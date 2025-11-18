Nina Anhan setzt mit Kurzfilm Zeichen zur Rollen-Debatte - 450.000 Aufrufe in 48 Std., Haftbefehl kommentiert: "Einfach stark"
Düsseldorf/Stuttgart (ots)
In der Berichterstattung der letzten Tage wurde Nina Anhan nahezu beispiellos in Schubladen gesteckt - "Mutter", "Ehefrau", daran bewertet und dabei als Person völlig übersehen. Der neue Kurzfilm "NINA - ON HER TERMS" von creamy fabrics liefert das Gegen-Narrativ: Nina spricht in eigenen Worten - als Person, nicht als Rollenbild. In 48 Stunden verzeichnete das Video 450.000 Aufrufe; das Echo ist überwältigend positiv (Nutzer kommentieren: "Starke Worte", "Gänsehaut") - der Film trifft einen Nerv und führt zu Diskussionen. Auch Haftbefehl kommentierte öffentlich: "Einfach stark â¤ï¸". Der Film knüpft an die Aufmerksamkeit rund um "BABO - Die Haftbefehl Story" an - beantwortet sie aber ohne Gossip, mit Ninas eigener Perspektive.
Hier geht's zum Film: https://www.instagram.com/p/DRDAgmMjFGN/
Worum es geht
- Story: Viele reden über Nina. Hier redet Nina - ohne Rollenbild-Framing.
- Setting: Interview-Situation, die auf Authentizität setzt: kein Fragenkatalog, ein natürliches Gespräch, das sich aus Ninas Ansichten entwickelt.
- Botschaft: Person vor Rolle. Frauen sind mehr als Etiketten und es ist Zeit für eine neue Debatte.
Zentrale Zitate von Nina (freigegeben)
- "Wir Frauen werden immer in diese Rollen verteilt. Du bist Mama. Du bist Ehefrau."
- "Ich würde mir wünschen, dass gerade wir Frauen mehr zusammenhalten."
- "Man muss sich nicht immer nur stark zeigen. Man kann vor dem Spiegel sagen: 'Das war nicht okay.' Auch das ist Stärke."
Warum das eine starke Story für Redaktionen ist
- Anschlussfähig jetzt: Direkte Antwort auf die aktuelle Berichterstattung (RTL-Interview, Netflix-Kontext).
- Klar verwertbar: Kurzfilm, klare O-Töne, schnelle Headline-Winkel - ohne Spekulationen.
- Belegbare Reaktion: 450.000 Views/48h, hunderte Kommentare mit starkem Sentiment ("Starke Worte", "Gänsehaut", "Für mich bist du eine Kämpferin").
- Klare Fragestellung (z.B. für Social-Media Kommentarinteraktionen): Gehen wir mit Frauen gerecht um, wenn wir sie immer nur auf ihr Rollenbild reduzieren?
Zitat creamy fabrics:
"Wir geben die Bühne, nicht das Skript. Dieser Film stellt eine Person ins Zentrum - nicht Projektionen."
Fakten für die Berichterstattung
- Titel: NINA - ON HER TERMS
- Format: Kurzfilm (Laufzeit: 2:42 Min)
- Protagonistin: Nina Anhan
- Absender: creamy fabrics & Nina Anhan
- Veröffentlichung: Kanäle von creamy fabrics & Co-Authoring auf Ninas Instagram
- Reichweite (48h): 450.000+ Aufrufe
- Link zum Film: https://www.instagram.com/p/DRDAgmMjFGN/
Über Nina Anhan
Nina Anhan steht öffentlich für Eigenständigkeit, klare Grenzen und leise Souveränität. NINA - ON HER TERMS ist ihr eigenes Statement - ohne Kommentar zum Privatleben, mit Fokus auf Haltung und Stimme.
Über creamy fabrics
creamy fabrics ist eine europäische D2C-Marke für Comfort-Bras & Shapewear (250k+ Instagram-Follower, 3 Mio. Unique Visitors/Monat in DE, 2.000+ Creator-Kooperationen/Monat). Die Marke verbindet Halt, Komfort, Form - und rückt in ihren Arbeiten Frauen als Individuen in den Mittelpunkt.
