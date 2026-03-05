nature solidarity

18. März

Hybride PK zu WIFO-Studie: Agrarpolitik, die sich auszahlt - Mehr Markt statt Bürokratie und Subventionen. Mit Prof. G. Felbermayr (WIFO) und Matthias Wolfschmidt (nature solidarity)

Berlin (ots)

EINLADUNG - HYBRIDE PRESSEKONFERENZ

Neue Studie: Eine Agrarpolitik, die sich auszahlt - Mehr Markt statt Bürokratie und Subventionen

Wann: 18. März 2026 um 10:30 Uhr

Wo: Landesvertretung des Saarlands beim Bund, In den Ministergärten 4, 10117 Berlin,

vor Ort oder

Online via Zoom (den Link erhalten Sie bei Anmeldung)

Wer: Prof. Gabriel Felbermayr,

Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO)

Matthias Wolfschmidt

Geschäftsführender Vorstand von nature solidarity e.V. (Nature Solidarity)

Mit fast 1.500 Milliarden Euro hat die Europäische Union (EU) seit dem Jahr 2000 die Agrarpolitik subventioniert. Aber weder für die meisten Landwirte noch für die öffentlichen Haushalte und schon gar nicht für Klima und Ökosysteme hat diese "Gemeinsame Agrarpolitik" (GAP) sich ausgezahlt. Mit ihrem Mix aus Subventionen und bürokratischen Auflagen ist die GAP gescheitert. Es braucht einen neuen Ansatz.

Wie kann eine marktorientierte, klimagerechte und zukunftsfähige Agrarpolitik sozial und fair ausgestaltet werden? Welche Chancen bieten Umweltabgaben und Emissionshandel? Welche Ausgleichsmaßnahmen sichern die globale Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte?

Konkrete Vorschläge dazu bietet die Studie "Optionen zur Umsetzung des Verursacherprinzips in der Landwirtschaft. Die Studie des Wifo entstand im Auftrag von nature solidarity.

Wir freuen uns, wenn Sie vor Ort oder hybrid an der Pressekonferenz zur Vorstellung der Studie teilnehmen.

Den Link zur Online-Teilnahme erhalten Sie nach Anmeldung an bermejo@betternau.de.

nature solidarity e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die für gesunde Natur durch biologische Vielfalt und stabile Ökosysteme sowie gesunde Nutztiere im gesamten EU-Agrarsektor kämpft. Damit es trotz Klimaerwärmung und zunehmenden Extremwetterlagen in Zukunft stabile Ernten, bezahlbare Lebensmittel für alle und ein gutes Auskommen für die Landwirte gibt.

Original-Content von: nature solidarity, übermittelt durch news aktuell