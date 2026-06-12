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Festivalsommer 2026: Von Blasmusik bis Strandfeeling - diese Festivals locken mit attraktiven Ticketangeboten

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Freiburg (ots)

Der Festivalsommer 2026 verspricht unvergessliche Erlebnisse für Musikfans aller Genres. Von großen Open-Air-Bühnen über studentische Kultveranstaltungen bis hin zu internationalen Szene-Festivals bietet die Saison eine beeindruckende Vielfalt. Besonders attraktiv für Besucherinnen und Besucher: Für einige Festivals sind über Reservix aktuell vergünstigte Tickets erhältlich.

Vier Wochen Festivalfeeling mitten in Mannheim - Zeltfestival Rhein-Neckar

Ein besonderes Highlight ist das Zeltfestival Rhein-Neckar, das vom 1. bis 30. Juni 2026 auf dem Maimarktgelände in Mannheim stattfindet. Über einen ganzen Monat hinweg erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm aus Konzerten und Live-Entertainment. Zu den diesjährigen Headlinern zählen unter anderem Berq, OG Keemo, LANDMVRKS und Álvaro Soler. Wer sich frühzeitig Tickets sichert, kann dabei von Rabatten von bis zu 50 Prozent profitieren.

Das Festival Dahoam - Das Brass Wiesn Festival

Tradition, Blasmusik und Festivalstimmung treffen bei der Brass Wiesn aufeinander. Das beliebte Festival findet vom 30. Juli bis 2. August 2026 in Eching bei München statt und begeistert seit Jahren mit seiner einzigartigen Mischung aus Volksfestkultur und modernen Musikacts. In diesem Jahr stehen unter anderem Edmund, Rian und MENZL XXL auf der Bühne. Für Besucherinnen und Besucher gibt es aktuell einen Preisvorteil von 10 Euro.

Der Soundtrack zum Semesterende - Campus Festival Bielefeld

Auch das Campus Festival Bielefeld gehört zu den festen Größen im deutschen Festivalsommer. Am 20. Juni 2026 verwandelt sich der Campus Bielefeld erneut in eine große Open-Air-Bühne für tausende Musikfans. Mit Acts wie Nura, Monet192 und Ivo Martin verspricht das Festival ein vielfältiges Programm zwischen Rap, Pop und Indie-Sounds.

Punk, Ska und Reggae unter freiem Himmel - Mighty Sounds Festival Internationale Festivalatmosphäre erwartet Besucherinnen und Besucher beim Mighty Sounds Festival, das vom 26. bis 28. Juni 2026 in Tábor, Tschechien, stattfindet. Das Festival zählt zu den renommiertesten Veranstaltungen Europas für Punk-, Ska- und Reggae-Fans. Zu den diesjährigen Headlinern gehören Together Pangea, PENNYWISE und SKINDRED, die für ein energiegeladenes Wochenende sorgen werden.

Ostsee, Sonnenuntergänge und Live-Musik - Tag am Meer Festival

Wer Musik und Meereskulisse miteinander verbinden möchte, findet beim Tag am Meer Festival auf der Ostseeinsel Rügen die passende Gelegenheit. Das Festival steigt vom 17. bis 18. Juli 2026 in Binz und kombiniert sommerliches Strandfeeling mit einem abwechslungsreichen Live-Programm. Die besondere Atmosphäre direkt an der Küste macht das Event zu einem der stimmungsvollsten Festivals des Sommers.

Neben diesen Highlights umfasst der Reservix Festivalsommer zahlreiche weitere Veranstaltungen mit attraktiven Preisvorteilen. Von Indie über Hip-Hop bis hin zu Brass, Ska und Reggae ist für nahezu jeden Musikgeschmack etwas dabei. Wer seinen Festivalsommer 2026 plant, sollte daher auch einen Blick auf die weiteren rabattierten Festivalangebote werfen und sich rechtzeitig die besten Tickets sichern.

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