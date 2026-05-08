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Harald Glööckler über seine Kindheit: Was frühe Prägungen langfristig mit uns machen

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Aßlar (ots)

Hinter der schillernden Fassade von Harald Glööckler steht eine von Gewalt, Angst und Verlust geprägte Kindheit. Im Podcast spricht er offen darüber, wie sehr ihn diese Erfahrungen bis heute beeinflussen – emotional, mental und in seinen Beziehungen. Besonders deutlich wird: Vergangenes lässt sich nicht einfach abschließen, sondern wirkt oft ein Leben lang nach. Damit rückt ein Thema in den Fokus, das viele betrifft, aber selten so klar benannt wird.

Wir lassen unsere Kindheit nicht einfach hinter uns – sie entscheidet oft darüber, wie wir lieben, vertrauen und mit Nähe umgehen. Wer diese Prägungen nicht versteht, wiederholt sie unbewusst ein Leben lang. Hier erfahren Sie, was solche Aussagen über langfristige Eltern-Kind-Dynamiken verraten und warum unverarbeitete Kindheitserfahrungen unser Verhalten oft stärker prägen, als wir denken.

Die Bedeutung früher Prägungen und wie Bindung unser Erleben formt

Die ersten Lebensjahre sind entscheidend für die Entwicklung eines Menschen. In dieser Phase entsteht ein grundlegendes Gefühl dafür, ob die Welt als sicher oder bedrohlich erlebt wird. Treffen Kinder in dieser Zeit auf Unsicherheit, emotionale Kälte oder Gewalt, hinterlässt das nachhaltige Eindrücke. Auch wenn später Stabilität erreicht wird, wirken diese frühen Erfahrungen oft im Hintergrund weiter. Im Fall von Harald Glööckler spricht vieles dafür, dass solche belastenden Einflüsse seine Entwicklung nachhaltig geprägt haben.

Die Bindungstheorie liefert einen wichtigen Erklärungsansatz für diese Zusammenhänge. Kinder nehmen ihre Umwelt nicht in erster Linie über Sprache wahr, sondern über konkrete Erfahrungen. Sie orientieren sich daran, wie Bezugspersonen reagieren, und entwickeln daraus ein Gefühl für Sicherheit, Verlässlichkeit und emotionale Resonanz.

Fehlt diese Stabilität oder wird sie durch wiederkehrende Belastungen überschattet, zeigt sich das auch auf körperlicher Ebene. Ein dauerhaft erhöhter Stresszustand kann das Nervensystem sensibel machen und die Fähigkeit beeinträchtigen, Vertrauen aufzubauen. In solchen Situationen fällt es Kindern schwer, ein stabiles Gefühl von Sicherheit zu entwickeln.

Anpassungsstrategien aus der Kindheit

Um mit schwierigen Umständen umgehen zu können, entwickeln Kinder unterschiedliche Verhaltensweisen. Während einige verstärkt die Nähe zu anderen suchen, ziehen sich andere eher zurück. Manche versuchen, durch Kontrolle Sicherheit zu gewinnen, während andere sich stark anpassen, um Konflikte zu vermeiden. Auch impulsive oder kämpferische Reaktionen können Teil dieser Anpassung sein.

Diese Strategien entstehen nicht zufällig, sondern sind eine Reaktion auf die jeweilige Umgebung. Im Erwachsenenalter zeigen sie sich häufig weiterhin, insbesondere in engen Beziehungen. Dadurch entstehen Konflikte, die weniger mit der aktuellen Situation zu tun haben, sondern vielmehr mit früheren, nicht verarbeiteten Erfahrungen.

Die Anziehung des Vertrauten

Auffällig ist zudem, dass Menschen sich oft zu dem hingezogen fühlen, was ihnen bekannt vorkommt. Selbst belastende Erfahrungen können eine gewisse Vertrautheit erzeugen, die unbewusst als Orientierung dient. Das Sprichwort „Gleich und gleich gesellt sich gern“ lässt sich in diesem Zusammenhang auch psychologisch deuten.

Wer beispielsweise mit emotionaler Distanz aufgewachsen ist, empfindet diese später möglicherweise als normal. Wer früh um Aufmerksamkeit ringen musste, reagiert im Erwachsenenleben unter Umständen schneller mit starken Emotionen. So setzen sich alte Muster fort, ohne bewusst hinterfragt zu werden.

Die langfristige Wirkung unverarbeiteter Erfahrungen

Erlebnisse aus der Kindheit beeinflussen das Verhalten oft stärker, als es auf den ersten Blick erscheint. Sie prägen nicht nur Reaktionen im Alltag, sondern auch die Wahl von Beziehungspartnern und den Umgang mit Nähe und Distanz. Solange diese Erfahrungen unreflektiert bleiben, wirken sie im Hintergrund weiter.

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, diese Dynamiken zu verändern. Voraussetzung dafür ist jedoch, sich der eigenen Prägungen bewusst zu werden. Erst wenn Zusammenhänge erkannt werden, kann ein neuer Umgang mit alten Mustern entstehen. Auf diese Weise wird es möglich, eingefahrene Verhaltensweisen zu hinterfragen und langfristig zu verändern.

Über Jonathan Makkonen und Janine Förster:

Jonathan Makkonen und Janine Förster sind die Gründer von Das Relationship und Experten für Paar- und Familienberatung. Makkonen ist Sozialpädagoge mit über zwölf Jahren Erfahrung in Jugendhilfe und Familienarbeit. Förster verfügt über mehr als 24 Jahre Berufspraxis als Sozialpädagogin sowie als systemische und Kinder- und Jugendtherapeutin. Gemeinsam verfolgen sie einen bindungsorientierten Ansatz zur nachhaltigen Stärkung von Beziehungen. Mehr Informationen unter: https://dasrelationship.com/

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