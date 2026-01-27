EasySMX

EasySMX präsentiert den S10 Lite: Der beste preisgünstige Switch-2-Controller mit nativer Unterstützung und 9-Achsen-Präzision

COLORADO, USA (ots)

EasySMX stellt offiziell den S10 Lite vor, den ultimativen „Top Switch-2-Controller für 40 $". Konzipiert als idealer „Player-2"-Controller oder Reisebegleiter, bietet er professionelle Zuverlässigkeit für preisbewusste Gamer – ganz ohne Aufpreis.

Das S-Series-Ökosystem: Die Komplettlösung für Switch-Gamer

EasySMX bietet nun eine klare Zwei-Stufen-Lösung für das Switch-2-Ökosystem:

Der fortschrittliche S10 (59,99 $): Das Kraftpaket für Enthusiasten mit TMR-Sticks, ALPS-HD-Rumble und vollständiger Switch-2-Kompatibilität.

Der essentielle S10 Lite (39,99 $): Der perfekte Controller für Mitspieler oder unterwegs. Er vereint professionelle Kernfunktionen – Hall-Effekt-Sticks, 9-Achsen-Bewegungssteuerung und native drahtlose Verbindung – ohne den hohen Preis.

„Unsere Nutzer suchten einen zuverlässigen, driftfreien Ersatzcontroller für Freunde und Familie – und das zu einem erschwinglichen Preis", erklärt Kiin, User-Research-Spezialist bei EasySMX. „Der S10 Lite ist unsere Antwort: hohe Leistung ohne die Kompromisse billiger Nachbauten."

Diese native Integration bietet drei bahnbrechende Funktionen:

One-Touch Sofort-Aufwecken: Schluss mit dem manuellen Einschalten der Konsole am Dock. Ein einziger Druck auf die Home-Taste des S10 Lite weckt die Switch 2 aus der Ferne – dank nativer Signalübertragung. Diese Funktion ist bei günstigen Controllern äußerst selten.

Integrierte C-Taste für Voice-Chat: Mit dem Wandel des Multiplayer-Gamings bietet der S10 Lite eine native C-Taste für Sprachkommunikation. Sie ermöglicht sofortige, reibungslose Team-Kommunikation – ganz ohne Drittanbieter-Apps oder Kabel.

Systemweite Tastenbelegung: Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, die eine externe Smartphone-App erfordern, lassen sich die zwei Rücktasten des S10 Lite direkt im Systemmenü der Switch 2 belegen. Für eine reibungslose, „offizielle" Personalisierung – ganz ohne Zusatzaufwand.

S-Series-Kernleistung auf den Punkt gebracht

Hall-Effekt-Sticks mit Glide™-Technologie: Dank magnetischer Sensorik und reibungsarmer Mechanik sind die Sticks vollständig driftfrei – für maximale Langlebigkeit.

9-Achsen-Bewegungssteuerung: Im Vergleich zur herkömmlichen 6-Achsen-Gyro-Technologie korrigiert das 9-Achsen-System des S10 Lite aktiv räumliches Driften – ideal für bewegungsintensive Titel wie Splatoon oder Zelda.

Preis & Verfügbarkeit

Der EasySMX S10 Lite ist ab sofort vorbestellbar.

UVP: 39,99 $

Offizieller Link: EasySMX S10 Lite Store Page

Über EasySMX

Mit über neun Jahren Erfahrung betreibt EasySMX eigene Forschungs- und Produktionszentren, um Gaming-Peripherie der Spitzenklasse für ein weltweites Publikum bereitzustellen.

Original-Content von: EasySMX, übermittelt durch news aktuell