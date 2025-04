SWI Group

SWI Group kündigt strategischen Beirat an

London und Genf (ots/PRNewswire)

Die SWI Group gibt die Ernennung eines starken strategischen Beirats bekannt, der den zukünftigen Fokus der Gruppe auf die Bereiche Sport und Unterhaltung erweitern wird

Die SWI Group, die kürzlich aus der Stoneweg Group und Icona Capital entstandene alternative Investmentplattform, hat die Bildung eines neuen strategischen Beirats bekannt gegeben.

Max-Hervé George, Vorsitzender und Co-CEO der SWI Group, und Jaume Sabater, Co-CEO der SWI Group, haben ein beeindruckendes Team zusammengestellt, das strategische Beratung und Anleitung zur Geschäfts- und Entwicklungsstrategie der Gruppe und insbesondere zu ihrem Wunsch, sich aktiv an Möglichkeiten im Bereich Sport und Unterhaltung zu beteiligen, bieten wird.

Arnaud de Puyfontaine, der Vorsitzende von Vivendi, wird als nicht-geschäftsführender Vorsitzender des strategischen Beirats von SWI fungieren

Charles Leclerc, der Formel-1-Rennfahrer und Andrés Iniesta, der ehemalige Fußballspieler von Barcelona und Weltcup-Sieger für Spanien, wurden zu Mitgliedern des Strategischen Beirats ernannt, um bei der Entwicklung des Geschäfts von SWI im Bereich Sport und Unterhaltung beratend zur Seite zu stehen.

Frédéric Vasseur, Olivier Jollin und Simon Benhamou werden sich auf die Strategie und die Geschäftsentwicklung der Gruppe konzentrieren

Arnaud de Puyfontaine ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich der globalen Medien mit einer beeindruckenden Karriere, die leitende Positionen bei Vivendi, Emap, Schibsted, Lagardère, TIM, Havas, Canal+ und Prisma Media umfasst. Er wird die SWI Group mit einem strategischen Ansatz unterstützen und beraten, der die Stärken der SWI als alternativer Vermögensverwalter ergänzt.

Frédéric Vasseur, Olivier Jollin und Simon Benhamou haben alle eine erfolgreiche Laufbahn in den Bereichen Strategie, Finanzen und Immobilien hinter sich. Die SWI wird von ihren Erkenntnissen und ihrer Fähigkeit profitieren, neue Perspektiven in die Gruppe einzubringen und Ratschläge zu künftigen Herausforderungen und deren Lösungen zu geben.

Charles Leclerc und Andrés Iniesta werden die SWI Group bei der Entwicklung ihres Sport- und Unterhaltungsgeschäfts beraten. Motorsport und andere wichtige Sportdisziplinen liegen den Gründern von Stoneweg und Icona Capital am Herzen, und gemeinsam werden sie ihr Engagement ausbauen, um nicht nur den Sport, sondern auch die Möglichkeiten in Kultur und Kunst in den Mittelpunkt zu stellen.

Max-Hervé George, Vorsitzender und Co-CEO, und Jaume Sabater, CEO der Gruppe, sagten gemeinsam: „Die Zusammenführung der Talente, Fähigkeiten und des weitreichenden internationalen Netzwerks dieser Unternehmensführer und Visionäre wird der SWI Group wertvolle Einblicke und Visionen verschaffen. Wir sind zuversichtlich, dass unser strategischer Beirat die Möglichkeiten, die sich uns bieten, verbessern und eine echte Rolle bei der Untermauerung der Qualität des Wachstumskurses der SWI Group spielen wird."

Arnaud de Puyfontaine, nicht-geschäftsführender Vorsitzender des strategischen Beirats, fügt hinzu: „Die SWI Group verbindet einen großen Unternehmergeist mit dem Zugang zu Kapital, um langfristige Renditen zu erzielen. Ich freue mich sehr, an dieser aufregenden Reise teilzunehmen und einen echten Beitrag zur Entdeckung vielversprechender Möglichkeiten in einer Vielzahl von Branchen zu leisten."

Charles Leclerc, Formel-1-Pilot, sagte: „Ich freue mich sehr, Max-Hervé George und dem strategischen Beirat der SWI Group beizutreten und an einer wirklich spannenden Geschäftsreise und Unternehmung mitwirken zu können." Andrés Iniesta, ehemaliger Fußballspieler , fügte hinzu: „Ich kenne Jaume schon seit langer Zeit und habe immer gedacht, dass wir zusammenarbeiten würden, daher freue ich mich sehr, dem Team beizutreten."

Simon Benhamou, CEO und Aktionär der CBH International Banking Group, fügte diesen Kommentaren hinzu: „Der Zusammenschluss von Icona Capital und Stoneweg zur SWI Group hat zweifellos ihre Marktposition gestärkt und macht sie zu einem sehr attraktiven Akteur im Bereich der alternativen Anlagen; und als Partner und Mitglied des strategischen Beirats freue ich mich sehr, an diesem Vorhaben beteiligt zu sein."

Olivier Jollin, CEO der OJO Group, sagte: „Ich freue mich, dem strategischen Beirat beizutreten und die Ambitionen der Gruppe in den Bereichen Immobilien, Finanzen und nun auch bei der aufregenden Expansion in die Bereiche Sport und Unterhaltung zu unterstützen. Dies ist eine zukunftsweisende Plattform mit einer globalen Perspektive, und ich freue mich darauf, zu ihrem weiteren Wachstum beizutragen."

Der Beirat wird als exklusive und kollaborative Beratergruppe für das Unternehmen fungieren und Möglichkeiten bieten, neue Investoren und Institutionen aus einer Vielzahl von Branchen zu erreichen, darunter Sport, Finanzen und Wirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Soziales und Gemeinschaftsbildung sowie Kunst und Kultur.

Hinweise für die Redaktion

Informationen zur SWI Group

Die SWI Group (www.swi.com) ist eine von starkem Unternehmergeist geprägte alternative Investmentplattform, die in einer Reihe von Sektoren tätig ist, darunter Datenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien des Unternehmens basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial zu erzielen.

Die SWI Group stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Chancen auf der ganzen Welt auf lokale Teams, sowohl bei Immobilien- als auch bei Investitionsstrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit ein Vermögen von über 10 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2646242/5226384/SWI_Group_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/swi-group-kundigt-strategischen-beirat-an-302419990.html

Original-Content von: SWI Group, übermittelt durch news aktuell