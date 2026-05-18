KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner

Natürliche Optik, fester Halt: KU64 fertigt Zahnprothesen mit 3D-Druck im hauseigenen Dentallabor

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Berlin (ots)

Zahnprothesen gehören noch immer zur bewährtesten und kostengünstigsten Standardversorgung bei Zahnverlust. Doch die Qualität hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert: stabile, implantatgetragene Lösungen ersetzen zunehmend die klassische herausnehmbare Prothese und bieten deutlich mehr Komfort, besseren Halt und eine einfachere Reinigung. Digitale Fertigungsverfahren sorgen dabei für perfekte Passgenauigkeit und moderne Prothesen sind optisch kaum noch von echten Zähnen zu unterscheiden. KU64, Europas größte Einzelzahnarztpraxis, bietet die gesamte Bandbreite an Behandlungsoptionen - von der Teilprothese über die Teleskopprothese bis zur festsitzenden All-on-4-Lösung. Jede Prothese wird im hauseigenen Dentallabor digital geplant und in handwerklicher Meisterqualität gefertigt - mit zehn Jahren Garantie statt der gesetzlich vorgeschriebenen zwei.

Für jeden Befund die passende Lösung

Ob einzelne fehlende Zähne oder ein vollständig zahnloser Kiefer: KU64 deckt alle Versorgungssituationen ab. Das Angebot reicht von Vollprothesen, Teil- und Klammerprothesen über Steg-, Teleskop- und Geschiebeprothesen bis hin zu Sofortprothesen. Die Versorgung ist je nach Befund als herausnehmbarer oder fester Zahnersatz möglich.

Der Großteil der Prothetik-Patientinnen und -Patienten ist zwischen 60 und 75 Jahre alt, die Spannweite ist jedoch groß: KU64 versorgt auch deutlich Jüngere, etwa nach Unfällen oder bei genetisch bedingtem Zahnverlust. Klarer Favorit in der Praxis ist die Teleskopprothese: Sie kombiniert festen Halt mit einfacher Reinigung und lässt sich problemlos erweitern, wenn ein weiterer Pfeilerzahn verloren geht. Besonders stark wächst die Nachfrage für implantatgetragene Versorgungen wie All-on-4: "Patientinnen und Patienten wollen festen Sitz, sicheres Kaugefühl und keine Haftcreme mehr", so Dr. Stephan Ziegler, Gründer und Inhaber von KU64.

Meisterqualität vom Zahntechniker

Was KU64 von anderen Praxen unterscheidet, ist die Verbindung aus digitaler Präzision und handwerklicher Meisterqualität. Statt klassischer Abdrücke mit Abdrucklöffel erfasst ein digitaler Intraoralscanner den Kiefer präzise und berührungslos. Auf Basis eines dreidimensionalen Röntgenbildes wird die Prothese am Computer konstruiert und anschließend per CAD/CAM-Verfahren gefräst oder im 3D-Druckverfahren hergestellt.

Was die Maschine vorgibt, veredelt Menschenhand: Unter dem Mikroskop verfeinern erfahrene Zahntechnikerinnen und Zahntechniker jede Zahnprothese bis ins Detail - für ein Ergebnis, das perfekt sitzt und natürlich aussieht. Da alles unter einem Dach entsteht, entfallen lange Wartezeiten durch externe Labore und aufwendige Provisorien-Marathons.

Jedes Jahr ohne Versorgung kostet Knochensubstanz

Doch trotz des technischen Fortschritts haben Zahnprothesen noch immer ein Imageproblem: Aus Scham vor dem "künstlichen Gebiss" schieben viele Betroffene die Entscheidung für die Behandlung vor sich her. Je länger gewartet wird, desto stärker baut sich allerdings der Kieferknochen zurück und desto aufwendiger wird die spätere Behandlung. "Einer der häufigsten Sätze, den wir nach dem Einsetzen einer neuen Prothese hören, ist der Wunsch, diese Entscheidung viel früher getroffen zu haben", sagt Ziegler. Er empfiehlt, die erste Beratung nicht hinauszuschieben: "Eine frühe Versorgung sichert mehr Optionen, spart Kosten und schützt die verbliebene Knochensubstanz."

In vier bis sechs Terminen zur neuen Prothese

Von der Erstberatung über die digitale Abformung und Anprobe bis zum Einsetzen und der Nachkontrolle: Bei einer klassischen Prothese sind in der Regel vier bis sechs Termine notwendig. Bei Versorgungen mit Implantaten kommen Operationstermine und Einheilphase hinzu. Nach dem Einsetzen beginnt die Eingewöhnungsphase - erfahrungsgemäß dauert es rund vier Wochen, bis Sprechen, Kauen und Geschmacksempfinden wieder normal sind. Kleine Druckstellen sind in dieser Zeit normal und kein Grund zur Sorge: KU64 passt kostenfrei nach, bis die Prothese perfekt sitzt.

Wer seine Prothese gut pflegt und regelmäßige Kontrolltermine wahrnimmt, kann lange von ihr profitieren: Eine Vollprothese hält bis zu zwanzig Jahre, eine Teilprothese fünf bis fünfzehn - kombinierter Zahnersatz wie die Teleskopprothese oft deutlich länger, abhängig vom verwendeten Material und dem Zustand der Pfeilerzähne.

Alle Informationen zu Behandlung und Anwendungsgebieten gibt es unter:

https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/zahnprothese

Über KU64 - Die Zahnspezialisten:

KU64 gehört zu den größten und modernsten Zahnarztpraxen Deutschlands. An vier Standorten - Berlin Charlottenburg, Berlin Mitte, Berlin Wilmersdorf und Potsdam - behandelt ein interdisziplinäres Spezialistenteam das gesamte Spektrum moderner Zahnmedizin: von Prophylaxe und Kieferorthopädie über Implantologie bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen. Die Praxis ist sieben Tage die Woche geöffnet und steht für patientenorientierten Service, modernste Medizintechnik und Zahnersatz in Meisterqualität aus dem eigenen Dentallabor. Dass sich dieser Anspruch auszahlt, zeigen mehr als 70 Auszeichnungen in den vergangenen 20 Jahren.

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