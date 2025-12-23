Sovereign Europe Forum

Forum pour une Europe autonome et autodéterminée - le « Forum Europe souveraine »

Munich (ots)

Des entrepreneurs, des cadres supérieurs et des dirigeants de United Europe e.V. ainsi que du Forum Européen Alpbach (EFA) fondent le Sovereign Europe Forum i.G.

Le Forum pour une Europe autonome et autodéterminée s'appuie sur la Déclaration de Munich 2025 du Panel Europe (www.munichdeclaration.org), qui a été présentée et publiée lors de la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) 2025. Le prochain événement aura également lieu à la veille de la Conférence de Munich sur la sécurité, en tant qu'événement parallèle officiel de la MSC, en février 2026 à l'hôtel Bayerischer Hof à Munich. L'Europe a désormais la mission existentielle et les capacités de garantir sa sécurité et ses valeurs de manière indépendante en tant que quatrième puissance mondiale, mais pour ce faire, elle doit d'urgence s'intégrer encore plus fortement sur le plan de la défense, de l'économie et de la politique.

« Une Europe souveraine est la condition préalable au maintien de la paix dans la liberté ainsi que des acquis et valeurs de notre Union européenne et de sa culture démocratique », déclare Martin A. Schoeller, entrepreneur familial et co-initiateur. « Le principe européen de la paix dans la liberté repose sur le fait d'éviter systématiquement tout abus de pouvoir et sur la reconnaissance de TOUTES les frontières étatiques existantes. C'est la clé du succès de ces 80 dernières années. »

Dans le cadre d'un dialogue entre les politiques, les professionnels de l'économie et les experts, le forum vise à contribuer à la mise en oeuvre stratégique et opérationnelle de la souveraineté par le biais de propositions de mesures concrètes.

Outre l'entrepreneur familial Martin A. Schoeller et son épouse Eva, les fondateurs comprennent l'entrepreneur et fondateur de United Europe Jürgen Großmann, l'homme politique européen Othmar Karas (président du Forum européen Alpbach), l'entrepreneure, consultante et vice-présidente du Forum européen Alpbach, Antonella Mei-Pochtler, l'ancien directeur général de l'ESM, Klaus Regling, et Andreas Treichl, président de la Fondation ERSTE en Autriche et fondateur de l'initiative Europe Future. En outre, les membres du conseil d'administration sont Nikolaus von Bomhard, président de longue date du conseil d'administration de Munich Re, Patrick Adenauer, ancien président de l'Association des entrepreneurs familiaux en Allemagne, André Loesekrug-Pietri, fondateur de JEDI (Joint European Disruptive Initiative), Günther H. Oettinger, président de United Europe, et Beat Wittmann (Porta Advisors).

Le forum est né du Panel Europe qui a recommandé un appel en faveur d'une Union européenne de la défense et d'un programme pour la compétitivité avec des hommes politiques tels que José Manuel Barroso ainsi que le commissaire européen à la défense Andrius Kubilius et des représentants d'entreprises de renom.

La Déclaration de Munich 2025 a été signée le 13 février 2025 lors du « Panel Europe » au Bayerischer Hof par José Manuel Barroso (ancien président de la Commission européenne), Klaus Regling (ancien directeur général de l'ESM), André Loesekrug-Pietri (président de JEDI), Othmar Karas (président du Forum Européen Alpbach) et Antonella Mei-Pochtler (vice-présidente du Forum Européen Alpbach), Andreas Treichl (président de la Fondation ERSTE) et Martin A. Schoeller (entrepreneur).

Pour plus d'informations : https://www.munichdeclaration.org/

