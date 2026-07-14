PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Über 100 Millionen Euro zusätzlich für die psychotherapeutische Versorgung

Berlin (ots)

Wir nehmen die Sorgen der Betroffenen und der psychotherapeutischen Verbände sehr ernst. Deshalb steht die SPD-Bundestagsfraktion weiterhin in engem Austausch mit den Verbänden. Ergänzend zum Beitragssatzstabilisierungsgesetz haben wir einen Entschließungsantrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, mit dem bereits im Spätsommer weitere Verbesserungen für die psychotherapeutische Versorgung im Umfang von über 100 Millionen Euro auf den Weg gebracht werden sollen.

Christos Pantazis,gesundheitspolitischer Sprecher:

"Der intensive Austausch mit Betroffenen und den psychotherapeutischen Verbänden hat erneut verdeutlicht, wie wichtig verlässliche Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte psychotherapeutische Versorgung sind. Wir wissen, dass sich viele Menschen auf uns verlassen.

Aus diesem Grund haben wir uns in der Schlussphase des Gesetzgebungsverfahrens zum Beitragssatzstabilisierungsgesetz mit unserem Koalitionspartner darauf verständigt, bereits im Herbst strukturelle Verbesserungen für besonders vulnerable Gruppen auf den Weg zu bringen. Damit stellen wir sicher, dass das Inkrafttreten des Gesetzes nicht zu Beeinträchtigungen in der Versorgung führt.

Besondere Aufmerksamkeit werden wir Kindern und Jugendlichen sowie schwer erkrankten Patientinnen und Patienten widmen. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass bereits begonnene Therapien verlässlich fortgeführt und abgeschlossen werden können. Die zusätzlichen Investitionen der gesetzlichen Krankenversicherung belaufen sich auf insgesamt rund 100 Millionen Euro.

Selbstverständlich werden wir die Auswirkungen auf die Versorgungssituation eng begleiten und behalten uns als SPD-Bundestagsfraktion weitere Maßnahmen vor, falls diese erforderlich werden.

Denn für uns gilt: Wir lassen die Betroffenen nicht allein und setzen den notwendigen Reformprozess gemeinsam mit ihnen konsequent fort."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle -

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 10.07.2026 – 16:07

    Das Bundespolizeigesetz bekommt einen lange überfälligen Modernisierungsschub

    Berlin (ots) - Der Deutsche Bundestag hat heute dem seit 1994 geltenden Bundespolizeigesetz einen lange überfälligen Modernisierungsschub gegeben. Wir stärken damit die Bundespolizei, geben ihr zeitgemäße Befugnisse an die Hand und machen unsere Bahnhöfe zu sichereren Orten. So setzen wir die modernste Technik ein, schützen die Bundespolizei vor der ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 13:34

    Reform der Notfallversorgung: Hilfe gezielt steuern

    Berlin (ots) - Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher: Tanja Machalet, zuständige Berichterstatterin: Am späten Donnerstag hat der Deutsche Bundestag den Gesetzentwurf für eine grundlegende Reform der Notfallversorgung beraten. Damit schaffen wir eine bessere Orientierung für Patientinnen und Patienten und entlasten zugleich die Notaufnahmen. "Wer in einer Notsituation Hilfe braucht, hat vor allem eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren