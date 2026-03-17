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BEUMER Group und Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML starten gemeinsames "Enterprise Lab" für mobile Robotik

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Beckum (ots)

Strategische Partnerschaft verbindet Spitzenforschung mit industrieller Praxis

Dreijähriges Innovationslabor: Gemeinsame Forschungskooperation "Enterprise Lab" mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML; Fokus auf mobile Robotik

Beschleunigte Innovation: Partnerschaft integriert externe Spitzenforschung direkt in die Produktentwicklung und verkürzt die Innovationszyklen zum Nutzen der BEUMER-Kunden

Die BEUMER Group hat Ende 2025 eine strategische Innovationspartnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML geschlossen. Kern der Zusammenarbeit bildet ein dreijähriges gemeinsames "Enterprise Lab" zur Entwicklung mobiler Roboter. Durch diese Kooperation will der Intralogistik-Spezialist BEUMER seine Entwicklungsprojekte im Bereich der mobilen Robotik entscheidend vorantreiben und sich einen Technologievorsprung bei automatisierten Logistiklösungen sichern.

Gemeinsames Enterprise Lab für mobile Robotik

Im Enterprise Lab arbeiten Wissenschaftler des Fraunhofer IML Seite an Seite mit Experten der BEUMER Group an der Entwicklung einer skalierbaren Plattform für mobile Robotik (MR). Die Zusammenarbeit findet am Fraunhofer IML in Dortmund statt - in direkter Nachbarschaft zum dortigen BEUMER-Standort. Das Fraunhofer IML stellt dafür neben der Expertise der beteiligten Wissenschaftler seine Forschungsinfrastruktur inklusive Testflächen zur Verfügung. Das Format dieser Forschungskooperation ermöglicht eine enge Verzahnung von Industrie und Wissenschaft: BEUMER erhält direkten Zugang zu den neuesten Forschungsergebnissen und Laboreinrichtungen, während Fraunhofer-Experten gemeinsam mit ihrem neuen Industriepartner konkrete Entwicklungen und Produkte zur Marktreife bringen können.

Mit einem Umfang von fünf Vollzeitstellen wird das Fraunhofer IML im Rahmen des Labs über die nächsten drei Jahre an dem gemeinsamen Forschungsprojekt mit BEUMER arbeiten. Gemeinsam mit BEUMER-Entwicklern bilden die Forschenden ein leistungsstarkes Team, das eine robuste Plattform für mobile Roboter aufbauen soll.

"Statt ein isoliertes Insellabor aufzusetzen, nutzen wir mit dem Fraunhofer Enterprise Lab ein bewährtes Format, um externe Spitzenforschung direkt in unsere Produktentwicklung einzubringen. Dadurch können wir unsere Projekte im Bereich mobile Robotik deutlich beschleunigen und unseren Kunden noch schneller innovative Lösungen bieten", erläutert Volker Jungbluth, Chief Technology Officer der BEUMER Group. "Mobile Robotik ergänzt unser Produkt- und Systemportfolio in unseren Kerngebieten ´Fördern und Sortieren´ perfekt und bietet klare technologische und wirtschaftliche Vorteile: flexibel skalierbar, flächeneffizient, ausfallsicher und leistungsstark. Genau diese Punkte machen MR zu einem echten Transformationshebel im Sortier- und Logistikumfeld."

"Wir freuen uns, mit unserem langjährigen Partner nun die gemeinsame Spitzenforschung mit dem Enterprise Lab auf ein neues Level zu bringen. Beide Seiten profitieren durch die Zusammenarbeit und den Austausch von Praxis und anwendungsorientierter Forschung. Dabei ist diese Partnerschaft breit im Feld der mobilen Robotik angesiedelt. Wir sind ambitioniert, in dieser Kooperation die Basis für Sprunginnovationen in der mobilen Robotik zu leisten", unterstreicht Prof. Alice Kirchheim, Institutsleiterin am Fraunhofer IML.

Die neue Plattform soll als technologische Basis für verschiedene Anwendungen dienen. Die Plattform wird auf einheitliche Onboard-Controller, Sensorik, Lokalisierung und Flottenmanagement setzen, um Synergien zu heben und Entwicklungsaufwände zu reduzieren. Die Partner werden dazu einen klar definierten Entwicklungsfahrplan erarbeiten. So können neue Technologien aus dem Lab zeitnah in Pilotprojekte und Produktverbesserungen bei BEUMER überführt werden - von Sortierrobotern für Paketzentren bis zu smarten Gepäcktransportern für Flughäfen.

Teil eines etablierten Innovationsformats

Mit dem Enterprise Lab reiht sich BEUMER in ein bewährtes Kooperationsmodell des Fraunhofer IML ein, das bereits mit elf weiteren Unternehmen erfolgreich umgesetzt wurde. Die Labs ermöglichen eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Industrie und gelten als Katalysator für praxisnahe Innovationen.

Innovationskultur bei BEUMER

Die Kooperation mit Fraunhofer IML unterstreicht den Anspruch der BEUMER Group, Innovationen systematisch und partnerschaftlich voranzutreiben. Als Familienunternehmen mit 90-jähriger Geschichte setzt BEUMER traditionell auf langfristige Entwicklungsstrategien und Kollaboration statt kurzfristiger Insellösungen. Die jetzige Partnerschaft fügt sich in diese Kultur ein: Externe Forschungsexpertise wird gezielt ins Unternehmen geholt, um gemeinsam zukunftsweisende Lösungen zu schaffen.

Für BEUMER ist dies ein weiterer konsequenter Schritt auf dem Innovationskurs der letzten Jahre. Bereits mit dem firmeneigenen Startup-Inkubator Beam und Übernahmen digitaler Vorreiter (wie Codept und Elara in 2025) hat das Unternehmen gezeigt, dass es neue Wege geht, um sein Portfolio zu erweitern. Die Partnerschaft mit Fraunhofer ergänzt diese Strategie nun um die Komponente der Kooperation mit der Forschungswelt.

Beide Partner blicken optimistisch auf die Zusammenarbeit: Sie erwarten einen Schub an Innovation, der neue Maßstäbe in der Intralogistik setzen und die Wettbewerbsfähigkeit der BEUMER Group weiter steigern wird.

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Über die BEUMER Group

Die BEUMER Group ist ein globaler Hersteller von Intralogistiksystemen und Familienunternehmen in dritter Generation. Als "Partner of Choice" für die Branchen Bergbau, Zement, Baustoffe, Petrochemie, Konsumgüter, Post, E-Commerce, Mode und Gepäckförderung bietet das Unternehmen hochwertige Systemlösungen und eine umfassende Kundenbetreuung. Mit weltweit rund 6.000 Mitarbeitern erwirtschaftet die BEUMER Group einen jährlichen Auftragseingang von rund 1,39 Milliarden Euro. Dem Unternehmensmotto "Made Different" folgend, verpflichtet sich BEUMER zu höchsten Standards bei Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit.

Mehr Informationen unter: www.beumer.com

Über Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML gilt als erste Adresse in der ganzheitlichen Logistikforschung. Interdisziplinäre Teams schaffen branchenübergreifende Lösungen in der Materialflusstechnik, der Geschäftsprozessmodellierung sowie in Verkehrssystemen und Ressourcenlogistik. Weitere aktuelle Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich KI und Robotik, Smart Finance, der Resilienz von Supply Chains, New Space, Healthcare und der nachhaltigen Transformation der Logistik. Zudem ist das Institut Initiator der Open Logistics Foundation, die sich für die Förderung von Open-Source-Anwendungen in der Logistik einsetzt, und Teil des Lamarr-Instituts für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz als Teil der KI-Strategie der Bundesregierung. An dem 1981 gegründeten Institut arbeiten zurzeit rund 400 wissenschaftliche Mitarbeitende sowie Mitarbeitende in Verwaltung und Werkstätten, unterstützt durch zahlreiche studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte. Neben Dortmund sind Frankfurt, Hamburg, Prien und Shanghai weitere Standorte.

Mehr Informationen unter: www.iml.fraunhofer.de

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