RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt baut geriatrische Versorgung aus - Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach eröffnet dieses Angebot

Bad Neustadt a.d. Saale

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat eine neue spezialisierte Behandlungseinheit für Alterstraumatologie und Ortho-Geriatrie. Diese bietet älteren Patienten, die nach Unfällen oder chirurgischen Eingriffen eine umfassende und individuelle Betreuung benötigen, eine ganzheitliche Versorgung. Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach hat heute dieses Angebot offiziell eingeweiht.

"Die Altersmedizin gewinnt auch bei uns aufgrund des demographischen Wandels immer mehr an Bedeutung. Wir wissen, dass ältere Menschen eine besondere medizinische Versorgung brauchen. Umso wichtiger ist, dass bayernweit in den Krankenhäusern hochwertige und spezialisierte Versorgungseinheiten entstehen. Mit dem neuen akutgeriatrischen Behandlungsangebot am RHÖN-KLINIKUM wird ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gemacht", betont Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach.

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an mehreren chronischen Erkrankungen zu leiden, was einen hohen und komplexen Versorgungsaufwand erfordert. Besonders nach Unfällen oder chirurgischen Eingriffen verändern sich die körperlichen Anforderungen und Heilungsprozesse.

"Der Ausbau der Altersmedizin ist für den RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ein wichtiger Schritt, um die Versorgungsqualität älterer Patienten weiter zu verbessern und unseren Klinikstandort zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Damit sichern wir die Versorgung in der Region", erklärt die Geschäftsführende Direktorin, Hannah Gilles.

Zur Sicherstellung einer hochqualitativen akutgeriatrischen Versorgung hat der Bayerische Krankenhausplanungs-ausschuss das Fachprogramm Akutgeriatrie verabschiedet. Eine akutgeriatrische Behandlungseinheit, wie die in der Alterstraumatologie, ist eine bettenführende Einheit innerhalb einer Hauptabteilung, die Patienten behandelt, deren Grunderkrankung dem fachlichen Schwerpunkt der Hauptabteilung entspricht, z. B. der Unfallchirurgie. Die Leitung dieser Einheit obliegt einem Geriater in Zusammenarbeit mit einem Facharzt der Hauptabteilung. Für die Einrichtung einer akutgeriatrischen Behandlungseinheit müssen strenge Qualitätskriterien in den Bereichen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität erfüllt werden.

Interdisziplinäres Team für akutgeriatrische Versorgung

Die neue Sektion ist in die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und Endoprothetik integriert und wird von einem erfahrenen Team aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten geführt. Ziel ist es, den Patienten eine ganzheitliche Versorgung zu bieten, die sowohl medizinische als auch psychosoziale Aspekte berücksichtigt. "Geriatrische Angebote sind unverzichtbar, um die Lebensqualität älterer Menschen zu erhalten, ihre Genesung zu fördern und eine mögliche Pflegebedürftigkeit zu verringern. Wir wollen, dass sie wieder aktiv am Alltagsleben teilhaben können, genau da setzen wir an", so der Ärztliche Direktor am RHÖN-KINIKUM Campus Bad Neustadt, Prof. Dr. Sebastian Kerber.

Die Behandlungseinheit für Alterstraumatologie und Ortho-Geriatrie setzt auf ein multiprofessionelles und interdisziplinäres Team, das sich der umfassenden akutgeriatrischen Versorgung traumatologischer und orthopädischer Patienten widmet. Dieses Team besteht aus Ärzten, Pflegefachkräften sowie Therapeuten aus den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie und dem Sozialdienst. Die Leitung übernehmen Prof. Dr. Arne Berner und Prof. Dr. Andre Steinert, Chefärzte der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und Endoprothetik, sowie die neue Leitende Oberärztin für Alterstraumatologie und Ortho-Geriatrie, Teresa Mucha. Zusätzlich verantwortet Dr. Anastasia Fiebig als Oberärztin die neue Behandlungseinheit und bringt ihre geriatrische Expertise ein.

Teresa Mucha kehrt nach mehr als 20 Jahren beruflicher Erfahrung an den Campus Bad Neustadt zurück, wo ihre Karriere begann. Sie absolvierte 2009 ihre Facharztanerkennung in Neurologie und war von 2011 bis 2019 als Oberärztin in der Neurologischen Klinik tätig. 2019 übernahm sie eine Position in der Geriatrischen Klinik "Georgenhaus" in Meiningen, erwarb 2021 die Zusatzbezeichnung Geriatrie und 2022 Sozialmedizin. Bis Ende 2024 leitete sie die Geriatrische Rehabilitationsklinik im Altersmedizinischen Zentrum Meiningen. Dem Campus Bad Neustadt blieb sie stets verbunden. "Ich freue mich sehr auf die neue, herausfordernde Aufgabe in einem großartigen Team. Die geriatrische Behandlungseinheit ergänzt das Klinikangebot und ermöglicht einen nahtlosen Übergang in die frührehabilitative Versorgung. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten ist entscheidend für eine optimale, empathische Behandlung geriatrischer Patienten", sagt Teresa Mucha.

Dr. Anastasia Fiebig hat ebenfalls ihre Tätigkeit als Oberärztin in der neu gegründeten Sektion für Alterstraumatologie und Ortho-Geriatrie aufgenommen. Nach ihrem Studium und der Promotion an der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie der Facharztausbildung in Innerer Medizin in Meinigen, erwarb sie die Zusatzbezeichnung Geriatrie an der geriatrischen Fachklinik in Meiningen. Sie war dort sowohl in der Akutgeriatrie als auch in der geriatrischen Rehabilitationsklinik tätig. Dr. Fiebig freut sich besonders auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit: "Die optimale Behandlung betagter und hochbetagter Patienten während ihres Genesungsprozesses gelingt nur im multidisziplinären Team. Es motiviert mich sehr, individuelle Behandlungsansätze zu entwickeln, die den speziellen Bedürfnissen älterer Patienten gerecht werden."

"Sturzbedingte Verletzungen gehören zu den häufigsten Ursachen für den Verlust an Lebensjahren mit hoher Lebensqualität. Diese Frakturen führen oft zu muskulären, koordinativen und kognitiven Defiziten, die die Patienten stark einschränken. Deshalb war es uns besonders wichtig, die altersangepasste traumatologische Akutversorgung in unserer Fachabteilung weiter auszubauen", erklärt Prof. Dr. Arne Berner. Und ergänzt: "Mit Frau Mucha und Frau Dr. Fiebig haben wir zwei Expertinnen gewonnen, die das Team hervorragend bereichern und mit ihrer geriatrischen Kompetenz die Behandlung älterer Patienten weiter optimieren werden."

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar.

