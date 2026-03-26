MitoSphere The Longevity Hub

MitoSphere The Longevity Hub: Einer der ersten Longevity Hubs für Prävention und Gesundheit eröffnet mit exklusivem Launchevent in München

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mit MitoSphere The Longevity Hub eröffnete am 25. März 2026 einer der ersten Longevity Hubs im Herzen von München. Der Hub widmet sich der wissenschaftlich fundierten Optimierung von Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Grundlage ist ein ganzheitlicher Ansatz, der moderne Medizin, Diagnostik und innovative Biohacking-Technologien miteinander verbindet.

Als besonderes Highlight begrüßte MitoSphere den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder als Ehrengast. Für zusätzlichen Glanz sorgten Persönlichkeiten aus dem Münchner Medienumfeld sowie Influencer und ausgewählte Gäste, die dem Event eine einzigartige Dynamik verliehen.

Ein zentraler Programmpunkt war die Panel Discussion mit Nina Ruge (Bestseller Autorin und Expertin für "Healthy Longevity"), Dr. Alexander Auer (Arzt für Longevity und präventive Medizin), Dr. Stefan Duve (Dermatologe und Anti-Aging-Spezialist), Mario Gietl (Arzt und Co-Founder MoleQlar), Andreas Hasenknopf (Betreiber des MitoSphere Hubs) und Daniela Ullmann (Health Coach und Expertin für mentale Gesundheit und nachhaltige Leistungsfähigkeit). Im Panel wurde eine mögliche Longevity Member Journey durch MitoSphere vorgestellt - von Diagnostik und personalisierten Therapien über Regeneration und Hautgesundheit bis hin zu Stressregulation, Verhaltensänderung und der Integration gesunder Routinen in den Alltag. Damit wurde der ganzheitliche Ansatz von MitoSphere deutlich. Ergänzt wurde das Programm durch eine Keynote von Nina Ruge, die zudem durch den Abend führte.

Ein Ort für moderne Longevity-Medizin

MitoSphere versteht sich als Schnittstelle zwischen Medizin, Sportwissenschaft und ästhetischer Medizin. Ein interdisziplinäres Team aus Expertinnen und Experten entwickelt individuelle Programme für Menschen, die ihre Gesundheit präventiv stärken und ihre Leistungsfähigkeit langfristig erhalten möchten.

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist eine datengestützte Diagnostik. Mithilfe moderner Analyseverfahren werden relevante Gesundheitsparameter erfasst. Ergänzend kommen verschiedene Longevity- und Regenerationstechnologien zum Einsatz, darunter beispielsweise Kryotherapie, hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT), Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training (IHHT) sowie individuell abgestimmte Infusionstherapien. Auf dieser Grundlage entstehen personalisierte Strategien für Energielevel, Regeneration und langfristige Vitalität. Die Programme verbinden medizinische Expertise mit Ansätzen aus Biohacking, Performance Medicine und Präventionsmedizin.

Der Longevity Hub verbindet wissenschaftliche Ansätze mit einem hochwertig gestalteten Spa- und Health-Environment, in dem moderne Technologien auf ein designorientiertes Ambiente treffen.

Personalisierte Longevity Journey

Im Mittelpunkt steht die individuelle Gesundheitsstrategie jedes Mitglieds. Auf Basis umfassender Analysen entwickeln die Expertinnen und Experten personalisierte Programme, die auf unterschiedliche Ziele abgestimmt sind. Dazu gehören Leistungssteigerung, Stressreduktion sowie die Unterstützung gesunder Alterungsprozesse.

Durch die Kombination aus medizinischem Know-how, innovativen Technologien und kontinuierlicher Betreuung entsteht eine langfristige Longevity Journey. Ziel ist es, körperliche und mentale Leistungsfähigkeit möglichst lange zu erhalten.

Exklusive Mitgliedschaft

MitoSphere arbeitet mit einem exklusiven Membership-Modell und einer begrenzten Mitgliederzahl, wodurch eine intensive Betreuung wie auch eine hohe Qualität der Programme sichergestellt werden soll.

Mitglieder erhalten Zugang zu individuellen Gesundheitsprogrammen, Diagnostik- und Longevity-Angeboten sowie zu Veranstaltungen, Vorträgen und Expertenformaten rund um das Thema gesunde Langlebigkeit.

Über MitoSphere

MitoSphere The Longevity Hub ist ein Longevity Hub in München. Das Konzept verbindet moderne Medizin, innovative Technologien und präventive Gesundheitsstrategien. Im Mittelpunkt stehen personalisierte Programme, die auf Basis moderner Diagnostik entwickelt werden und langfristige Gesundheit sowie Vitalität fördern sollen. Der Name MitoSphere ist inspiriert von den Mitochondrien, den Energiezentren der menschlichen Zellen. Sie spielen eine entscheidende Rolle für Stoffwechsel, Regeneration und Alterungsprozesse. Das Konzept des Longevity Hubs basiert darauf, diese biologischen Prozesse besser zu verstehen und gezielt zu unterstützen. Ziel ist es, Gesundheit und Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten.

Original-Content von: MitoSphere The Longevity Hub, übermittelt durch news aktuell