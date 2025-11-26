DATA REVERSE® Datenrettung

Exklusive DATA REVERSE® Studie: Deutsche Firmen nach NIS-2-Start unvorbereitet - massive Versäumnisse bei IT-Sicherheit

Leipzig (ots)

Nach dem Inkrafttreten des NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetzes zeigt eine aktuelle Untersuchung von DATA REVERSE deutliche Versäumnisse in deutschen Unternehmen. Mehr als die Hälfte der befragten Firmen hat ihre Betroffenheit durch das Gesetz noch nicht geprüft - obwohl keine Übergangsfristen gelten und erstmals eine persönliche Haftung der Geschäftsleitung greift.

Unternehmen unterschätzen Pflichten und Risiken

Für die Studie wurden im Oktober 2025 auf der IT-SA 245 IT-Verantwortliche befragt. Die Ergebnisse zeigen erhebliche Lücken bei Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Besonders zentrale Elemente wie Wiederherstellungstests sind häufig unzureichend.

Die wichtigsten Ergebnisse:

53 Prozent haben ihre NIS-2-Betroffenheit nicht geprüft.

22 Prozent sehen sich klar betroffen, weitere 25 Prozent sind unsicher.

71 Prozent halten sich für vorbereitet, können dies aber oft nicht belegen.

Nur 33 Prozent testen ihre Wiederherstellungsprozesse regelmäßig.

Nur 4 Prozent haben einen externen Datenrettungskontakt im Notfallplan.

Die vollständige Studie steht hier als PDF zur Verfügung.

Breiter Kreis betroffener Unternehmen

Der Geltungsbereich umfasst Unternehmen aus Energie, Transport, Lebensmittel- und Gesundheitswesen, verarbeitender Industrie, IT-Dienstleistungen und digitalen Diensten. Schon ab 50 Mitarbeitenden oder einem Jahresumsatz über 10 Millionen Euro kann eine Pflicht zur Umsetzung aller NIS-2-Maßnahmen bestehen.

Einschätzung von DATA REVERSE®

"Viele Unternehmen überschätzen ihren tatsächlichen Umsetzungsstand", sagt Jan Bindig, Geschäftsführer von DATA REVERSE. "Besonders im Bereich der Wiederherstellungsfähigkeit bestehen gravierende Defizite. Testbare Recovery-Prozesse sind jedoch ein zentrales Element der NIS-2-Pflichten und müssen schnell nachgearbeitet werden."

Bindig betont den Zeitdruck: "Die fehlenden Übergangsfristen verschärfen die Lage zusätzlich. Unternehmen müssen kurzfristig nachweisen können, dass ihre Notfallprozesse funktionieren."

Über DATA REVERSE®

DATA REVERSE ist ein seit über 20 Jahren in Deutschland tätiges Unternehmen für professionelle Datenrettung und Notfallwiederherstellung.

Original-Content von: DATA REVERSE® Datenrettung, übermittelt durch news aktuell