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Ransomware, Trojaner, Klinik-Ausfälle: Joachim Reinke von einfachISO erklärt, was Mittelständler aus Cyberangriffen lernen sollten

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Berlin (ots)

Viele mittelständische Unternehmen halten Cyberangriffe noch immer für ein Problem großer Konzerne, Kliniken oder Behörden. Genau das ist riskant. Denn auch im Mittelstand hängen ganze Geschäftsprozesse an funktionierenden IT-Systemen. Wer Systeme für andere betreibt, Daten verarbeitet oder Vorprodukte, Services und Software liefert, ist längst Teil einer größeren Kette. Fällt ein Glied aus, stockt oft weit mehr als nur der eigene Betrieb. Was das in der Praxis bedeutet und warum Informationssicherheit deshalb als Frage der Handlungsfähigkeit verstanden werden muss, zeigt Joachim Reinke von einfachISO.

Mittelständische Unternehmen sind in vielen Branchen das Rückgrat der Wertschöpfung. Sie halten Produktionslinien am Laufen, stützen Logistik, ermöglichen Abrechnung und sichern den Kundensupport. Viele arbeiten dabei im Hintergrund für andere Unternehmen – mit Systemen, Daten oder Leistungen, auf die Kunden direkt angewiesen sind. Entsprechend endet ihre Verwundbarkeit nicht an der eigenen Unternehmensgrenze. Die Wertschöpfungskette ist längst tief integriert – das bedeutet: Ein Ausfall wirkt direkt in die Prozesse der Kunden hinein. Dennoch wird die eigene Betroffenheit häufig unterschätzt. Viele Entscheider fokussieren sich auf den eigenen Schaden, wenn sie an Cyberangriffe denken. Entscheidend ist jedoch eine andere Frage: Was passiert beim Kunden, wenn der eigene Betrieb stillsteht? Aufträge bleiben liegen, Schnittstellen fallen aus, Prozesse stocken, Fristen werden verpasst – und zugleich wächst die Unsicherheit über mögliche Datenabflüsse. „Der größte Schaden beginnt häufig nicht erst dann, wenn Daten veröffentlicht oder missbraucht werden, sondern schon mit dem Ausfall zentraler Systeme und dem daraus entstehenden Betriebsstillstand“, sagt Joachim Reinke.

„Die entscheidende Frage ist nicht, ob sich jeder Angriff verhindern lässt, sondern ob ein Unternehmen danach noch handlungsfähig ist und den Betrieb schnell genug wiederherstellen kann, bevor beim Kunden erheblicher Schaden entsteht“, fährt er fort. Als Experte für Informationssicherheit unterstützt er Unternehmen dabei, Sicherheitsstrukturen so aufzubauen, dass sie auch unter einem laufenden Angriff funktionsfähig bleiben. Mit einfachISO begleitet Joachim Reinke Organisationen dabei, Informationssicherheit nicht nur technisch, sondern vor allem organisatorisch umzusetzen. Im Mittelpunkt stehen klare Prozesse, eindeutige Verantwortlichkeiten und belastbare Notfallmechanismen. Dabei greift einfachISO auf praktische Erfahrung aus realen Sicherheitsvorfällen zurück – auch aus Fällen, in denen Angreifer interne Informationen eines Unternehmens sowie Daten über dessen Kunden entwendet und anschließend zur Erpressung genutzt haben. Für einfachISO ist Informationssicherheit deshalb vor allem ein Resilienzthema. Es geht nicht nur darum, Angriffe abzuwehren, sondern vor allem darum, trotz eines erfolgreichen Angriffs arbeitsfähig zu bleiben.

Wenn ein Cyberangriff zum Betriebsstillstand wird

Wer über Cyberangriffe spricht, landet schnell bei Trojanern, Tätergruppen oder technischen Fachbegriffen. Im Unternehmensalltag ist jedoch etwas anderes entscheidend: der Betriebsstillstand. Ein prägnantes Beispiel liefern Ausfälle in Krankenhäusern. Dort stehen Systeme nicht zur Verfügung, Abläufe brechen weg und im Extremfall geraten Menschenleben in Gefahr.

Nach derselben Logik wirken Angriffe auch im Mittelstand – nur geht es hier um Produktion, Logistik, Abrechnung, Kundenservice oder interne Systeme. Der eigentliche Schaden beginnt oft schon dann, wenn zentrale Anwendungen ausfallen und betriebliche Abläufe zum Stillstand kommen. Cyberangriffe sind damit kein theoretisches IT-Thema, sondern ein reales Geschäftsrisiko.

Mehr als Ransomware: Warum Backups allein nicht reichen

Moderne Angriffe bestehen häufig nicht nur darin, Daten durch Ransomware zu verschlüsseln. Ransomware ist Schadsoftware, die Daten oder Systeme sperrt und Lösegeld fordert. Viele Angreifer lesen zusätzlich sensible Informationen aus, kopieren sie und nutzen sie später gezielt zur Erpressung. In der Praxis bedeutet das: Unternehmen erhalten Beispieldaten als Beleg für den Diebstahl – verbunden mit der Forderung, zu zahlen, damit die Informationen nicht an Kunden weitergegeben werden.

Gerade für Dienstleister, IT-nahe Unternehmen und spezialisierte Zulieferer ist das eine massive Eskalation. Sie haben oft Zugriff auf Systeme, Daten oder interne Informationen ihrer Kunden. Wird daraus etwas entwendet, geht es nicht mehr nur um den eigenen Ausfall, sondern um Vertrauen, Reputation und im schlimmsten Fall um den Abbruch von Geschäftsbeziehungen.

Deshalb reicht es nicht, sich allein auf Backups zu verlassen. Doch selbst wenn diese Wiederherstellung gelingt, bleibt die Frage offen, ob Daten abgeflossen sind und welche Folgen das für Kunden und laufende Verträge hat.

Die eigene Rolle in der Lieferkette verstehen

Viele Unternehmen haben noch gar nicht realisiert, welche Rolle sie in der Lieferkette ihrer Kunden tatsächlich einnehmen. Genau dort beginnt jedoch eine belastbare Sicherheitsstrategie. Wer digitale Leistungen erbringt, liefert nicht nur ein Produkt oder einen Service, sondern auch Verlässlichkeit. Bricht diese Verlässlichkeit weg, entsteht schnell ein geschäftskritischer Vertrauensbruch.

Deshalb müssen Unternehmen analysieren, welche Auswirkungen ein eigener Ausfall auf die Prozesse ihrer Kunden hat. Welche Leistungen müssen im Krisenfall zuerst stabilisiert werden? Welche Systeme sind besonders kritisch? Wo bestehen vertragliche Pflichten, etwa über Service-Level-Agreements oder Vertragsstrafen? Ein Service-Level-Agreement ist eine vertragliche Vereinbarung über vereinbarte Leistungen und Reaktionszeiten.

Ebenso wichtig ist der Blick auf die Daten. Unternehmen müssen systematisch erfassen, welche Kundendaten verarbeitet werden, wo diese gespeichert sind und wer darauf zugreifen kann. Nur so lässt sich beurteilen, welche Folgen ein Sicherheitsvorfall tatsächlich hätte. Eine rein interne Betrachtung greift zu kurz. Kunden sehen im Ernstfall nicht die Ursache – sie sehen nur die Auswirkungen.

Handlungsfähig im Ernstfall: Was vorbereitet sein muss

Informationssicherheit als Resilienzthema zu verstehen, heißt vor allem: den Ernstfall mitdenken. Notfallpläne und Sicherheitsrichtlinien dürfen nicht nur dokumentiert sein. Sie müssen regelmäßig geprüft und praktisch erprobt werden, sonst bleiben sie Theorie.

Dazu gehört zuerst, dass funktionierende Backups vorhanden sind und ihre Wiederherstellbarkeit regelmäßig getestet wird. Genauso wichtig sind klare Wiederanlaufpläne. Sie legen fest, welche Systeme und Prozesse nach einem Ausfall in welcher Reihenfolge wieder in Betrieb genommen werden. Ebenso müssen alle relevanten Mitarbeiter wissen, welche Aufgaben sie im Krisenfall übernehmen und welche Schritte sofort einzuleiten sind.

Auch die Geschäftsführung steht in der Pflicht. Sie muss vorbereitet sein, welche Entscheidungen zuerst getroffen werden müssen und welche Prioritäten gelten. Darüber hinaus braucht es klare Regeln für die Kommunikation. Kunden müssen bei Leistungsausfällen oder Sicherheitsvorfällen transparent und zeitnah informiert werden. Das gilt besonders dann, wenn der Verdacht besteht, dass auch ihre Daten betroffen sein könnten. Genau hier setzt einfachISO an: Notfallfähigkeit soll nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern im Ernstfall tatsächlich funktionieren.

Cyberangriffe als reales Unternehmensrisiko begreifen

Cyberangriffe sind für mittelständische Unternehmen längst ein realer Bestandteil unternehmerischer Risiken mit direkten Folgen für Lieferfähigkeit, Geschäftsbeziehungen und Vertrauen. Entscheidend ist nicht nur, ob der eigene Betrieb betroffen ist, sondern wie stark ein Ausfall in die Lieferkette hineinwirkt.

Für Unternehmen bedeutet das: nicht nur Schutz aufbauen, sondern vor allem Handlungsfähigkeit sichern. Genau hier setzt strukturierte Informationssicherheit an – mit klaren Prozessen, definierten Verantwortlichkeiten und funktionierenden Notfallmechanismen. „Am Ende zeigt sich Informationssicherheit nicht im Konzept, sondern im Ernstfall“, sagt Joachim Reinke von einfachISO abschließend. „Und genau darauf müssen Unternehmen vorbereitet sein.“

Sie möchten Ihre Informationssicherheit so aufstellen, dass Ihr Unternehmen auch im Ernstfall handlungsfähig bleibt? Dann sichern Sie sich jetzt ein unverbindliches Erstgespräch mit Joachim Reinke und dem Team von einfachISO.

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