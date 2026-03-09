Hanse Haus GmbH

Hanse Haus erneut mit "Höchster Kundenzufriedenheit" ausgezeichnet

Oberleichtersbach (ots)

FOCUS-MONEY und ServiceValue bestätigen Spitzenplatz unter den deutschen Fertighausanbietern

Große Freude bei Hanse Haus: Der Fertighausanbieter aus Oberleichtersbach wurde zum sechsten Mal in Folge von FOCUS-MONEY mit der Auszeichnung "Höchste Kundenzufriedenheit" geehrt. Damit zählt das Unternehmen offiziell zu den beliebtesten Anbietern der Branche und unterstreicht seinen hohen Qualitäts- und Serviceanspruch.

Im Auftrag von FOCUS-MONEY führt ServiceValue regelmäßig eine umfassende Online-Befragung zur Kundenzufriedenheit durch. In die Untersuchung fließen Bewertungen von über 268.000 Verbraucherstimmen aus über 1.600 Unternehmen und 73 Branchen ein. Gewertet werden ausschließlich Meinungen von Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten tatsächlich Kunden des jeweiligen Unternehmens waren.

Hanse Haus gehört auch in der aktuellen Erhebung zu den Unternehmen, die ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis erreichen - und wird dafür mit dem Siegel "Höchste Kundenzufriedenheit" gewürdigt. Kein anderer deutscher Fertighausanbieter wurde von seinen Bauherren besser beurteilt.

Ein starkes Signal für Vertrauen und Verlässlichkeit "Diese Auszeichnung ist für uns nicht nur eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit, sondern gleichzeitig auch ein Ansporn", erklärt Sven Suberg, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Hanse Haus. "Unser Anspruch ist es, Bauherren von der ersten Beratung über die Planung bis zur Schlüsselübergabe zuverlässig zu begleiten und individuelle Wohnträume mit höchster Qualität zu realisieren. Das Siegel motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen und auszubauen." Hanse Haus steht seit über 95 Jahren für energieeffiziente, nachhaltige und architektonisch anspruchsvolle Fertighäuser. Dabei setzt das Unternehmen auf eine moderne und nachhaltige Bauweise, innovative Technologien und eine persönliche Betreuung. Die erneute Anerkennung durch FOCUS-MONEY bestätigt die zukunfts- und serviceorientierte Ausrichtung.

Weitere Infos: hanse-haus.de

Über die Hanse Haus GmbH

Die Hanse Haus GmbH mit Sitz im unterfränkischen Oberleichtersbach zählt zu den führenden deutschen Fertighausanbietern. Seit der Gründung vor mehr als 95 Jahren hat sich Hanse Haus zu einem international tätigen Unternehmen im Fertighausbau entwickelt. Mehr als 38.000 Fertighäuser, darunter Wohnhäuser in ein- bis dreigeschossiger Bau-weise, Reihenhäuser, Büro- und Zweckbauten, wurden im In- und Ausland errichtet. Das Unternehmen realisiert Bauvorhaben auf Wunsch als energiesparendes KfW-Effizienzhaus, Passivhaus oder Plusenergie-Haus. Neben der Planung und Umsetzung des Fertig-baus unterstützt Hanse Haus zukünftige Bauherren bei der Grundstückssuche und bei der Finanzierungswahl. Zudem ist Hanse Haus mit rund 30 Ausstellungshäusern und mehr als 50 Vertriebsbüros bundesweit vertreten. Weitere Vertriebsstellen befinden sich in der Schweiz und Luxemburg. Hanse Haus beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und ist Teil der OIKOS Gruppe. Diese vereint drei der führenden Marken im europäischen Fertighaussektor: Hanse Haus, Bien-Zenker und Living Haus. OIKOS befindet sich seit Mai 2021 im Besitz von Goldman Sachs Asset Management.

