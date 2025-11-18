Multiecom GmbH

Nina Anhan setzt mit Kurzfilm Zeichen zur Rollen-Debatte - 450.000 Aufrufe in 48 Std., Haftbefehl kommentiert: "Einfach stark"

Düsseldorf/Stuttgart (ots)

In der Berichterstattung der letzten Tage wurde Nina Anhan nahezu beispiellos in Schubladen gesteckt - "Mutter", "Ehefrau", daran bewertet und dabei als Person völlig übersehen. Der neue Kurzfilm "NINA - ON HER TERMS" von creamy fabrics liefert das Gegen-Narrativ: Nina spricht in eigenen Worten - als Person, nicht als Rollenbild. In 48 Stunden verzeichnete das Video 450.000 Aufrufe; das Echo ist überwältigend positiv (Nutzer kommentieren: "Starke Worte", "Gänsehaut") - der Film trifft einen Nerv und führt zu Diskussionen. Auch Haftbefehl kommentierte öffentlich: "Einfach stark â¤ï¸". Der Film knüpft an die Aufmerksamkeit rund um "BABO - Die Haftbefehl Story" an - beantwortet sie aber ohne Gossip, mit Ninas eigener Perspektive.

Hier geht's zum Film: https://www.instagram.com/p/DRDAgmMjFGN/

Worum es geht

Story: Viele reden über Nina. Hier redet Nina - ohne Rollenbild-Framing.

Setting: Interview-Situation, die auf Authentizität setzt: kein Fragenkatalog, ein natürliches Gespräch, das sich aus Ninas Ansichten entwickelt.

Botschaft: Person vor Rolle. Frauen sind mehr als Etiketten und es ist Zeit für eine neue Debatte.

Zentrale Zitate von Nina (freigegeben)

" Wir Frauen werden immer in diese Rollen verteilt. Du bist Mama. Du bist Ehefrau. "

" " Ich würde mir wünschen, dass gerade wir Frauen mehr zusammenhalten. "

" "Man muss sich nicht immer nur stark zeigen. Man kann vor dem Spiegel sagen: 'Das war nicht okay.' Auch das ist Stärke."

Warum das eine starke Story für Redaktionen ist

Anschlussfähig jetzt: Direkte Antwort auf die aktuelle Berichterstattung (RTL-Interview, Netflix-Kontext).

Direkte Antwort auf die aktuelle Berichterstattung (RTL-Interview, Netflix-Kontext). Klar verwertbar: Kurzfilm , klare O-Töne , schnelle Headline-Winkel - ohne Spekulationen.

, , - ohne Spekulationen. Belegbare Reaktion: 450.000 Views/48h , hunderte Kommentare mit starkem Sentiment ("Starke Worte", "Gänsehaut", "Für mich bist du eine Kämpferin").

, hunderte Kommentare mit starkem Sentiment ("Starke Worte", "Gänsehaut", "Für mich bist du eine Kämpferin"). Klare Fragestellung (z.B. für Social-Media Kommentarinteraktionen): Gehen wir mit Frauen gerecht um, wenn wir sie immer nur auf ihr Rollenbild reduzieren?

Zitat creamy fabrics:

"Wir geben die Bühne, nicht das Skript. Dieser Film stellt eine Person ins Zentrum - nicht Projektionen."

Fakten für die Berichterstattung

Titel: NINA - ON HER TERMS

Format: Kurzfilm (Laufzeit: 2:42 Min)

(Laufzeit: 2:42 Min) Protagonistin: Nina Anhan

Absender: creamy fabrics & Nina Anhan

Veröffentlichung: Kanäle von creamy fabrics & Co-Authoring auf Ninas Instagram

Kanäle von creamy fabrics & auf Ninas Instagram Reichweite (48h): 450.000+ Aufrufe

Material & Kontakt (ready to use)

Stills (1:1 & 9:16), Social-Cuts (15-30 s), Zitat-Kacheln, BTS-Fotos: yannik.heimsoth@multiecom.de

Ready-To-Use Push/Headlines:

Nina Anhan mit klarem Statement: "Wir Frauen werden in Schubladen gesteckt" - trifft einen Nerv, 450.000 Aufrufe in 48h .

"Wir Frauen werden in Schubladen gesteckt" - trifft einen Nerv, . Statement statt Schublade: Nina Anhan fordert " Person vor Rolle " - Reaktionen: "Starke Worte", "Gänsehaut".

Nina Anhan fordert " " - Reaktionen: "Starke Worte", "Gänsehaut". Nina Anhan setzt Zeichen: "Wir Frauen werden in Rollen verteilt - das passt nicht." Aufruf zu Zusammenhalt.

Über Nina Anhan

Nina Anhan steht öffentlich für Eigenständigkeit, klare Grenzen und leise Souveränität. NINA - ON HER TERMS ist ihr eigenes Statement - ohne Kommentar zum Privatleben, mit Fokus auf Haltung und Stimme.

Über creamy fabrics

creamy fabrics ist eine europäische D2C-Marke für Comfort-Bras & Shapewear (250k+ Instagram-Follower, 3 Mio. Unique Visitors/Monat in DE, 2.000+ Creator-Kooperationen/Monat). Die Marke verbindet Halt, Komfort, Form - und rückt in ihren Arbeiten Frauen als Individuen in den Mittelpunkt.

