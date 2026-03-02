Die FranchiseMacher GmbH

Wenn das System verkauft wird: Warum immer mehr Franchise-Partner plötzlich um ihre Existenz bangen

Teltow (ots)

Was für die Zentrale ein lukrativer Exit ist, kann für Franchise-Partner zur Belastungsprobe werden. Mit dem Verkauf eines Franchise-Systems oder dem Einstieg von Investoren verändern sich häufig Rahmenbedingungen: Gebührenmodelle werden angepasst, Vorgaben verschärft oder Lieferketten neu organisiert. Selbst wirtschaftlich erfolgreiche Standorte geraten dadurch mitunter unter Druck.

Vielen Partnern wird in solchen Phasen bewusst, dass ihre unternehmerische Freiheit innerhalb des Systems begrenzt ist. Der Beitrag zeigt, welche Risiken mit Eigentümerwechseln verbunden sein können und wie sich Franchise-Partner strategisch absichern, um nicht von Entscheidungen abhängig zu werden, auf die sie keinen direkten Einfluss haben.

Systemverkauf: Warum der große Bruch meist ausbleibt

Entgegen verbreiteter Befürchtungen bleibt das operative Franchisemodell nach einem Systemverkauf in den meisten Fällen stabil. Der wirtschaftliche Wert eines Franchise-Systems liegt in funktionierenden, profitablen Partnerbetrieben. Entsprechend erwerben Investoren keine Strukturen, um sie kurzfristig zu destabilisieren, sondern um bestehende Marken, Prozesse und Cashflows weiterzuführen.

Veränderungen ergeben sich daher in der Regel nicht aus Willkür, sondern aus strategischer Weiterentwicklung. Anpassungen an Marktbedingungen oder Wachstumserfordernisse gehören zum Franchise-Alltag – unabhängig davon, ob ein Investor beteiligt ist oder nicht. Verunsicherung entsteht häufig dort, wo Partner von einer stillschweigenden Bestandsgarantie ausgehen, die mit der Logik eines dynamischen Systems nicht vereinbar ist.

Unternehmerisch – aber nicht unabhängig

Ein zentraler Irrtum vieler Franchise-Partner liegt in der Gleichsetzung von Selbstständigkeit mit völliger Unabhängigkeit. Zwar agieren Franchise-Nehmer rechtlich als eigenständige Unternehmer, wirtschaftlich sind sie jedoch Teil eines arbeitsteilig organisierten Systems mit klar definierten zentralen Vorgaben.

Diese Struktur ist kein Nachteil, sondern die Grundlage des Franchise-Modells. Sie ermöglicht Skaleneffekte, Wiedererkennbarkeit und Marktdurchsetzung, begrenzt jedoch zwangsläufig individuelle Entscheidungsfreiheit. Wer Franchise als unternehmerische Plattform innerhalb klarer Leitplanken versteht, kann davon profitieren. Wer hingegen maximale Autonomie erwartet, wird das System spätestens in Phasen des Wandels als Einschränkung wahrnehmen.

Wo reale Risiken für Standorte entstehen

Existenzielle Risiken nach einem Systemverkauf resultieren in der Praxis seltener aus neuen Gebührenmodellen oder einer veränderten Investorenlogik als aus strukturellen Brüchen im System. Besonders sensibel reagieren Standorte auf Eingriffe in den Markenauftritt, etwa durch Umbenennungen, die bei Endkunden Verunsicherung auslösen können. Auch Veränderungen in der Lieferkette bergen Risiken, wenn neue Lieferanten das bisherige Qualitäts- oder Leistungsniveau nicht erreichen.

Ein häufig unterschätzter Faktor ist der Wegfall prägender Führungspersönlichkeiten. Viele Franchise-Systeme sind über Jahre stark durch einzelne Franchisegeber geprägt, die für Partner zentrale Orientierungs- und Ansprechpartner darstellen. Ihr Ausscheiden im Zuge eines Verkaufs kann insbesondere bei langjährigen Partnern zu erheblichem Orientierungsverlust führen – unabhängig davon, ob sich die operativen Rahmenbedingungen objektiv verschlechtern.

Systemqualität wichtiger als Branche

Ob Franchise-Partner besonders gefährdet sind, hängt weniger von der jeweiligen Branche als von der Qualität der Systemführung ab. Zwar reagieren margensensible Bereiche wie Lebensmittelhandel oder Kfz-Service schneller auf Veränderungen, erfolgreiche Systeme zeigen jedoch, dass auch dort langfristige Stabilität möglich ist, sofern Strukturen professionell und transparent aufgesetzt sind.

Kritisch wird es vor allem bei jungen Systemen ohne gewachsene Prozesse, bei stark wachstumsgetriebenen Konzepten ohne funktionierende Partnervertretung sowie bei Franchisegebern in wirtschaftlich angespannten Situationen. Diese Faktoren erhöhen die Anfälligkeit einzelner Standorte deutlich stärker als ein Eigentümerwechsel an sich.

Strategische Absicherung statt Abwehrhaltung

Ein möglicher Systemverkauf ist kein Warnsignal, sondern häufig ein normaler Entwicklungsschritt. Aufmerksamkeit ist jedoch geboten, wenn Transparenz und Kommunikation spürbar nachlassen, strategische Entscheidungen nicht mehr nachvollziehbar erläutert werden oder wirtschaftliche Instabilität auf Seiten der Zentrale erkennbar ist.

Entscheidend ist dabei weniger die Vorbereitung auf den Verkauf als die eigene unternehmerische Stabilität. Saubere betriebswirtschaftliche Kennzahlen, realistische Kostenstrukturen, ein fundiertes Verständnis des Franchisevertrags sowie die aktive Mitwirkung in Beiräten oder Partnergremien stärken die eigene Position erheblich. Ein wirtschaftlich gesunder Franchise-Partner ist kaum erpressbar – weder durch alte noch durch neue Eigentümer.

Fazit

Die pauschale Annahme, dass Systemverkäufe Franchise-Partner regelmäßig in existenzielle Not bringen, greift zu kurz. In funktionierenden Modellen sind erfolgreiche Standorte kein Risiko, sondern die zentrale Grundlage des gesamten Systems. Franchise bedeutet weder uneingeschränkte unternehmerische Freiheit noch vollständige Abhängigkeit von externen Entscheidungen. Es ist ein partnerschaftliches Geschäftsmodell mit klar definierten Regeln. Wer diese Logik versteht und die eigene wirtschaftliche Position stärkt, bleibt auch nach einem Eigentümerwechsel ein stabiler und handlungsfähiger Teil des Systems.

Über Jana Jabs:

Jana Jabs ist Franchise-Expertin und begleitet Unternehmen bereits seit mehr als zehn Jahren beim Aufbau einer digitalen Wissenssammlung. Als Franchise-Beraterin unterstützt sie Unternehmer dabei, ein nachhaltiges Franchise-System aufzubauen und ihr Business-Wissen digital als Handbuch abzubilden und allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen dazu unter: https://www.franchisemacher.de/

