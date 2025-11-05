Leading Lights

Leading Lights (vormals BDE Software Services) bleibt Spitzen-Entwicklungsdienstleister - und wird zugleich strategische 360°-Digitalberatung

Hamburg (ots)

Leading Lights (vormals BDE Software Services GmbH) erweitert ihr Profil: Das seit Jahrzehnten für exzellente Softwareentwicklung bekannte Unternehmen positioniert sich künftig zusätzlich als strategische 360°-Digitalberatung - von der digitalen Vision über die Umsetzung bis hin zum Betrieb. "Wie ein Richtfeuer - Leading Lights - verbinden wir das Beste aus zwei Welten: strategische Beratungskompetenz und technologische Exzellenz. So lösen wir die zentralen Herausforderungen unserer Kunden - von Orientierung im digitalen Wandel bis zur Realisierung skalierbarer, zukunftsfähiger Softwarelösungen", sagt Dr. Michael Gösch, geschäftsführender Gesellschafter.

Werte und Identität bleiben klar

Leading Lights steht weiterhin für Verantwortung, partnerschaftliche Zusammenarbeit, unternehmerisches Denken und ganzheitliche digitale Exzellenz. Diese Haltung prägt Beratung und Umsetzung gleichermaßen - und bleibt das Fundament des Unternehmens.

Stimmen der Geschäftsführung

Thorsten Büchner, Gesellschafter und Geschäftsführer: "Konsequente Marktorientierung war für mich immer die Leitplanke. Es ist genau richtig, dass die neue Geschäftsführung diesen Weg mit der Portfolioerweiterung fortführt - und zwar mit Angeboten, die klar auf aktuelle Kundenbedürfnisse einzahlen."

Frank Dankert, Gesellschafter und Geschäftsführer: "Trotz neuem Auftritt bleiben unsere Kernwerte unangetastet: handverlesene, ausgezeichnete Softwareentwickler und seniorige Architekten. Diese Engineering-Exzellenz ist und bleibt das Herz von Leading Lights."

Von Strategie zu Wirkung: Der systematische Weg zu digitaler Exzellenz und messbarem Kundennutzen

Im Zentrum des neuen Leistungsportfolios von Leading Lights steht ein systematischer Beratungsansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Transformation ganzheitlich und erfolgreich zu gestalten. Der Ansatz umfasst fünf zentrale Bereiche - Strategy, Customers, Products & Services, Data & Technology sowie Processes & Organization - die gemeinsam den gesamten Transformationsprozess eines Unternehmens abbilden: von der Vision bis zur technologischen Umsetzung. Diese Bereiche greifen ineinander und bilden einen praxisorientierten, ganzheitlichen Rahmen, mit dem Unternehmen ihre digitale Transformation messbar und nachhaltig erfolgreich gestalten können. Über 60 Fokusthemen strukturieren die relevanten Handlungsfelder - von der Strategieentwicklung über Prozessoptimierung bis hin zu Technologie-Enablement. So lässt sich der digitale Reifegrad gezielt bewerten, Prioritäten können datenbasiert gesetzt und Maßnahmen planvoll umgesetzt werden.

Bereits heute verfügt Leading Lights über ein interdisziplinäres Beratungsteam mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Strategie-, Prozess-, Innovations- und Digitalberatung. Dieses Team ergänzt die bestehende technologische Kompetenz im Bereich Softwareentwicklung und -architektur ideal und verbindet fundierte Beratungsexpertise mit tiefem technischem Verständnis - ein entscheidender Mehrwert für Unternehmen, die ihre digitale Transformation umfassend angehen wollen.

Diese Verbindung von Strategie und Technologie beschreibt Dr. Michael Gösch treffend: "In einer Welt, in der Unternehmensstrategie und Softwarearchitektur verschmelzen, ist Technik kein Kostenfaktor mehr - sie wird zum Werttreiber."

Über Leading Lights

Leading Lights mit Sitz in Hamburg (vormals BDE Software Services GmbH) steht seit über 25 Jahren für hochwertige Softwareentwicklung und technologische Exzellenz. Heute kombiniert das Unternehmen seine Engineering-Kompetenz mit strategischer Beratung und begleitet Kunden ganzheitlich auf dem Weg zu nachhaltiger digitaler Zukunftsfähigkeit.

Original-Content von: Leading Lights, übermittelt durch news aktuell