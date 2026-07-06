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Die teure Sparbuch-Falle: Warum Millionen Familien das Kindergeld schleichend vernichten – und wie man es wirklich inflationssicher anlegt

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Velbert (ots)

Jeden Monat überweist der Staat das Kindergeld, und Millionen fürsorgliche Eltern zahlen die 259 Euro brav auf ein klassisches Kinder-Sparbuch, um den Nachwuchs für Studium oder Führerschein abzusichern. Doch diese scheinbar sichere Tradition ist ein fataler finanzieller Trugschluss. Durch die schleichende Geldentwertung schmilzt die Kaufkraft des angesparten Kapitals auf dem zinsarmen Konto über die Jahre drastisch dahin.

“Das klassische Sparbuch bietet heute keine Sicherheit mehr, sondern lässt Vermögen oft deutlich langsamer wachsen als möglich wäre. Wer früh beginnt und das Kindergeld konsequent in breit gestreute ETF-Sparpläne investiert, kann über die Jahre vom Zinseszinseffekt profitieren und ein beachtliches Vermögen für sein Kind aufbauen”, sagt Mark Orfson, Gründer der Cash4Kids Academy. Gemeinsam mit Thomas Kunz, der auf rund zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzvertrieb zurückblickt, unterstützt er Familien dabei, langfristige Strategien für den Vermögensaufbau ihrer Kinder zu entwickeln. Welche Fehler Eltern vermeiden sollten und wie modernes Vermögenssparen funktioniert, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Welche Fehler Eltern vermeiden sollten und wie modernes Vermögenssparen funktioniert, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Warum viele Eltern beim Vermögensaufbau wertvolle Zeit verschenken

Wenn es um die finanzielle Zukunft des eigenen Kindes geht, handeln die meisten Eltern mit den besten Absichten. Monat für Monat wird Geld zurückgelegt, häufig auf einem Sparbuch, einem Tagesgeldkonto oder in einem Bausparvertrag. Schließlich soll zum 18. Geburtstag genügend Kapital für den Führerschein, das Studium oder die erste eigene Wohnung zur Verfügung stehen.

Doch genau an diesem Punkt liegt ein weit verbreitetes Missverständnis. Denn für einen langfristigen Vermögensaufbau sind viele klassische Sparprodukte nur bedingt geeignet. Niedrige Zinsen und die Inflation sorgen dafür, dass das angesparte Geld über die Jahre deutlich langsamer wächst, als viele Familien erwarten. Gleichzeitig bleibt ein entscheidender Faktor oft ungenutzt: die Zeit.

Je früher Eltern mit dem Sparen beginnen, desto stärker wirkt der Zinseszinseffekt. „Viele Eltern konzentrieren sich auf die Höhe der Sparrate. Dabei ist Zeit oft der entscheidende Hebel“, sagt Mark Orfson, Gründer der Cash4Kids Academy. Wer erst Jahre später startet, muss häufig deutlich höhere Beiträge investieren, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

Die häufigsten Fehler beim Sparen für Kinder

In der Praxis zeigen sich immer wieder ähnliche Muster. Viele Eltern sparen zwar regelmäßig, wählen jedoch Produkte, die langfristig nur begrenzte Ertragschancen bieten. Andere starten zwar mit einer geeigneten Lösung, zahlen jedoch lediglich kleine Beträge ein. Wieder andere verschieben das Thema über Jahre hinweg und beginnen erst dann mit dem Vermögensaufbau, wenn das Kind bereits die Grundschule besucht oder kurz vor dem Teenageralter steht.

Besonders häufig wird die Bedeutung des frühen Starts unterschätzt. Während die monatliche Sparrate oft im Mittelpunkt steht, entscheidet in vielen Fällen vor allem die Anlagedauer darüber, wie stark das Vermögen wachsen kann. „In der Beratung sehen wir immer wieder dieselben Fehler: Entweder wird zu spät begonnen oder Familien verlassen sich auf Lösungen, die langfristig nur begrenzte Wachstumschancen bieten“, erklärt Mark Orfson.

Warum breit gestreute ETF-Sparpläne häufig bevorzugt werden

Vor diesem Hintergrund setzen immer mehr Familien auf ETF-Sparpläne. Die Fonds investieren nicht in einzelne Unternehmen, sondern bilden ganze Märkte oder Indizes ab. Dadurch entsteht eine breite Streuung über zahlreiche Branchen und Regionen hinweg.

Für langfristige Sparziele bieten ETFs mehrere Vorteile. Zum einen lassen sich bereits mit überschaubaren Beträgen regelmäßige Sparpläne einrichten. Zum anderen profitieren Anleger direkt von der Entwicklung der enthaltenen Unternehmen. Während klassische Sparprodukte überwiegend auf feste Zinsen setzen, basiert der Vermögensaufbau bei ETFs auf den langfristigen Wachstumschancen der Wirtschaft.

Gerade bei langen Anlagezeiträumen von 15 bis 20 Jahren nutzen viele Eltern deshalb breit gestreute Aktien-ETFs, um Vermögen für ihre Kinder aufzubauen. Dabei steht weniger die kurzfristige Entwicklung einzelner Jahre im Fokus, sondern vielmehr der langfristige Effekt regelmäßiger Einzahlungen und wiederangelegter Erträge.

Das Kindergeld als Baustein für den Vermögensaufbau

Einige Familien nutzen das Kindergeld nicht ausschließlich für laufende Ausgaben, sondern investieren einen Teil oder sogar den gesamten Betrag langfristig für ihr Kind. Der Gedanke dahinter ist einfach: Da das Geld ohnehin regelmäßig eingeht, lässt es sich automatisiert in einen Sparplan überführen.

Dadurch entsteht eine Sparroutine, die ohne ständige Entscheidungen auskommt. Monat für Monat wird investiert, unabhängig davon, ob die Märkte gerade steigen oder fallen. Gleichzeitig können Eltern die Sparrate bei Bedarf ergänzen und zusätzlich eigenes Geld investieren.

Welche Vermögenswerte bis zur Volljährigkeit erreicht werden können, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Neben der Höhe der Einzahlungen spielen vor allem die Anlagedauer und die erzielte Rendite eine entscheidende Rolle. Klar ist jedoch: Wer früh beginnt und konsequent investiert, schafft deutlich bessere Voraussetzungen als mit klassischen Sparformen, die nur geringe Erträge erwirtschaften.

Frühzeitiges Handeln schafft langfristige Vorteile

Die finanzielle Absicherung von Kindern beginnt nicht erst kurz vor dem Schulabschluss. Vielmehr profitieren Familien davon, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen und langfristig zu planen.

Während viele traditionelle Sparlösungen noch aus früheren Generationen stammen, haben sich die Möglichkeiten des Vermögensaufbaus in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Deshalb lohnt es sich, bestehende Gewohnheiten kritisch zu hinterfragen und die verfügbaren Alternativen zu prüfen.

„Die wichtigste Entscheidung ist nicht die Suche nach dem perfekten Produkt, sondern der frühe Beginn“, betont Mark Orfson. Wer langfristig plant, regelmäßig investiert und seine Strategie konsequent verfolgt, schafft aus Sicht des Experten die besten Voraussetzungen für den finanziellen Start des eigenen Kindes.

Über Mark Orfson

Mark Orfson ist Gründer der Cash4Kids Academy und Experte für den generationenübergreifenden Vermögensaufbau. Er unterstützt Familien dabei, finanzielle Vorsorge für Kinder strukturiert und langfristig zu planen. Sein Schwerpunkt liegt auf transparenten Konzepten für den Vermögensaufbau mit ETF-Investments und langfristigen Sparstrategien. Mehr Informationen unter: https://www.cash4kidsacademy.de/

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