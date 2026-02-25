European Newspaper Award

Ergebnisse des 27. European Newspaper Award

Zeitungen aus 22 Ländern haben am 27. Wettbewerb teilgenommen

Die Hauptpreise gehen in diesem Jahr nach Spanien, Portugal, Griechenland und Deutschland

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

Die Hauptpreisträger und ausgezeichnete Arbeiten aus einigen Kategorien sind bereits auf der Website: www.newspaperaward.org

Ziele des Wettbewerbs

Der Wettbewerb hat das Ziel, Trends bei europäischen Zeitungen aufzuzeigen. Dabei soll das gesamte Spektrum der kreativen Arbeiten bewertet werden. Darum gibt es neben Print-Kategorien natürlich auch Arbeiten aus dem Online-Bereich wie Multimedia-Storytelling, Cross-Media, Datenjournalismus, Podcasts und den journalistischen Einsatz von KI.

Jury-Meeting in Frankfurt am Main

Zeitungsdesigner Norbert Küpper, der Veranstalter des Wettbewerbs, hat das Jury-Meeting Ende Januar in Frankfurt am Main organisiert. In der Jury sind erfahrene Praktiker, nämlich Journalisten, Designer und Wissenschaftler aus sechs Ländern, die aus mehr als 3000 Print- und mehreren Hundert Online-Einreichungen ausgewählt haben.

Zwei generelle Trends

Wie in den vergangenen Jahren gibt es zwei generelle Trends:

Viele Zeitungen in den Benelux-Ländern und auf der iberischen Halbinsel setzen sehr stark auf visuellen Journalismus. Themen werden sehr aufwändig bebildert, mit Infografiken oder Illustrationen versehen und in einem typischen Zeitschriften-Layout gestaltet.

In Deutschland und der Schweiz setzen Zeitungen auf vertiefte Berichterstattung und ein elegant-seriöses Gesamtbild, das an eine Wochenzeitung erinnert. Bei Themenschwerpunkten oder Sonderseiten und in Wochenend-Ausgaben werden Themen oft besonders großzügig und kreativ visualisiert.

KI-Einsatz

KI im Layout

Einige Zeitungen setzen KI bereits ein, um Zeitungsseiten zu layouten. Die Ergebnisse sind professionell, allerdings kann man derzeit noch keine besonders kreativen Leistungen sehen. Da sind aber natürlich noch Weiterentwicklungen zu erwarten.

KI bei der Visualisierung von Themen

Einige ausgezeichnete Beispiele für KI-Einsatz bei Bildern haben wir auf www.newspaperaward.org dokumentiert.

De Morgen, Belgien, lässt KI-Gemälde des chinesischen Präsidenten Xi erschaffen.

El Diaro de Vasco, Spanien, erweckt historische Fotografien zum Leben, indem kurze Filmsequenzen mittels KI erstellt werden.

Die Ludwigsburger Kreiszeitung erprobt KI, um markante Plätze der Stadt fotografisch zu bearbeiten.

Bei der Rheinischen Post kann man sich mit "Yummy", dem Gastro-Ratgeber, passende Empfehlungen für Restaurants, Cafés und Bars geben lassen.

Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung nutzen KI erfolgreich, um Illustrationen für eine neue Sektion der Zeitungen in Print und Online zu verwenden.

Neue Kategorie: Impact

Gibt es besonders erfolgreiche Projekte? Projekte, bei denen es erstaunlich viele neue Abonnenten gab oder außerordentliche Zuwachsraten bei den Nutzern? In diesem Jahr wurden zwei Projekte ausgezeichnet:

Kristeligt Dagblad, Dänemark, erhielt einen Award für einen Podcast, der Rang Eins der dänischen Podcast Charts erreichte.

NRC, Niederlande, wurde ausgezeichnet für die tägliche Produktion von Videos auf TikTok und Instagram. Die Nutzerzahlen sind um 710 Prozent gestiegen, auf 18.400.

Original-Content von: European Newspaper Award, übermittelt durch news aktuell