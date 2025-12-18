McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Sternstunden: Eröffnung des Erweiterungsbaus des Ronald McDonald Hauses mit Oase Hamburg-Altona

Hamburg (ots)

Vor 11 Jahren eröffnete das Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona auf dem Gelände des Altonaer Kinderkrankenhauses mit zunächst 11 Apartments. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Elternhaus nun um eine Etage erweitert.

Zusammen mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus hat die McDonald's Kinderhilfe Stiftung ein zweites Obergeschoss mit 9 zusätzlichen Apartments für Familien schwer kranker Kinder errichtet. Neben Maryam Blumental, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, waren die beiden Schirmfrauen des Elternhauses, Petra van Bremen und Laura Papendick, der Generalkonsul am US-Generalkonsulat in Hamburg Scott Woodard, sowie zahlreiche weitere Ehrengäste Teil der Eröffnungsveranstaltung. >Wenn Kinder schwer erkranken, dann brauchen sie die Nähe ihrer Familie. Die Ronald McDonald Häuser in Hamburg machen das auch für die Kinder möglich, die zum Teil von weither reisen, um hier in Hamburg behandelt zu werden. Ich freue mich sehr, dass hier in Hamburg Altona durch den Erweiterungsbau noch mehr Familien in schweren Zeiten ein Zuhause auf Zeit gegeben wird. Besonders möchte ich mich bei den vielen Ehrenamtlichen bedanken, die mit großem Engagement den Eltern, Kindern und Geschwistern mit ganzem Herzen zur Seite stehen<, sagt Maryam Blumental, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung.

>Mit der Eröffnung des zweiten Obergeschosses des Ronald McDonald Haus stellen wir den Familien in ihrer schwierigen Situation nicht nur Möglichkeiten der Unterbringung zur Verfügung, sondern schenken ihnen auch Zuversicht und Wärme in einer Wohlfühloase. Danke an alle, die das möglich gemacht haben<, sagt Christiane Dienhold, Geschäftsführerin AKK Altonaer Kinderkrankenhaus.

In deutschlandweit 23 Ronald McDonald Häusern finden Familien schwer kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit, während die kleinen Patientinnen und Patienten in der Klinik in Behandlung sind. >Die Weihnachtszeit ist für betroffene Familien besonders schwierig. In solchen wie in vielen anderen Momenten sind die Ronald McDonald Häuser und Oasen eine wichtige Stütze: Hier schaffen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Familien und viele weitere Menschen gemeinsam >Sternstunden der Nähe<. Sternstunden, die den Familien Hoffnung geben<, sagt Marcus Lettschulte Stiftungsratsvorsitzender der McDonald's Kinderhilfe.

Die nun insgesamt 20 Apartments können künftig bis zu 450 Familien im Jahr aufnehmen - fast doppelt so viele Familien wie bisher. >Von vielen Familien hören wir, dass es ein Segen ist, dass sich unser Haus auf dem Gelände der Klinik befindet. Nicht nur, dass die Patientenkinder dadurch mit zu uns rüberkommen dürfen. Wir sind so nah dran, dass man binnen 5 Minuten im Patientenzimmer ist. Das beruhigt die Eltern, da sie zu jeder Zeit sofort zur Stelle sein können<, sagt Nadine Reede, Leitung Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona.

Über das Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona

Mit feierlicher Eröffnung im Dezember 2014 ist das Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona ein Zuhause auf Zeit für Familien geworden, deren schwer kranke Kinder im Altonaer Kinderkrankenhaus behandelt werden. Jedes Jahr können künftig rund 450 Familien eines der 20 Apartments in Anspruch nehmen und so ganz in der Nähe ihres kranken Kindes bleiben. Die Oase steht ambulanten Patienten zur Verfügung und bietet ihnen einen Rückzugsraum und die Möglichkeit zur Entspannung. Rund 980 Familien nutzen diese jedes Jahr. Petra van Bremen-Kubenz und Laura Papendick haben die Schirmherrschaft übernommen. Träger der Einrichtung ist die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/hamburg-altona.

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Jedes Jahr können in den Elternhäusern und Oasen rund 15.000 Familien in der Nähe ihrer kranken Kinder bleiben, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org.

