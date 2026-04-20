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NRW-Votum stärkt deutsche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele

Berlin (ots)

Das positive Referendum in Nordrhein-Westfalen zum Konzept "KölnRheinRuhr" gibt der deutschen Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele kräftigen Rückenwind. Es zeigt: Gut gemachte, nachhaltige Konzepte können die Menschen überzeugen.

Bettina Lugk, Sprecherin für Sport und Ehrenamt:

"Das NRW-Konzept wird von vielen Kommunen gemeinsam getragen und versteht Olympia und die Paralympics als Gemeinschaftsaufgabe einer ganzen Region. Der Ansatz, bestehende Sportstätten zu nutzen, die Region zusammenzubringen und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, hat breite Zustimmung gefunden. In den beteiligten Kommunen stimmten jeweils klare Mehrheiten für das Konzept.

Eine deutsche Bewerbung hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie gesellschaftlich verankert ist und von den Menschen getragen wird. Die positiven Voten in München und nun auch in Nordrhein-Westfalen zeigen: Beteiligung, Transparenz und Realismus sind der Schlüssel für Akzeptanz. Dass zudem Kiel - als möglicher Standort für die Segelwettbewerbe - positiv votiert hat, unterstreicht diesen Trend. Am 31. Mai folgt mit dem Referendum in Hamburg ein weiterer wichtiger Gradmesser, auch Berlin bringt ein überzeugendes Konzept in die Diskussion ein.

Am 26. September kann der DOSB dann auf Basis von vier starken Konzepten entscheiden, mit welchem Ansatz Deutschland geschlossen und überzeugend ins internationale Rennen um Olympische und Paralympische Spiele geht."

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