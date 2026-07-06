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Krankmeldungen reduzieren statt reagieren: Warum Unternehmen bei Stress früher ansetzen müssen

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Ottobrunn (ots)

Hohe Krankenstände kosten Unternehmen jedes Jahr Milliarden. Besonders psychische Erkrankungen und stressbedingte Beschwerden führen häufig zu langen Ausfallzeiten und belasten Betriebe organisatorisch wie wirtschaftlich. Dennoch reagieren viele Arbeitgeber erst dann, wenn Mitarbeiter bereits krankgeschrieben sind. Dabei entstehen die Ursachen oft deutlich früher – mitten im Arbeitsalltag.

Viele Unternehmen konzentrieren sich dabei vor allem auf Krankmeldungen und Ausfalltage. Doch die eigentlichen Kosten entstehen oft schon deutlich früher. Mitarbeiter können anwesend sein, ohne ihre gewohnte Leistungsfähigkeit abzurufen. Konzentrationsprobleme, mentale Erschöpfung und mangelnde Regeneration wirken sich auf Produktivität, Zusammenarbeit und Entscheidungsqualität aus – lange bevor eine Krankmeldung erfolgt.

Wer Fehlzeiten nachhaltig reduzieren möchte, sollte deshalb nicht erst auf Krankmeldungen schauen. Der entscheidende Hebel liegt dort, wo Überlastung entsteht: bei dauerhaftem Stress, fehlender Regeneration und einer Unternehmenskultur, die Belastung häufig erst wahrnimmt, wenn die Leistungsfähigkeit bereits spürbar nachlässt.

Warum Unternehmen häufig zu spät handeln

Das Grundproblem ähnelt dem vieler Gesundheitssysteme: Gehandelt wird meist erst dann, wenn Beschwerden bereits sichtbar sind. Im Unternehmensalltag zeigt sich das häufig in Form von Krankmeldungen, Burnout-Fällen oder längeren Ausfallzeiten.

Die eigentlichen Ursachen bleiben dagegen oft unbeachtet. Hohe Verantwortung, volle Kalender, ständige Erreichbarkeit und ein dauerhaft hohes Arbeitstempo gelten in vielen Unternehmen als normal. Über Monate hinweg kann daraus eine Belastung entstehen, die Konzentration, Schlafqualität und Leistungsfähigkeit zunehmend beeinträchtigt.

Lea Feder, Gründerin der JETZT Performance GmbH, beobachtet diese Entwicklung regelmäßig in ihrer Arbeit mit Unternehmen und Führungskräften: „Krankheit beginnt nicht am Tag der Krankmeldung. Sie beginnt mit dem ersten Symptom, das ignoriert wurde – und das sind oft Schlafprobleme durch Dauerstress, Konzentrationsschwäche, anhaltende Erschöpfung oder Rückenschmerzen nach langen Sitzphasen."

Dauerstress wird zum Unternehmensrisiko

Viele Unternehmen betrachten Fehlzeiten als zentrale Kennzahl. Dabei bleibt ein anderer Faktor häufig unbeachtet: der schleichende Leistungsverlust durch chronische Überlastung. Mitarbeiter erscheinen zwar zur Arbeit, können jedoch aufgrund von Stress, Erschöpfung oder mangelnder Regeneration nicht mehr ihr volles Potenzial abrufen. Für Unternehmen entsteht dadurch ein wirtschaftlicher Schaden, der häufig deutlich früher beginnt als die eigentliche Krankmeldung. Viele Ausfälle entwickeln sich nicht plötzlich, sondern sind das Ergebnis einer Belastung, die sich über Wochen oder Monate aufgebaut hat.

Wer dauerhaft unter Stress steht, schläft häufig schlechter, regeneriert langsamer und verliert zunehmend an Belastbarkeit. Gleichzeitig sinken Fokus, Konzentration und Entscheidungsqualität. Mitarbeiter funktionieren oft noch lange weiter, obwohl die Leistungsgrenze bereits erreicht oder sogar überschritten wurde.

Die Folgen zeigen sich nicht nur in Form von Krankmeldungen. Auch Produktivität, Motivation und Zusammenarbeit können unter chronischer Überlastung leiden. Für Unternehmen wird Stress damit zunehmend zu einem wirtschaftlichen Faktor.

Resilienz statt reiner Symptombehandlung

Immer mehr Arbeitgeber erkennen deshalb, dass klassische Reaktionen auf steigende Fehlzeiten häufig zu kurz greifen. Entscheidend ist nicht allein, wie mit Erkrankungen umgegangen wird, sondern wie Belastungen frühzeitig erkannt und reduziert werden können.

Genau hier setzt der Ansatz von JETZT Performance an. Statt Gesundheit ausschließlich als medizinisches Thema zu betrachten, stehen Stressreduktion, Resilienz und langfristige Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Belastungsmuster im Arbeitsalltag sichtbar zu machen und Mitarbeiter im Umgang mit Stress nachhaltig zu stärken.

Dabei geht es nicht um kurzfristige Maßnahmen, sondern um die Frage, wie Menschen auch unter hoher Verantwortung leistungsfähig bleiben können, ohne dauerhaft an ihre Belastungsgrenzen zu geraten.

Führungskräfte prägen die Unternehmenskultur

Eine besondere Rolle kommt dabei Führungskräften zu. Sie beeinflussen maßgeblich, wie in Unternehmen über Belastung, Erholung und Leistungsfähigkeit gedacht wird.

Wer selbst dauerhaft überlastet arbeitet und gesundheitliche Warnsignale ignoriert, setzt häufig unbewusst einen Standard für das gesamte Team. Umgekehrt können Führungskräfte dazu beitragen, dass Regeneration nicht als Schwäche, sondern als Voraussetzung für nachhaltige Leistung verstanden wird.

Resilienz entsteht deshalb nicht allein auf individueller Ebene. Auch die Unternehmenskultur entscheidet darüber, wie früh Belastungen erkannt und wie offen sie angesprochen werden.

Weniger Fehlzeiten sind das Ergebnis einer resilienten Organisation

Sinkende Krankenstände sind selten das eigentliche Ziel. Sie sind vielmehr die Folge eines Arbeitsumfelds, in dem Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und Regeneration aktiv gefördert werden. Unternehmen profitieren nicht erst dann, wenn weniger Mitarbeiter ausfallen, sondern bereits dann, wenn Stress reduziert wird und Teams konzentrierter, belastbarer und leistungsfähiger arbeiten.

Für Lea Feder steht deshalb fest: „Der beste Bürostuhl bringt nichts, wenn der Mitarbeiter den alten Körper mitbringt. Prävention fängt nicht mit Ausstattung an – sondern damit, dass Unternehmen verstehen, was die Gesundheit ihrer Mitarbeiter täglich beeinflusst."

Unternehmen, die langfristig leistungsfähige Teams aufbauen möchten, sollten deshalb nicht erst reagieren, wenn Mitarbeiter ausfallen. Entscheidend ist, Belastungen frühzeitig zu erkennen, Resilienz gezielt zu fördern und Stress dort zu reduzieren, wo er entsteht – im Arbeitsalltag.

Über Lea Feder:

Lea Feder ist Ärztin, Bioinformatikerin und Gründerin der JETZT Performance GmbH. Seit rund neun Jahren entwickelt sie medizinisch fundierte Konzepte für High-Performer und Unternehmer. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie über 2.000 Klientinnen und Klienten begleitet. Sie verbindet medizinische Expertise mit datenbasierter Analyse und Leistungssporterfahrung. Ihr Fokus liegt auf evidenzbasierten Systemen für nachhaltige Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Mehr Informationen auf: https://jetzt-performance.de/

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