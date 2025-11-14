Multiecom GmbH

Nina Anhan spricht im creamy fabrics Kurzfilm über sich, nicht über Rollen - klares Statement zur Debatte und Rollenbildern

NINA - On her terms

A creamy fabrics Original directed by Ivan Boljat

Ein dokumentarisches Statement gegen die Reduktion von Frauen auf Rollen - Kurzfilm mit Nina Anhan im Fokus und aufwändig gestalteter Studio-Installation. Von Regisseur Ivan Boljat in Zusammenarbeit mit creamy fabrics · Release: Freitag, 14. November 2025 18.00 Uhr MEZ (UTC +1).

Seit dem 28. Oktober 2025 dominiert die Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" die Feeds - sie knackte in 2 Wochen 6 Mio. Views und landete in der ersten Woche global auf Platz 4 der nicht-englischsprachigen Netflix-Film-Charts; deutsche Medien sprechen von einem Streaming-Hit. Begleitet werden Aykut Anhan (Künstlername Haftbefehl) und Nina Anhan. In dieser Lautstärke wird Nina Anhan öffentlich fast ausschließlich als Rolle verhandelt - als "Mutter" oder "Ehefrau" - und darauf basierend bewertet. "NINA - On her terms - A creamy fabrics Original directed by Ivan Boljat" setzt genau hier an: Der neue Kurzfilm zeigt Nina als Individuum - ohne Voyeurismus, ohne Privaterklärungen. Er verschiebt die Debatte von Rolle & Zweck zurück zu Person, Stimme, Autorschaft.

Nina Anhan: "Alles, was ich bin, wurde aus Liebe zu meinen Kindern und aus Mut zu mir selbst gebaut."

"Alles, was ich bin, wurde aus Liebe zu meinen Kindern und aus Mut zu mir selbst gebaut." Marketingleitung, creamy fabrics: "Wir lehnen die reflexhafte Instrumentalisierung von Frauen ab. Dieser Film gibt die Person ins Zentrum zurück. Wir geben die Bühne - nicht das Skript."

Warum jetzt - für Redaktionen und Öffentlichkeit

Massive Aufmerksamkeit & klarer Referenzpunkt: Die Netflix-Doku und ihre Reichweite sorgen für eine Rekord-Öffentlichkeit. Der creamy fabrics Kurzfilm bietet einen präzisen, zitierfähigen Gegen-Frame inklusive Interviewsequenzen: Individuum > Rolle - anschlussfähig für Kultur-, Gesellschafts- und Meinungsressorts.

Die Netflix-Doku und ihre Reichweite sorgen für eine Rekord-Öffentlichkeit. Der creamy fabrics Kurzfilm bietet einen präzisen, zitierfähigen Gegen-Frame inklusive Interviewsequenzen: Individuum > Rolle - anschlussfähig für Kultur-, Gesellschafts- und Meinungsressorts. Konkrete Debattenlage: Öffentliche Urteile reichen von "Sie hätte gehen sollen" bis "Sie ist stark & loyal". Beides reduziert Frauen auf Rollenlogik. Der Film widerspricht dem ästhetisch, nicht belehrend: Ein Raum. Ein Blick. Ein Satz.

Öffentliche Urteile reichen von "Sie hätte gehen sollen" bis "Sie ist stark & loyal". Beides reduziert Frauen auf Rollenlogik. Der Film widerspricht dem ästhetisch, nicht belehrend: Ein Raum. Ein Blick. Ein Satz. Popkultur im Jetzt: Keine Klatsch-Mechanik, sondern ein kulturelles Dokument im Zentrum des Zeitgeschehens - gemacht, um kommentiert zu werden, nicht um Privates zu befeuern.

Inszenierung

Regie: Ivan Boljat. Produktion: Marcel Glauche. Gedreht wurde im Studio als bewusst kontrolliertem Raum: großflächige Negativräume, präzises Licht, langsame Kamera, monumentale Minimalität - damit der Blick gezwungen wird: weg von Rollen, hin zur Person. Eine aufwändig gestaltete Studio-Installation erweitert den Film in den Raum und macht das Motiv des "Raum Nehmens" physisch greifbar.

Release

Der Film erscheint am Freitag, 14. November 2025 am frühen Abend auf den Kanälen von creamy fabrics (https://www.instagram.com/creamyfabrics/) und als Co-Authoring auf Ninas Instagram (https://www.instagram.com/ninaanhan/). (Hinweis: Keine Stellungnahmen zum Privatleben; Fokus der Kommunikation ist die künstlerische Arbeit und Autorschaft.)

Key Facts

Titel: NINA - On her terms - A creamy fabrics Original directed by Ivan Boljat

Format: Kurzfilm mit Interviewsequenzen

Protagonistin: Nina Anhan

Regie: Ivan Boljat

Produktion: Marcel Glauche

Ort: Studio (aufwändig gestaltetes Set-Design)

Ausrichtung: Kultur/Gesellschaft; kein Kommentar zu Privatleben/Beziehungen

Kontext: Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" (Release: 28.10.2025) mit 4,1 Mio. Views in Woche 1; Top 4 global (Non-English Films).

Über Nina Anhan

Nina Anhan steht für stille Souveränität, klare Grenzen und Eigenständigkeit. Mit "NINA - On her terms - A creamy fabrics Original directed by Ivan Boljat" setzt sie einen sichtbaren Marker gegen die Reduktion auf Rolle & Zweck - zugunsten von Person, Haltung, Stimme.

Über creamy fabrics

creamy fabrics ist eine europäische D2C-Marke für Comfort-Bras & Shapewear (250.000+ IG-Follower, 3 Mio. Unique Visitors/Monat in DE, 2.000+ Creator-Kooperationen/Monat). Die Marke verbindet Halt, Komfort, Form - und rückt in ihren Arbeiten Frauen als Individuen ins Zentrum.

https://creamyfabrics.com/

Pressematerial & Kontakt

Screeners, Stills & Statement-Sheet: auf Anfrage

Kontakt: yannik.heimsoth@multiecom.de

Editor's Hook:

"NINA - On her terms - A creamy fabrics Original directed by Ivan Boljat" widerspricht der gängigen Praxis, Frauen über Rollenurteile ("Mutter", "Ehefrau") zu bewerten - und verlegt den Fokus radikal auf das Individuum. Grundlage der Aktualität: Rekord-Aufmerksamkeit der Netflix-Doku und eine Debatte, die ein Gegen-Narrativ braucht.

