Founder Summit 2026 in Wiesbaden: FranchiseMacher stärken Franchise als moderne Gründungsalternative für die neue Generation

Der Founder Summit feiert 2026 sein zehnjähriges Jubiläum und wird am 11. und 12. April 2026 in Wiesbaden erneut zum Treffpunkt für tausende gründungsinteressierte Menschen. Nach einer erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 sind Die FranchiseMacher um die Franchise-Experten Jana Jabs und Eugen Marquard erneut als offizieller Partner eingeladen, um das Thema Franchise als moderne und risikoarme Gründungsform noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Jana Jabs, Franchise-Expertin und Mit-Gründerin von Die FranchiseMacher, erklärt: „Viele junge Menschen träumen von der Selbstständigkeit, unterschätzen aber die Risiken einer klassischen Neugründung. Franchise bietet die Chance, unternehmerisch durchzustarten – mit erprobten Konzepten, klaren Strukturen und deutlich geringerem Risiko. Dass dieses Thema beim Founder Summit auf so großes Interesse gestoßen ist, zeigt, wie relevant Franchise gerade für die nächste Gründer-Generation ist.“

Bereits im vergangenen Jahr waren Die FranchiseMacher mit einer eigenen Franchise-Area auf dem Founder Summit vertreten. Gemeinsam mit den Veranstaltern wurde gezielt getestet, wie offen die sehr junge, gründungsaffine Zielgruppe für das Thema Franchise ist – mit durchweg positivem Ergebnis. Das große Interesse und die hohe Nachfrage nach konkreten Informationen bestätigten: Franchise trifft den Nerv einer neuen Gründer-Generation.

Aufbauend auf diesen Erfahrungen wird der Auftritt 2026 deutlich weiterentwickelt. Statt klassischer Informationsvermittlung setzen Die FranchiseMacher auf ein interaktives, praxisnahes Format, das zeigt, wie der Einstieg in ein bewährtes Geschäftskonzept konkret funktioniert. Im Fokus stehen dabei klare Strukturen, realistische Gründungschancen und die Frage, wie Unternehmertum auch ohne Neugründung von null gelingen kann – ein Ansatz, der insbesondere für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger attraktiv ist.

„Dass wir 2026 erneut eingeladen wurden und der Veranstalter uns aktiv unterstützt, ist ein starkes Signal. Wir wollen junge Menschen frühzeitig für Franchise sensibilisieren und ihnen zeigen, dass Unternehmertum nicht immer bei null beginnen muss. Der Founder Summit ist dafür die ideale Plattform – und wir stehen erst am Anfang“, sagt Jana Jabs abschließend mit Blick auf die Zusammenarbeit.

Weitere Informationen über Die FranchiseMacher finden Sie unter www.franchisemacher.de/

