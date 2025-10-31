United Soft Drinks

Vorsorglicher Rückruf: ThirsTea Teegetränk

Die Firma United Soft Drinks, Utrecht, ruft vorsorglich die Produkte ThirsTea Teegetränk „Mango”, ThirsTea Teegetränk Wassermelone „Melon” und ThirsTea Teegetränk Kokos-Heidelbeer „Coco Blueberry“, jeweils 0,75L zurück.

Die Firma United Soft Drinks, Utrecht ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich die Produkte ThirsTea Teegetränk „Mango”, ThirsTea Teegetränk Wassermelone „Melon” und ThirsTea Teegetränk Kokos-Heidelbeer „Coco Blueberry“ jeweils 0,75L Tetrapak mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 31.08.2026 bis einschließlich 31.10.2026 zurück.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.

Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten sind kleine, weiche, weißliche Plastikfremdkörper mit einer Größe von etwa 0,7 cm, die in vereinzelten Verpackungen vorhanden sein könnten.

Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und die betroffenen Produkte unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen.

Kund:innen können die Produkte im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma United Soft Drinks BV bei den Verbraucher:innen ausdrücklich.

