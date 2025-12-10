Einkaufskontor Süd

Stärke durch Kooperation: Drei Winzergenossenschaften gründen überregionales Einkaufskontor Süd

Erstmals bündeln drei Genossenschaften aus Baden, Württemberg und Franken die Kräfte im Einkauf

Kitzingen/Besigheim/Breisach am Rhein (ots)

Drei führende Winzergenossenschaften aus den Anbaugebieten Baden, Württemberg und Franken starten ab Januar 2026 erstes überregionales Einkaufskontor in Deutschland, um Beschaffungsvorhaben künftig stärker zu bündeln. Ziel ist es, Einkaufsvolumina zusammenzuführen und Kostenstrukturen sowie Konditionen zu verbessern, um in einem herausfordernden Marktumfeld mehr Planbarkeit und wirtschaftliche Stabilität für die Mitgliedsbetriebe zu erreichen.

"Im Weinbereich ist man in einigen Sparten eine enge Zusammenarbeit gewohnt, aber es ist überfällig und naheliegend, dass jetzt auch im Einkauf gemeinsame Sache gemacht wird," erklärt Martin Deutsch, Geschäftsführender Vorstand der Winzergemeinschaft Franken eG (GWF). "Bisher haben sich Kooperationen auf den Vertrieb und das Marketing konzentriert. Jetzt ist die Zeit gekommen, enger zusammenzurücken, auch auf Einkaufsseite", bestätigen André Weltz, Vorstandsvorsitzender der Badischen Winzerkeller eG (BWK) und Martin Fischer, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Felsengartenkellerei Besigheim eG (FGK). Hintergrund ist unter anderem die Struktur der Beschaffungsmärkte: "In einem zersplitterten Herstellermarkt für Hilfs- und Rohstoffe bündeln wir unsere Mengen, um gegenüber weitgehend oligopolartig geprägten Anbietern als stärkerer Verhandlungspartner aufzutreten", so die drei Partner. Im Fokus stehen zunächst Flaschen und Verschlüsse. Anschließend sollen weitere Bereiche rund um Verpackung sowie Themen aus Logistik und Energie einbezogen werden.

Das neue Einkaufskontor Süd baut auf einer gewachsenen, vertrauensvollen Zusammenarbeit der Vorstände auf. Zugleich sehen die Partner das Einkaufskontor als Antwort auf den aktuellen Marktdruck: "Gerade in herausfordernden Zeiten von steigenden Kosten, starkem Wettbewerb und Preisdruck ist es entscheidend, gemeinschaftlich zu handeln und Ressourcen zu bündeln", betonen die Verantwortlichen der drei Genossenschaften übereinstimmend. Der Zusammenschluss ist offen für weitere Partnergenossenschaften.

