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Fake-Sicherheitszertifikate im KI-Zeitalter: Wenn perfekte Dokumente echte Prüfung ersetzen sollen

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Berlin (ots)

Sicherheitszertifikate werden für Unternehmen immer wichtiger. Gerade in sensiblen Branchen entscheiden sie darüber, ob man mit bestimmten Kunden überhaupt zusammenarbeiten darf. Dabei kommt es darauf an, im eigenen Unternehmen klar zu regeln, wie bei sicherheitsrelevanten Themen vorgegangen wird. Die Gesamtheit dieser Regelungen bildet das Sicherheitsmanagementsystem eines Unternehmens.

Diese Regeln und Prozesse werden dokumentiert und von unabhängigen Auditoren geprüft. Stimmen Dokumentation und gelebte Praxis überein, erhält das Unternehmen das entsprechende Zertifikat – und damit oft Zugang zu neuen, anspruchsvollen Kunden.

Naturgemäß liegt es nahe, diese Managementdokumentation heute mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zu erstellen. In kürzester Zeit lassen sich Richtlinien, Konzepte und ganze Managementsystem-Dokumentationen erzeugen, die auf den ersten Blick professionell wirken. Genau darin liegt ein wachsendes Risiko: Unternehmen können sich so eine trügerische Sicherheit aufbauen – vor allem dann, wenn Zertifizierer oder Auditoren nicht genau hinschauen.

Ein Zertifikat ist nur dann etwas wert, wenn dahinter auch eine ernsthafte Prüfung der tatsächlichen Umsetzung steht. Nachfolgend erfahren Sie, woran Unternehmen seriöse Zertifizierer erkennen, welche Warnsignale es gibt und warum nicht die Qualität der Dokumente entscheidet, sondern die Frage, ob Informationssicherheit im Unternehmen tatsächlich gelebt wird.

Papier ist geduldig – Sicherheit nicht

Bei Zertifikaten wie ISO 27001 oder TISAX® geht es nicht bloß um eine Liste technischer Vorgaben für IT-Systeme. Im Kern geht es darum, dass ein Unternehmen verbindlich festlegt, wie es arbeiten will, damit Informationssicherheit nicht dem Zufall überlassen bleibt. Wer darf auf welches System zugreifen? An wen wendet man sich für eine Freigabe? Wer genehmigt den Zugriff? Wie wird gehandelt, wenn etwas schiefläuft? Solche Fragen brauchen gelebte Antworten, nicht nur gut klingende Formulierungen.

Genau hier liegt die Schwäche rein KI-generierter Dokumentation. Sie kann Texte strukturieren, Formulierungen verbessern und Vorlagen liefern. Was sie nicht leisten kann, ist die Wirklichkeit im Betrieb zu prüfen. Die KI geht nicht in den Lagerraum und sieht nach, ob dort alte, nicht gelöschte Laptops mit sensiblen Daten ungesichert lagern. Sie merkt nicht, wenn von einem wichtigen System keine Datensicherungen angelegt werden. Ebenso wenig bekommt sie mit, dass vielleicht nur ein einziger, gesundheitlich angeschlagener IT-Administrator das Passwort zum Server kennt. Sicherheit ist kein reines Textthema. Sie ist vor allem eine Frage der Umsetzung.

Wenn das Zertifikat zur Fassade wird

Das eigentliche Risiko liegt deshalb nicht in der KI selbst, sondern in dem Irrglauben, mit KI-generierten Unterlagen sei die Aufgabe erledigt – es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Compliance hergestellt werden kann, wenn nur genug “Papier schwarz gemacht wird”. Gehen Unternehmen so vor und prüfen Zertifizierer oder Auditoren nicht sauber, ob die beschriebenen Abläufe im Alltag wirklich gelebt werden, entsteht schnell eine reine Fassade. Nach außen wirkt alles ordentlich. Im Inneren fehlt die Substanz.

Dann liegt zwar formal ein Zertifikat vor, inhaltlich ist es aber kaum belastbar. Gerade weil KI heute in kurzer Zeit eine nahezu perfekte Papierlage erzeugen kann, wird die ernsthafte Prüfung der Praxis noch wichtiger. Ein Zertifikat hat nur dann echten Wert, wenn verlässlich geprüft wird, ob die Realität dem entspricht, was in den Dokumenten steht. Gute Zertifizierung zeigt sich daher nicht an guten Noten für makellose PDF-Dateien, sondern an der Tiefe der Fragen und an einer Prüfung, ob die Realität das einhält, was die Dokumentenlage verspricht.

Scheinsicherheit wird schnell teuer

Für Unternehmen ist eine solche Scheinsicherheit nicht nur im Betrieb riskant, sondern auch wirtschaftlich und rechtlich heikel. Tritt ein Unternehmen mit einem Sicherheitszertifikat am Markt auf und stellt sich dieses bei näherem Hinsehen als bloße Papierlage ohne echte Grundlage heraus, kann das im Wettbewerb schnell problematisch werden. Es sind Fälle bekannt, in denen Unternehmen aus genau diesem Grund aus Ausschreibungen ausgeschieden sind.

Spätestens dann stellt sich die Frage, ob es nur um schlechte Praxis geht oder ob auch Themen wie unlauterer Wettbewerb berührt werden. Wer mit Sicherheit wirbt, sollte sicher sein, dass diese Sicherheit tatsächlich trägt. Sonst wird aus einem Vertrauensbeweis rasch ein Risiko.

Woran belastbare Zertifizierungen zu erkennen sind

Das bedeutet nicht, dass Sicherheitszertifikate grundsätzlich wertlos wären oder dass KI generell abzulehnen ist. Im Gegenteil: Beides kann sinnvoll sein. KI kann beim Schreiben helfen. Sie kann Inhalte ordnen und die Vorbereitung erleichtern. Was sie nicht ersetzt, sind eine echte Umsetzung und eine ernsthafte Prüfung.

Belastbare Zertifizierungen entstehen dort, wo Dokumentation und Praxis zusammenpassen. Warnsignale gibt es genug: etwa Anbieter, die suggerieren, KI nehme Unternehmen den größten Teil des Weges zur Zertifizierung automatisch ab. Ebenso kritisch sind Zertifizierer, die sich mit formal korrekten Unterlagen zufriedengeben, ohne zu prüfen, ob Informationssicherheit im Unternehmen wirklich funktioniert.

Gerade im KI-Zeitalter wird es immer leichter, eine überzeugende Dokumentationswelt für ISO 27001, TISAX® und ähnliche Standards zu bauen. Umso wichtiger ist es, genau hinzusehen. Denn gute Zertifizierung erkennt man nicht an schöner Form, sondern an echtem Inhalt. Unternehmen, die das verstehen, nutzen KI als Werkzeug – nicht als Abkürzung.

Über Joachim Reinke

Joachim Reinke ist Experte für Informationssicherheit und Mitglied des Teams von einfachISO. Er begleitet IT-Dienstleister, Software-Agenturen und SaaS-Unternehmen auf ihrem Weg zur ISO 27001-Zertifizierung. Sein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten, praxisnahen Lösungen speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Bereits über 100 Unternehmen hat er erfolgreich bis zur Zertifizierung geführt. Weitere Informationen unter: https://einfachiso.de/

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