions

Whitepaper zu Agentic AI: Automatisierung neu gedacht

So gelingt Unternehmen der erfolgreiche Einstieg in die Welt der smarten Agenten

Norderstedt (ots)

Buchungsanfragen aus unstrukturierten E-Mails herausfiltern und automatisch verarbeiten - das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie Agentic AI schon heute einen gesamten Workflow automatisiert. Der Einsatz von AI Agents bedeutet einen grundlegenden Wandel in Sachen Künstlicher Intelligenz. Denn statt nur auf Befehle zu reagieren, handeln die intelligenten Helfer nun völlig autonom und treffen eigene Entscheidungen. Das neue Whitepaper "Agentic AI: Die nächste Stufe der Automatisierung" von Lufthansa Industry Solutions weist Unternehmen den Weg, schnell und sicher die Chancen von Agentic AI für sich zu nutzen.

Das Whitepaper beleuchtet eine neue Entwicklungsstufe der Künstlichen Intelligenz: KI-Agenten planen komplexe Aufgaben eigenständig und führen sie autonom aus. Damit erweitert sich der Einsatzbereich von KI in Unternehmen deutlich. Die Experten von Lufthansa Industry Solutions (LHIND) zeigen praxisnah auf, wie sich Unternehmen auf diese Technologie vorbereiten können und welche Chancen sich daraus ergeben.

AI Agents: Von der Reaktion zur Aktion

Der Unterschied zu bisherigen Automatisierungstechnologien liegt in der Zielorientierung und Handlungsfähigkeit von AI Agents. "Unternehmen erhalten damit Werkzeuge, die wie ein Mensch Aufgaben bearbeiten, jedoch mit der Effizienz digitaler Systeme. KI-Agenten greifen auf Datenbanken zu, steuern Systeme und treffen Entscheidungen innerhalb vorgegebener Richtlinien", sagt Julian Staub, Business Director Intelligent Process Automation bei LHIND.

Ein Beispiel ist ein Service-Agent, der eine Kundenanfrage analysiert, Informationen aus verschiedenen Systemen abruft und eigenständig entscheidet, ob er die Anfrage selbst bearbeitet oder an eine zuständige Fachabteilung weiterleitet.

Zusätzlich besitzen AI Agents eine gewisse Lernfähigkeit durch menschliches Feedback oder automatisierte Feedback-Schleifen. So verbessern sich die Ergebnisse über die Zeit stetig, ohne dass jede Verbesserung manuell eingebaut werden muss.

Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz

Ein zentrales Thema des Whitepapers ist die Einführung von Agentic AI. Unternehmen müssen nicht nur die technischen Voraussetzungen schaffen, sondern auch organisatorische Strukturen anpassen. Dazu gehören klare Governance-Modelle. Sie geben an, mit welchen Informationen AI Agents arbeiten dürfen und welche Entscheidungsbefugnisse sie besitzen.

In Multi-Agenten-Systemen ist ein solches Regelwerk unerlässlich. Ein Beispiel dafür ist eine unternehmensweite Plattform, auf der ein Finanz-, ein Personal- und ein Vertriebsagent miteinander Informationen austauschen und koordiniert Entscheidungen treffen. "Die Steuerung dieser Interaktionen erfordert klare Richtlinien, damit Abläufe reibungslos funktionieren und der Datenschutz gewährleistet bleibt", so Dr. Lars Schwabe, CTO von LHIND.

Lebens- und Arbeitszeit mit KI-Technologie zurückgewinnen

Die Zusammenarbeit mit KI-Agenten beschreibt Schwabe als fließend, intuitiv und unterstützend: "Wenn wir in einigen Jahren zurückblicken, wird uns die Art, wie wir 2025 noch nach Informationen gesucht oder Meetings vorbereitet haben, geradezu archaisch erscheinen. Wir werden uns wundern, wie viel wertvolle Lebens- und Arbeitszeit wir verschwendet haben - Zeit, die wir inzwischen durch KI-Technologie zurückgewinnen konnten."

Anwendungsbeispiele und Partner im Ökosystem

Das Whitepaper bietet auch praxisnahe Beispiele. So wird beispielsweise der Einsatz eines AI Agents bei Lufthansa Cargo beschrieben. Er verarbeitet Buchungsanfragen aus E-Mails automatisiert und schließt Buchungen ohne manuelle Eingriffe ab. Die damit verbundene Effizienzsteigerung zeigt, wie Agentic AI reale betriebliche Herausforderungen löst.

Darüber hinaus gibt das Whitepaper einen Überblick über zentrale Partnerunternehmen im Agentic-AI-Ökosystem von LHIND. Sie liefern wichtige Komponenten für den erfolgreichen Einsatz von AI Agents, etwa in den Bereichen Kundenservice, Prozesssteuerung oder Datenanalyse.

Unternehmen sollten das Potenzial von Agentic AI erkennen und konkrete Schritte zur Umsetzung gehen. Das Whitepaper "Agentic AI: Die nächste Stufe der Automatisierung" bietet eine fundierte Einführung in das Thema und Hilfe bei der praktischen Umsetzung. Es ist ab sofort verfügbar und kann hier heruntergeladen werden: agentic-ai-wp-lhind.pdf

Über Lufthansa Industry Solutions

Lufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 300 Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Norderstedt beschäftigt über 2.700 Mitarbeitende an mehreren Niederlassungen in Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.

Original-Content von: Lufthansa Industry Solutions, übermittelt durch news aktuell