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Die unsichtbare Lieferkette: Joachim Reinke von einfachISO klärt auf, warum Cyberangriffe Kunden, Prozesse und Geschäftsbeziehungen gefährden

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Berlin (ots)

Viele mittelständische B2B-Unternehmen sehen sich als Dienstleister, Softwareanbieter oder Zulieferer. Was dabei häufig unterschätzt wird: Ihre Kunden bauen zentrale Geschäftsprozesse direkt auf den bereitgestellten Systemen, Daten und Leistungen auf. Und das bedeutet: Bei einem Ausfall dieser Zulieferer fällt schnell das gesamte Business aus. Warum Informationssicherheit deshalb weit über die eigene Unternehmensgrenze hinaus gedacht werden muss, erfahren Sie hier.

Die Systeme laufen, Kunden werden betreut, Projekte werden umgesetzt und vertragliche Leistungen werden zuverlässig erbracht. Für viele IT-Dienstleister, Software-Agenturen, SaaS-Unternehmen und spezialisierte Zulieferer wirkt der Geschäftsbetrieb deshalb stabil und kontrollierbar. Gleichzeitig wird jedoch häufig ein entscheidender Aspekt unterschätzt: Die eigene IT ist längst nicht mehr nur für den internen Betrieb relevant. Vielmehr hängen auf Kundenseite oft ganze Geschäftsprozesse von bereitgestellten Anwendungen, Schnittstellen, Daten oder Dienstleistungen ab. Kommt es zu einem Cyberangriff oder einfach nur zu einer Nachlässigkeit im Betrieb wichtiger Systeme, bleiben die Folgen deshalb selten auf das betroffene Unternehmen beschränkt. Aufträge können nicht bearbeitet werden, Supportleistungen fallen aus, Abrechnungen verzögern sich und kritische Fristen geraten in Gefahr. Aus einem technischen Sicherheitsvorfall wird innerhalb kürzester Zeit ein geschäftliches Problem – sowohl für das betroffene Unternehmen als auch für dessen Kunden. „Der eigentliche Schaden eines Cyberangriffs beginnt häufig nicht erst mit gestohlenen Daten, sondern bereits in dem Moment, in dem Unternehmen ihre Leistungen nicht mehr zuverlässig erbringen können“, erklärt Joachim Reinke von einfachISO.

„Wer digitale Leistungen erbringt, liefert nicht nur Software, Systeme oder Services – er liefert Verlässlichkeit für die Geschäftsprozesse seiner Kunden“, betont Joachim Reinke. Genau dieser Zusammenhang wird in vielen Unternehmen erst dann sichtbar, wenn ein Sicherheitsvorfall bereits eingetreten ist. Geschäftsführer und Sicherheitsverantwortliche stehen dann vor der Herausforderung, nicht nur den eigenen Betrieb zu stabilisieren, sondern auch Auswirkungen auf Kundenbeziehungen, Lieferverpflichtungen und vertragliche Zusagen zu bewältigen. Seit Jahren begleitet Joachim Reinke Unternehmen dabei, Informationssicherheit nicht ausschließlich als technische Schutzmaßnahme zu betrachten, sondern als entscheidenden Faktor für die betriebliche Handlungsfähigkeit. Mit einfachISO unterstützt er insbesondere mittelständische Unternehmen dabei, belastbare Sicherheitsstrukturen, klare Verantwortlichkeiten und funktionierende Notfallprozesse aufzubauen. Denn die entscheidende Frage lautet heute nicht mehr, ob ein Unternehmen grundsätzlich Ziel eines Cyberangriffs werden kann, sondern wie gut es darauf vorbereitet ist, auch im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben.

Warum Cyberangriffe längst kein rein internes Problem mehr sind

Cyberangriffe werden im Mittelstand noch immer oft als reine Technikvorfälle betrachtet. Diese Sicht greift zu kurz. Ein IT-Ausfall bedeutet in der Praxis weit mehr als gestörte Rechner oder gesperrte Programme. Dabei unterschätzen viele Unternehmen ihre eigene Bedeutung innerhalb der Lieferkette ihrer Kunden. „Viele Unternehmen betrachten sich noch immer als externe Dienstleister oder Zulieferer“, erklärt Joachim Reinke von einfachISO. „Tatsächlich übernehmen sie jedoch häufig geschäftskritische Funktionen.“ Sie betreiben Softwarelösungen, stellen Daten bereit, verwalten Schnittstellen oder unterstützen zentrale Prozesse ihrer Auftraggeber. Fällt eines dieser Unternehmen durch einen Cyberangriff aus, können die Folgen beim Kunden unmittelbar spürbar werden.

Die Mechanik ähnelt dabei den Auswirkungen bekannter Angriffe auf Kliniken oder öffentliche Einrichtungen: Systeme stehen nicht zur Verfügung, Arbeitsabläufe verzögern sich und wichtige Entscheidungen können nicht getroffen werden. Im Mittelstand betrifft dies statt Notaufnahmen beispielsweise Produktionsprozesse, Logistikabläufe, Ticketsysteme, Abrechnungen oder den Kundenservice. Schon ein zeitlich begrenzter Ausfall kann erhebliche wirtschaftliche Folgen verursachen und ganze Prozessketten ins Stocken bringen.

Wenn Kundendaten zum Druckmittel werden

Noch heikler wird ein Cyberangriff, wenn nicht nur die eigenen Systeme betroffen sind, sondern auch Informationen, Interna oder sensible Unterlagen von Kunden in die Hände der Angreifer gelangen. Spätestens in diesem Moment ist der Vorfall kein internes IT-Problem mehr, sondern ein Risiko für Vertrauen, Reputation und bestehende Geschäftsbeziehungen.

Besonders deutlich zeigt sich das bei modernen Ransomware-Angriffen, also einer Form von Schadsoftware, bei der Angreifer Daten oder Systeme verschlüsseln und anschließend Lösegeld fordern. Heute bleibt es jedoch häufig nicht bei der reinen Sperrung von Daten. Viele Täter kopieren zusätzlich vertrauliche Informationen und nutzen diese später als Druckmittel. Ein reales Beispiel verdeutlicht die Tragweite: Ein betroffenes Unternehmen erhielt von den Angreifern ausgewählte Kundenunterlagen mit der Frage, was es ihm wert sei, dass diese Informationen nicht direkt an die jeweiligen Kunden weitergeleitet werden.

Gerade für Dienstleister, IT-nahe Unternehmen und spezialisierte Zulieferer ist ein solcher Datenabfluss besonders kritisch. Sie arbeiten regelmäßig mit sensiblen Informationen, Systemen oder Geschäftsprozessen anderer Unternehmen. „Das Einspielen eines Backups reicht bei modernen Angriffen nicht aus, wenn gleichzeitig unklar ist, welche Daten eingesehen, kopiert oder gegen das Unternehmen und seine Kunden verwendet werden könnten“, warnt Joachim Reinke von einfachISO.

Handlungsfähigkeit statt reiner Schadensbegrenzung: Darauf kommt es an

Wer Cyberangriffe ausschließlich als IT-Problem betrachtet, übersieht die eigentliche Herausforderung: die Aufrechterhaltung der eigenen Handlungsfähigkeit. Informationssicherheit beginnt deshalb nicht erst bei der technischen Abwehr eines Angriffs, sondern bereits bei der Vorbereitung auf den Ernstfall. Unternehmen sollten analysieren, welche Rolle sie innerhalb der Geschäftsprozesse ihrer Kunden einnehmen und welche Leistungen, Systeme oder Datenzugänge für ihre Auftraggeber besonders kritisch sind. Ebenso wichtig ist die Frage, welche Kundendaten verarbeitet werden, wo diese gespeichert sind und welche eigenen Systeme besonders schwerwiegende Folgen hätten, wenn sie ausfallen oder kompromittiert würden.

Auf dieser Grundlage lassen sich Prioritäten für den Krisenfall definieren. Dazu gehören belastbare und regelmäßig getestete Datensicherungen, klare Zuständigkeiten innerhalb des Unternehmens sowie detaillierte Notfallpläne für den Wiederanlauf. Ebenso wichtig ist die Festlegung, welche Systeme, Prozesse oder Kundenleistungen im Ernstfall zuerst stabilisiert werden müssen. Gerade dort, wo Service-Level-Agreements, vertragliche Verpflichtungen oder mögliche Vertragsstrafen eine Rolle spielen, kann die richtige Priorisierung entscheidend sein.

Auch die Kommunikation spielt eine zentrale Rolle. Kunden erwarten in einem Sicherheitsvorfall nicht nur technische Lösungen, sondern vor allem Transparenz darüber, welche Auswirkungen auf ihre eigenen Prozesse und Daten zu erwarten sind. Notfallpläne und Sicherheitsrichtlinien dürfen deshalb nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern müssen in der Praxis funktionieren. „Die zentrale Frage ist nicht, ob ein Unternehmen jeden Angriff verhindern kann, sondern ob es den Betrieb stabil halten oder sauber wieder hochfahren kann, bevor beim Kunden erheblicher Schaden entsteht“, betont Joachim Reinke von einfachISO. Wer hier vorbereitet ist, kann Schäden begrenzen, Vertrauen erhalten und die eigene Verlässlichkeit auch im Krisenfall unter Beweis stellen.

Verlässlichkeit wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil

„Die wichtigste Frage lautet nicht, ob sich jeder Angriff verhindern lässt, sondern wie gut ein Unternehmen darauf vorbereitet ist, im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben“, erklärt Joachim Reinke. Denn genau hier entscheidet sich häufig, ob ein Sicherheitsvorfall lediglich eine operative Störung bleibt oder zu einem langfristigen Problem für Kundenbeziehungen wird.

Unternehmen, die Informationssicherheit nicht nur als Schutzmaßnahme, sondern als Bestandteil ihrer Lieferfähigkeit verstehen, schaffen die Grundlage für einen kontrollierten Umgang mit Krisensituationen. Sie reduzieren nicht nur technische Risiken, sondern stärken gleichzeitig das Vertrauen ihrer Kunden. Denn für Auftraggeber zählt im Ernstfall vor allem eines: dass ihr Partner verlässlich bleibt und Verantwortung übernimmt.

Informationssicherheit wird damit zum Qualitätsmerkmal. Sie zeigt, dass ein Unternehmen seine Datenverantwortung, seine Prozesse und seine Rolle innerhalb der Lieferkette verstanden hat. Genau dabei unterstützt einfachISO mittelständische Unternehmen mit praxisnahen Sicherheitsstrukturen, klaren Verantwortlichkeiten und belastbaren Notfallkonzepten. „Wer heute in Resilienz investiert, schützt nicht nur den eigenen Betrieb, sondern stärkt zugleich seine Position als verlässlicher Partner im Markt“, betont Joachim Reinke abschließend.

Sie möchten Ihre Informationssicherheit so aufstellen, dass Ihr Unternehmen auch im Ernstfall handlungsfähig bleibt? Dann melden Sie sich jetzt bei Joachim Reinke und dem Team von einfachISO und sichern Sie sich einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

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