Baker Tilly

BAYERNS BEST 50: Teilnahme noch bis zum 17. April 2026 möglich

München (ots)

Mehr Zeit für alle inhabergeführten mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Bayern: Die Bewerbungsfrist für den renommierten Wettbewerb BAYERNS BEST 50 des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie wurde bis zum 17. April 2026 verlängert.

BAYERNS BEST 50 zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Auszeichnungen für besonders wachstumsstarke inhabergeführte Unternehmen in Bayern. Der Mittelstandspreis feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Teilnehmen können alle inhabergeführten mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Bayern, die ihre Erfolgsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit sichtbar machen möchten. Die Bewerbung ist kostenlos und erfolgt über die Webseite unter bakertilly.de/bb50.

Im Mittelpunkt der Auszeichnung stehen Wachstum und Zukunftsfähigkeit. Ergänzend dazu wird ein Preis für Nachhaltigkeit im Sinne der ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) vergeben. Zudem werden besonderes Ausbildungsengagement und die "Bayerische Unternehmerin des Jahres" erneut mit Sonderpreisen geehrt.

Die feierliche Preisverleihung findet am 30. Juli 2026 im Schloss Schleißheim statt. Dort überreicht Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger den ausgezeichneten Unternehmen den begehrten weißen "Bayerischen Wachstumslöwen".

Original-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuell