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Brass Wiesn geht in die nächste Ticketphase: Über 70 Bands und fünf Bühnen in Eching bei München

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Eching (ots)

Die Brass Wiesn in Eching bei München steuert mit großen Schritten auf die nächste Ausgabe zu. Auch dieses Jahr verwandelt sich das Gelände am Echinger See vom 30. Juli bis 2. August zu einer der größten Open-Air-Bühnen für moderne Blasmusik. Der Ticketverkauf für das Festival läuft auf Hochtouren und am 10. Juli endet die aktuelle Preisphase. Fans haben bis dahin die Möglichkeit, sich ihre Tickets zum aktuellen Preis von 159,99EUR für alle 4 Tage zu sichern. Die Karten gibt es exklusiv bei Reservix.

Seit einem Jahrzehnt findet das Brass Wiesn Festival am Echinger See statt. Auch dieses Jahr beweist das Festival musikalische Strahlkraft. Neben Oimara und Bande kommen unter anderem Edmund, RIAN, Skantel & Bucovina Club Soundsystem zum Festival. Mit über 70 Bands auf fünf Bühnen zählt das Event zu den größten Blasmusikfestivals Deutschlands und verbindet bayerische Tradition mit modernem Festivalflair.

Das Festival Dahoam

Die Brass Wiesn ist für viele längst mehr als ein Festivalwochenende. Sie ist ein jährliches Heimkommen. Jahr für Jahr treffen sich hier alte Freunde, Bekannte und Wegbegleiter wieder, feiern gemeinsam bis spät in die Nacht und schaffen Erinnerungen, die weit über die Musik hinausgehen. Genau dieses Gefühl von Gemeinschaft, Heimat und Zusammenhalt macht die Brass Wiesn zum Festival Dahoam.

Neue Preisstufe noch bis zum 10. Juni aktiv

Die Vorfreude auf die nächste Ausgabe der Brass Wiesn wächst weiter. Zahlreiche Fans und Erstentdecker haben sich bereits Tickets für das beliebte Festival gesichert. Wer noch zum aktuellen Preis dabei sein möchte, sollte jetzt schnell sein, denn schon in Kürze startet die nächste Preisstufe für Tickets. Momentan kostet ein 4 Tages Ticket 159,99EUR, die Tagestickets belaufen sich auf 39,99EUR für Donnerstag, 84,99EUR für Freitag und 94,99EUR für für den Samstag. Ab dem 10. Juni kostet der Festivalpass dann 165,99EUR. Karten sind über Reservix erhältlich.

Line-Up 2026

Oimara & Bande / Edmund / MENZL XXL / Rian / Die Wiesnbesetzung / Shantel & Bucovina Club Soundsystem / Global Kryner / Tom und Basti / Die Fexer / FAM / D'Hundskrippln / Saustoimusi / Kapelle So&So / Alpenblick-Quintett / Bünndlmusig / Erotik Echo Ebenau / Fliesendisch Musi / Widersacher aller Liedermacher / Keistodl Musig / uvm.

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